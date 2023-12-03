В Набережных Челнах потушили крупный пожар на "Гараж 500"

Вечером минувшей субботы в Набережных Челнах загорелся «Гараж 500». Пламя «съело» имущество более 60 предпринимателей. От их точек остался лишь обгоревший фасад. Это уже не первый крупный пожар в Челнах за последнее время.

«У пожарных были проблемы с водой»? Почему всё сгорело?

Сообщение возгорании поступило в пожарную часть в 18:37. Первым дым заметил местный охранник, который делал вечерний обход территории. На тот момент пожар был только в двух торговых павильонах. Первоначально площадь горения составляла 2,5 тыс кв м. Сообщается, что всё началось с 24 отдела третьего гаража. Там продавалась лакокрасочная продукция.

К 21:27 пламя окутало почти 7 000 кв м. Из-за большой площади горения в два раза пришлось увеличить как число спасателей, так и привлечь дополнительную спецтехнику.

Ликвидировать очаг горения пожарные смогли лишь к часу ночи. К этому времени весь товар, который был у предпринимателей успел превратиться в пепел.

Отметим, что около павильонов были ещё и газовые баллоны, которые могли в любой момент взорваться. Из-за этого спасатели просили покинуть всех очевидцев территорию «Гараж 500».

Но газовые баллоны это не единственная проблема с которой столкнулись пожарные. Со слов свидетелей трагедии, у спасателей в какой-то момент начались проблемы с водой и им привозили жидкие реагенты.

«Был слышен хлопок»: что известно о причинах пожара

На момент публикации материала официальной версии пожара не обнародовало. Но в соцсетях появилось несколько версий.

По неофициальным данным, охранник, который вызвал пожарных, перед этим слышал сильный хлопок. После этого появился сильный дым.

В соцсетях появлялась противоречивая информация, что пожар начался с кафе «Шафран». Комментаторы предполагали, что мог взорваться газовый баллон.

Есть и третья версия произошедшего. Большинство людей всё же считают, что пожар мог случиться из-за неисправной проводки и/или использования оборудования для обогрева.

Как оказалось, претензии к гаражам были у пожарных и ранее. Не во всех помещениях были гидранты и огнетушители. Сами предприниматели относились к месту работы не всегда ответственно. В отделах якобы всегда был навален товар, люди курили прямо у входа и никого это не смущало.

В здании уже находили 24 нарушения

Почти год назад в «Гараж 500» нагрянула проверка. Контрольные мероприятия выявили 24 нарушения.

К примеру, на стройматериалы не было технических документов, металлические конструкции зданий не соответствовали пределам огнестойкости, лишь частично была огнезащитная обработка. Несущие блоки нескольких павильонов не соответствовали требованиям, эвакуационный коридор был завален товаром. А стоянка на рынке и вовсе не позволяла бы спасателям проехать к объекту.

За два месяца в Челнах сгорела два здания с нарушениями

В субботу, 30 октября 2023 года в Набережных Челнах сгорел отель KamaRooms. Ранее у здания тоже выявляли множество нарушений пожарной безопасности.

К власти и надзорным органам Набережных Челнов возникает вполне закономерный вопрос — почему объекты, которые нарушают правила противопожарной безопасности вопреки здравому смыслу продолжают работу и в итоге горят. Только по счастливой случайности в двух масштабных пожарах никто не пострадал.

Представитель бизнес-сообщества Челнов рассказал PROKAZAN, что ущерб предпринимателей может совокупно составить около 1 мрлд рублей. Имущество большинства из них не было застраховано.

«Поможем, чем сможем»: на место пожара приезжал мэр города

На место пожара приезжал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Это большая потеря для малого бизнеса. По результатам расследования посмотрим, что мы, городские власти, можем в это вопросе сделать и помочь», — заявил Магдеев.

Мэр отметил, что к тушению привлекали ряд муниципальных предприятий.