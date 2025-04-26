Ученые объяснили, как климатический коллапс привел к появлению земледелия

Новое исследование Еврейского университета в Иерусалиме предлагает новую версию возникновения земледелия. Согласно данным, опубликованным в Journal of Soils and Sediments, около 8200 лет назад изменения климата вызвали масштабные лесные пожары на юге Леванта. Это привело к эрозии почв и созданию плодородных долин, идеальных для первых земледельческих поселений.

Учёные изучили отложения озёр, карстовые образования и почвенные профили. Обнаруженные частицы древесного угля указывают на частые пожары, вызванные сухими грозами. Традиционная охота и собирательство стали невозможными из-за упадка экосистем, и люди вынужденно перешли к земледелию.

Исследование предлагает рассматривать неолитическую революцию не как культурное изобретение, а как реакцию на острый экологический кризис, пишет planet-today.ru.