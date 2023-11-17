Погибли более 200 человек: самые страшные авиакатастрофы в истории Татарстана

Ровно 10 лет, 17 ноября 2017 года произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории Татарстана в XXI веке. Пассажирский "Боинг 737", выполнявший рейс из Москвы в Казань рухнул вблизи взлетно-пасадочной полосы аэропорта столицы Татарстана. В результате авиакатастрофы погибли 50 человек – 44 пассажира и 6 членов экипажа.

О причинах, жертвах трагедии и виновных в ней редакция PROKAZAN развернуто рассказала в вышедшем накануне материале. При этом, крушение "Боинга" не единственная и даже не крупнейшая авиакатастрофа в истории Татарстана. Корреспонденты PROKAZAN постарались вспомнить наиболее резонансные авиационные происшествия, произошедшие на территории республики.

Столкновение двух самолетов на авиашоу

Первая официально зарегистрированная авиакатастрофа в Татарстане произошла еще 90 лет назад. 18 августа в Казани во время авиашоу прямо в воздухе столкнулись АНТ-9 и У-2.

От столкновения У-2 упал вертикально вниз мотором и столкнулся с землей на летном поле. Пилота и пассажирку самолета госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти не смогли - они скончались в больнице.

Экипажу и пассажирам АНТ-9 повезло больше. Самолет, получив повреждения, все же смог приземлиться. Во время посадки у самолета оторвались шасси, пришлось тормозить фюзеляжем, но все обошлось. Находившиеся на борту получили лишь легкие травмы.

Самолет АНТ-9. Фото: авиару.рф

Обломки разбросало на 800 метров

Крупнейшая в истории Татарстана и одна из самых резонансных в истории всего СССР авиакатастрофа произошла 4 апреля 1963 года в Рыбно-Слободском районе ТАССР. Там разбился Ил-18В, выполнявший рейс из Москвы в Красноярск.

Самолет вылетел из столицы России в 3:12. Полет проходил в непростых погодных условиях. Небо было затянуто облаками. Тем не менее, первый час полета прошел в штатном режиме. Самолет миновал Канаш, пролетел Лаишево и направился в направлении Мамадыша. На этом связь пилотов с диспетчерами оборвалась. Это произошло в 4.26. Обломки нашли в более чем 50 километрах от Лаишево в районе сел Урахча и Николаевка.

Во время полета возникли проблемы с двигателем, самолет начал быстро терять высоту. Из-за высокой облачности увидеть землю пилоты смогли только на высоте в 300 метров. Они попытались стабилизировать самолет, но было поздно. На скорости около 600 км/ч Ил-18В столкнулся с землей. Погибли все находившиеся на борту 67 человек – 59 пассажиров и 8 членов экипажа.

Фото: laishevskyi.ru

Причиной крушения самолета Ил-18В назовут сбой в работе крайнего правого двигателя. Лабораторные исследования показали, что катастрофа была вызвана дефектом маслоуплотнительного резинового кольца на маслопереходнике винта, который в свою очередь был вызван недостатком сборки воздушного винта АВ-68И на заводе-изготовителе.

Примечательно то, что этот дефект можно было выявить лишь разобрав винт и проверив его на изъяны в ремонтной станции, так как в полете и на земле его не обнаружить.

Люди выпрыгивали из домов на крыши пятиэтажек?

Утром 26 июня 1976 года авиакатастрофа произошла прямо над Казанью. Самолет Ан-2 вылетел из аэропота столицы Татарстана и взял курс на Черемшан. Проблемы начались моментально после взлета. Спустя несколько секунд отказал двигатель.

Пилоты старались удержать самолет и не врезаться в другие дома. Было принято решение постараться вернуться в аэропорт вылета. Однако самолет находясь на низкой высоте на скорости примерно в 140 км/ч задел линии электропередач.

Фото: rt.com.

Самолет жестко приземлился прямо на улице Аделя Кутуя. Псле качания с землей Ан-2 перевернулся. Тем не менее из находившихся на борту 11 человек десяти удалось выжить. Погиб лишь капитан воздушного судна.

При этом, по словам очевидцев, во время снижения самолет летел над крышами пятиэтажных домов. Благодаря этому пассажиры якобы смогли выпрыгнуть. Правда, официального подтверждения данная версия до сих пор не нашла.

Две катастрофы АН-24 под Бугульмой с интервалом в пять лет

Спустя 10 лет произошло еще одно авиационное происшествие. Ночью 2 марта 1986 года рядом с Бугульмой разбился самолет Ан-24Б. Он выполнял рейс из Москвы через Чебоксары в Бугульму.

Проблемы начали появляться на подлете к Бугульме. Пилоты отключили автопилот и начали снижать самолет вручную. В 20 километрах от города на высоте 400 метров пилоты решили увеличить режим работы двигателей, но после этого самолет начал крениться влево.

В попытке выровнять самолет пилоты постарались увеличить скорость и перевели работающий двигатель во взлетный режим. Однако это не помогло. Пилоты допустили ошибку – не вывели самолет на правый крен. Из-за чего отклонение влево только увеличилось. Скорость самолета начала падать.

Фото: laishevskyi.ru

В итоге Ан-2 разбился в 8 километрах от аэропорта Бугульмы. От удара о землю самолет разрушился полностью. Погибли 38 человек – 34 пассажира и 4 члена экипажа. Причиной крушения назвали ошибки пилотов.

Спустя пять лет в Бугульме произошла еще одна авиакатастрофа. 26 ноября 1991 года в Бугульме потерпел крушение самолет Ан-24РВ. Самолет выполнял заказной рейс из Нижневартовска – перевозил нефтяников.

В условиях тумана и сильного обледенения экипаж не включил противообледенительную систему. Руль высоты из-за обледенения всё больше отклонялся, и самолет стало уводить вправо.

Заметив возникшие проблемы, диспетчер скомандовал пилотам уходить на второй круг. Второй пилот потянул штурвал на себя, переведя самолет во взлетный режим. Однако закрылки оставались в посадочном положении. Штурвал начал самостоятельно уходить на пикирование. В результате самолет столкнулся с землей. Погибли 37 пассажиров и 4 члена экипажа. Причиной падения, как и пять лет назад, признали ошибки пилотов.

Фото: kp.ru.

Прыжок в объятия смерти

10 октября 2021 года потерпел крушение самолет L-410, принадлежавший региональному отделению ДОСААФ. Примерно в 9.05 самолет вылетел с территории аэродрома Мензелинска. На борту – 2 члена экипажа и 20 парашютистов, среди которых были как опытные мастера, так и новички.

Практически моментально после взлета начались проблемы. Командир воздушного судна сообщил об отказе двигателя и запросил аварийную посадку. Разрешение было получено, но было уже поздно. Самолет набрал высоту только в 70 метров и начал стремительно снижаться. В результате спустя шесть минут после взлета самолёт зацепил крылом стоявшую на земле "Газель" и врезался в бетонный забор ангара. Погибли оба пилота и 15 пассажиров. Спаслись лишь пять парашютистов.

Фото: 1tv.ru.

Точная причина катастрофы не озвучена до сих пор. Среди версий следствия – ошибка пилотирования, техническая неисправность и перегруз на борту. Дело в том, что на самолете данного типа могут одновременно находиться только 15 человек, а на момент вылета их было 22. Так или иначе расследование уголовного дела официально продолжается, истинные причины катастрофы не названы.