«Через минуту отель был в дыму»: стала известна предварительная причина пожара в KamaRooms

Причиной пожара в челнинском отеле KamaRooms могла стать сигарета

В субботу утром в Набережных Челнах загорелся отель Kamarooms. Из него были эвакуированы 72 человека, среди которых были достаточно известные в России селебрити. Фасад отеля сгорел дотла. Версий произошедшего в данный момент несколько, в них разбирался корреспондент PROKAZAN.



«Из-за дыма ничего не было видно»

Пожар в отеле начался в 9:20 утра субботы. Сигнал о возгорании поступил в пожарную часть только спустя 20 минут: к 9:40. Как сообщают экстренные службы, пламя изначально было на 3-ем и 4-м этажах здания. Там вспыхнула кровля и утеплитель фасада.

Огонь быстро распространялся. Он полностью охватил фасад здания, а потом перекинулся на крышу. Возгорание было стремительным.

«Когда приехали пожарные, спасть уже нечего было. Весь фасад уже был окутан языками пламя», — расссказала очевидец происшествия Мария Пятемирова.



Среди постояльцев отеля был известный стилист и телеведущий Алексей Сухарев.

«Я вышел за семь минут до того, как огонь полностью охватил весь отель. Сначала сработала пожарная тревога, но я думал, что это учения. Открыл дверь, и учуял запах. А через минуту из-за дыма ничего не было видно», — рассказал стилист своём телеграм-канале.

Всего в отеле на момент пожара находилось 72 человека, включая персонал, из-за сработавшей пожарной сигнализации все успели эвакуироваться. К тушению пожара был привлечён 81 человек.

Автор фото: МЧС РТ

«Наши сотрудники сработали максимально оперативно. Горничные оббегали всех постояльцев и выводили по пожарным лестницам. Другой персонал в это время занимался тушением огня», — рассказала менеджер отеля Олеся.

Окурок или утеплитель, кто виноват

На момент публикации материала точной причины пожара неизвестно. Однако есть несколько вариантов произошедшего.

Сразу после пожара в социальных сетях писали о том, что ЧП могло произойти из-за непотушенного окурка. После появилась более реалистичная картина трагедии.

Также в соцсети высказывалось предположение, что загорелся утеплитель вентилируемого фасада здания. При этом, класс пожаростойкости утеплителя в вентилируемом фасаде должен быть К0 — то есть не допускать наличие вторичного источника возгорания и обрушения элементов. Простыми словами — гореть он не должен.

Согласно требованиям норм пожарной безопасности здания гостиниц высотой более 9-ти метров должны иметь степень огнестойкости не ниже третьей. При этом использование горючих материалов при отделке фасадов таких зданий категорически запрещается, сообщает МЧС России по Татарстану.

«Этот пожар не в первый раз показывает, что при строительстве подобных объектов собственники снижают степень огнестойкости зданий, используют горючие материалы», — заметил руководитель тушения пожара, замначальника 15 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по РТ Рафис Измайлов.

В МЧС отметили, что последствия пожара могли бы быть более серьезными, если бы он произошел в ночное время, когда постояльцы бы спали. Даже с учетом быстро сработавших сотрудников отеля, проведших эвакуацию, три постояльца получили отравление продуктами горения.

«Данный пожар ещё раз показывает, что при строительстве подобных объектов в первую очередь должна быть обеспечена безопасность людей, находящихся внутри, в том числе при возникновении пожаров или других нештатных ситуаций. Экономия на строительных материалах просто не допустима», — подытожил руководитель тушения пожара.

Автор фото: МЧС РТ

«По факту пожара прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство с привлечением профильных специалистов выяснит причины и обстоятельства случившегося. А также даст правовую оценку соблюдению требований пожарной безопасности», — заявил СМИ старший помощник прокурора Челнов Роман Шипков.

Общая площадь пожара составила 4 000 кв м.

«У отеля пострадал только фасад. Номерная часть осталась целой. Вещи людей тоже не пострадали. После того как нам разрешили заходить в здание, мы собрали вещи всех постояльцев и развозили им. Людей мы не бросили и всех расселили в Open City и «Расстал»», — рассказал менеджер отеля.

Также сотрудник отеля заявил, что в скором времени они вновь откроют свои двери для посетителей. Сейчас идёт оценка ущерба. После строители приступят к реконструкции здания.

В отеле и раньше выявляли нарушения

Отель Kamarooms открыли ещё в 2014 года. А два года назад комплексу присвоили «Четыре звезды». Стоимость комнаты на сутки там варьировалась от 4,1 тыс. до 12,5 тыс. рублей в зависимости от категории. Kamarooms принадлежит семье Гомберг. Как следует из открытых источников, за 2022 год отель принес выручку в 152 млн рублей. Из них 20 миллионов – чистая прибыль.

В 2023 году в Kamarooms нашли два нарушения: планировка на плане эвакуации не соответствовала действительности, не было организовано эксплуатационное испытание пожарных лестниц и ограждений на крыше.

Экономия на строительных материалах могла привести к трагедии и только слаженные действия персонала и быстрая реакция экстренных служб позволили избежать человеческих трагедий.