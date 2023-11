Авиакатастрофа Boeing 737 в Казани 17 ноября 2013 года: о чем умалчивают спустя 10 лет после трагедии

Десять лет со дня авиакатастрофы в Казани: что известно о крушении Boeing 737, а о чем до сих пор молчат

Ровно 10 лет назад, 17 ноября 2013 года произошла одна из самых страшных авиакатастроф в истории Татарстана. На подлете к Казани разбился Boeing 737 авиакомпании «Татарстан». На борту находились 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.

Среди погибших значились сын раиса Татарстана Рустама Минниханова Ирек, глава Управления ФСБ по республике Татарстан Александр Антонов, известный учёный-востоковед Диана Гаджиева, двукратная чемпионка республики по шахматам Гульнара Рашитова. Вместе с ними также летели граждане России, Великобритании и Украины.

Расследование авиакатастрофы продлилось шесть долгих лет. Однако и сейчас, спустя уже 10 лет остаются вопросы, на которые так и не нашлись ответы. Корреспондент PROKAZAN вспомнила основные причины крупнейшей авиакатастрофы в Татарстане в XXI веке и восстановила хронологию того рокового дня.

Автор фото: МЧС по РТ

«Их лица мелькают перед глазами»

В свой последний полет Боинг отправился 17 ноября. В 18.25 борт вылетел из аэропорта Домодедово и взял курс на Казань. Командир воздушного судна - 47-летний Рустем Салихов. Опытный пилот работал в авиакомпании более 20 лет. За плечами полеты на Ан-24, Ан-26, Ту-134, Ту-154 и Ил-86. Налетал 2784 часа, 2509 из них на Boeing 737 (527 из них в качестве КВС).

Второй пилот — 47-летний Виктор Гуцул. Проработал в авиакомпании «Татарстан» 5 лет. Управлял самолётами Як-42, NG4 и Diamond DA42. В должности второго пилота Boeing 737 — с 17 января 2011 года. Налетал 2093 часа, 1943 из них на Boeing 737.

Автор фото: МЧС по РТ

«Члены экипажа были опытными. За два дня до трагедии я общалась с Инной Гарифуллиной (одна из погибших бортпроводниц). Она переживала, куда же поступит учиться её дочь. Дамир Хайдаров (бортпроводник этого рейса) женился незадолго до смерти, и у него родился ребёнок. Их лица всё время мелькают перед глазами, не могу поверить, что их нет», - вспоминала о трагедии стюардесса Флюра Самойлова.

«Мы приземляемся»

Полет проходил в штатном режиме. Вот только при подходе к Казани диспетчер предупредил экипаж о том, что самолёт отклонился от оси трассы почти на 4 километра. Корректировку от диспечера, как выяснилось в ходе следствия, пилоты не запросили.

В тяжелых условиях самолет все же удалось вывести на правильный курс. Однако было уже поздно. Самолет пролетел дальше необходимого места соприкосновения с землей. Пилоты приняли решение уйти на второй круг.

Во время первой попытки приземлиться один из пассажиров написал жене сообщение: «Мы садимся». Женщина вместе с их ребенком радостно ожидала супруга в аэропорту. Все ждали сообщения о прибытии лайнера, но вместо этого - тишина, а следом раздался сильный грохот, стены и стекла терминала аэропорта затряслись, близлежащую территорию накрыла огненная вспышка. Стало понятно – произошла трагедия.

«Это было настоящее огненное зарево. Похоже, будто ракета взлетела или что-то взорвалось. Было действительно страшно. Вспышка была в районе аэропорта. Первое, что подумал – упал самолет», - поделился воспоминаниями житель поселка Столбищи, расположенный вблизи аэропорта.

Boeing 737 авиакомпании «Татарстан» рухнул на землю в 19.24 вблизи взлетно-посадочной полосы. От удара самолет полностью разрушился.

Автор фото: МЧС по РТ

Самолет вел себя странно еще на пути в Москву

Разбившийся Боинг до злополучного перелета из Москвы в Казань совершал дневной рейс по обратному маршруту. Еще тогда пассажиры жаловались на проблеме во время перелета.

«На момент приземления самолёт начало «колбасить», мне сложно сказать — погода или технические неполадки, я до белых костяшек вцепилась в поручни сидений, мы, правда, приземлись с первого раза», — говорила в день трагедии Ленара Кашафутдинова пассажирка дневного рейса.

Позже в социальных сетях появилась масса сообщений, что во время дневного рейса самолёту уже было «плохо».

«Судьба – злодейка»

Тем роковым рейсом летел сын раиса Татарстана Ирек Минниханов. Вместе с ним должна была лететь его жена, француженка Антония Гишар. В итоге от полета она отказалась из-за большого срока беременности. Спустя месяц после трагедии у неё родилась дочь.



Спасли свои жизни, отказавшись от перелета и еще четыре человека - сотрудницы одного из банков Казани. Они были в командировке в Москве и должны были лететь вечерним рейсом, но в итоге решили лететь утром.

«Вечером 17 ноября мы узнали о крушении лайнера, в котором летели 6 наших коллег. Мы в шоке, ведь там могли быть и мы», - вспоминала одна из девушек.

За секунды до катастрофы

При уходе на второй круг задействованный в процессе захода на посадку один из двух автопилотов был автоматически отключён. Пилоты, фактически этого не заметили. Лайнер перешёл в набор высоты.

Самолет поднялся на высоту в 700 метров, хотя для разворота при уходе на второй круг высота круга 500 метров. Пилоты остановили набор высоты и перевели самолет в посадочное положение, но угол оказался слишком большим, самолет начал стремительно лететь вниз. Через 20 секунд «Боинг» столкнулся с землей.

С момента начала ухода на второй круг активных действий по штурвальному управлению самолётом ни КВС, ни второй пилот не предпринимали. Общая продолжительность ведения радиосвязи с диспетчером после начала ухода на второй круг составила около 16 секунд.

Стенограмма последних секунд переговоров пилотов разбившегося 17 ноября 2021 года в Казани «Боинга»

Речевой самописец записал 30 минут 16 секунд полета «Боинга». По результатам проверки была составлена выписка переговоров членов экипажа. Идентификация голосов была выполнена экспертно-летным составом авиакомпании «Татарстан». По результатам идентификации голосов, наличия посторонних лиц в кабине экипажа не выявлено.

Стенограмма

Обозначения:

PIC (Pilot in command) - коммандир воздушного судна Рустем Салихов

F/O - второй пилот Виктор Гуцул

ATC (Air Traffic Control) - диспетчер аэропорта "Казань"

GPWS (Ground Proximity Warning System) - оборудование, которое указывает сближение с землей.

Разговоры в кабине пилотов велись на русском языке, но так как самолет зарубежного производства, то все процедуры озвучивались на английском. Важный момент: самолет разбился примерно в 19:24 по московскому времени. В стенограме время указано иное. Дело в том, что в настройках данной модели время обозначается по Гринвичу.

15:22:38.5 PIC Уходим на второй круг, непосадочное положение.

15:22:40.5 F/O Татарстан 3-6-3 Уходим на второй круг - непосадочное положение.

15:22:45.5 ATC Татарстан 3-6-3 набирайте 500 метров, работайте с Кругом 119 запятая 4.

15:22:48 PIC Flaps fifteen?

15:22:51 F/O Э, набираем 600 метров, правильно? И с Кругом 119 и 4?

15:22:54 PIC Пятнадцать!

15:22:54.5 PIC Хорошо.

15:22:56 ATC Татарстан 3-6-3 набирайте 500 метров, и с Кругом.

15:22:58 F/O 500 метров 119 и 4, Татарстан 3-6-3

15:23:06 PIC Отлично.

15: 23:8.5 (PIC) Gear up

15:23:09 Звуковой сигнал F=500 Гц

15:23:10 F/O Gear up.

15:23:11 F/O Все.

15:23:13 F/O 500 метров, тысяча семьсот есть.

15:23:19 F/O Че такое?

15:23:21 GPWS SINK RATE.

15:23:21.5 GPWS PULL UP, PULL UP. (Pull up- "вверх, вверх")

15:23:23 F/O Рустик?

15:23:24 F/O Рустик!?

15:23:25 Звуковой сигнал F=500 Гц

15:23:25.5 PIC Че?

15:23:26.5 F/O Куда мы?

15:23:27 GPWS BANK ANGLE

На этом стенограмма в отчете обрывается. Из стенограммы видно, что самолет до последнего пытался убедить пилотов начать действовать, но все произошло так, как произошло. Впрочем, что именно говорили пилоты в последние секунды полета точно нельзя. МАК решил не обнародовать записи с бортовых самописцев.

Расследование длилось 6 лет

Расследованием трагедии занимался Международный авиационный комитет (МАК). И окончательно завершилось оно лишь в 2019 году. Первые важные данные расследования были обнародованы в 2015 году. Тогда была озвучена официальная причина крушения - недостаточная подготовленность экипажа, а также системные недоработки.

"Причиной катастрофы самолета Boeing 737-500 VQ-BBN явились системные недостатки в выявлении факторов опасности и контроле уровня риска, а также неработоспособность системы управления безопасностью полетов в авиакомпании и отсутствие контроля за уровнем подготовки членов экипажа со стороны авиационных властей всех уровней (Татарское МТУ ВТ, Росавиация), что привело к допуску к полетам неподготовленного экипажа, - говорится в отчете МАК.

Документы пилотов оказались поддельными

В отчете МАК также было отмечено, что при уходе на второй круг у самолета отключился автопилот. Экипаж этого не заметил, в итоге самолет сильно задрал нос. Командир воздушного судна не имел навыков вывода авиатранспорта из такого положения и перевел его в крутое пикирование, что привело к столкновению с землей.

Проверка выявила, что Рустем Салихов и Виктор Гуцул незаконно получили сертификаты пилотов коммерческой авиации. В частности, КВС Салихов не проходил переучивание со штурмана на пилота.

Кого признали виновным и почему судебное преследование быстро прекратили

14 ноября 2019 года в СК РФ подтвердили выводы комиссии МАК о том, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.

Также к ответственности привлекли заместителя гендиректора ОАО "Авиакомпания "Татарстан" Валерия Портнова, шеф-пилота авиакомпании Виктора Фомина и руководителя Татарского межрегионального управления Росавиации Шавката Умарова, которые и допустили Салихова до полета.

В отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Остальным были предъявлены обвинения, но всего через несколько дней судебное преследование было прекращено - истек срок давности.

Стена памяти

После авиакатастрофы на территории казанского аэропорта установили мемориал в память о погибших. На нем написаны имена всех 50 жертв трагедии. Вспомним их еще раз:

Экипаж

Салихов Рустем Габрахманович 11.06.1966 КВС

Гуцул Виктор Никифорович 12.06.1966 Второй пилот

Зарифуллина Нурия Дафиятовна 30.09.1957 Старший бортпроводник

Гарифуллина Инга Рафаилевна 06.02.1971 Бортпроводник

Кабанова Ольга Станиславовна 22.04.1988 Бортпроводник

Хайдаров Дамир Фардатович 20.09.1987 Бортпроводник

Пассажиры

Александр Антонов 01.01.1957

Ирек Минниханов 04.03.1989

Алия Ахметшина 23.07.1990

Наталья Акулинина 21.08.1987

Дарья Арташина 07.09.2002

Резеда Фазлеева 12.07.1959

Диана Гаджиева 10.05.1955

Алина Кашапова 27.06.1998

Рустам Гужиев 27.02.1982

Юрий Ляшин 12.04.1976

Ольга Морозова 08.02.1960

Руслан Назяров 17.09.1973

Маргарита Ошуркова 22.06.1958

Роман Пархоменко 20.02.1986

Гульнара Рашитова 15.07.1991

Диана Сафиуллина 09.10.1989

Виктория Щукина 01.10.1977

Эллина Скворцова 08.06.1976

Анастасия Стерхова 23.01.1990

Денис Вапрентцев 02.10.1984

Венера Зарипова 07.09.1988

Альбина Зарипова 21.01.1980

Виктория Згурцкая 30.08.1969

Донна Каролина Булл 14.02.1960

Геннадий Макаров 31.10.1965

Павел Прокофьев 15.01.1974

Айрат Садрутдинов 16.02.1984

Николай Смолентцев 19.04.1964

Елена Смолентцева 29.05.1966

Яна Баранова 15.08.1987

Юрий Бурдин 25.12.1967

Наталья Дрантусова 04.05.1971

Ирина Ивашкевич 20.09.1979

Мстислав Камашев 15.10.1986

Алина Хафизова 10.09.1987

Евгений Князев 07.02.1955

Анна Кучерова 18.04.1990

Елена Кузнецова 11.06.1971

Татьяна Мангушева 17.09.1949

Дмитрий Музичук 30.05.1986

Булат Сафин 24.05.1986

Александр Янкиляйкис 03.02.1977

Абдулла Сибгатуллин 20.12.1926

Мария Сибгатуллина 13.01.1926