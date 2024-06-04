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Саммит приезжает, студенты уезжают: почему «кфушников» выселяют из общежития

Почему студентов КФУ выселяют из общежития в преддверии БРИКС?
Учебный год в КФУ начнётся с 1 ноября — сентябрь и октябрь учащиеся проведут на дистанционном обучении и переступят порог вуза лишь с наступлением ноября.

Полина Сластникова, ProKazan

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Ежегодно в Деревне Универсиады проживает 11 тыс. студентов КФУ. К первому сентября они заполняют общежитие и приступают к учебному процессу. Редакция PROKAZAN решила разобраться, почему иногородних студентов КФУ на два учебных месяца лишают жилья и что об этом думают сами учащиеся.

Пары с 1 ноября

Учебный год в КФУ начнётся с 1 ноября — сентябрь и октябрь учащиеся проведут на дистанционном обучении и переступят порог вуза лишь с наступлением ноября.

Эта новость могла бы обрадовать студентов, ведь им два месяца не нужно ездить в университет. Но перемены сразу вызвали волну негодования: помимо отмены очных занятий и перехода на удалённое обучение студенты, проживающие в общежитии «Деревня Универсиады» получили сообщения о том, что им необходимо покинуть свои жилые места со всеми вещами.

«Общежитие должно быть свободным с 1 сентября. Вам нужно освободить свои комнаты за неделю до 31 августа, чтобы их успели подготовить для участников БРИКС», — с таким заявлением для студентов выступили представители Деревни Универсиады.

Обещают камеры хранения для личных вещей, но услужливо напоминают, что камеры «не резиновые» и всё ценное лучше забрать с собой. Администрация пытается успокоить студентов, но, кажется, никого перспектива остаться без крыши над головой не вдохновляет, даже если в ноябре студентов заселят в комнаты, где они жили до выселения, а некоторые их вещи останутся в общежитии до ноября.

«Приносим извинения за неудобство горожанам»

Казанский Федеральный Университет станет одной из площадок проведения саммита. ТАСС со ссылкой на пресс-службу КФУ сообщает, что всё уже согласовано с Министерством науки и высшего образования РФ.

«Город располагает всем необходимым, чтобы на достойном уровне организовать встречу мировых лидеров: транспортная структура, туристическая сеть, в целом комфортная современная городская среда», — так помощник президента РФ Юрий Ушаков обосновал выбор Казани в качестве места проведения мероприятий БРИКС.

При этом мэр Казани Ильсур Метшин сказал, что в преддверии БРИКС Казань превратится в большую стройку для повышения «уровня благоустройства города». Градоначальник попросил прощения у горожан за неудобства и призвал к терпению.

Автор фото: 2GIS

«Понять и простить» администрацию придётся видимо и студентам, проживающим в Деревне Универсиады — в общежитии также будут проходить ремонтные работы для дальнейшего заселения гостей и организаторов саммита.

Снять квартиру или уехать?

Куда деваться временно выселенным студентам пока не ясно. Некоторых учащихся обещают переселить в общежития Студгородка, но в Деревне Универсиады проживает 11 тыс. студентов КФУ, мест на всех явно не хватит.

Многие наверняка уедут домой, но отдельно стоит вопрос с работающими студентами. Некоторые обучающиеся КФУ совмещают учёбу с трудовой деятельностью в Казани и не хотят лишиться рабочих мест из-за подготовки общежития к саммиту.

Автор фото: Полина Сластникова, ProKazan

Казалось бы, работающие студенты могут арендовать жильё, но минимальная цена на аренду однокомнатной квартиры или студии в Казани начинается от 22 тыс. рублей. Некоторые студенты объединяются в группы, живут вместе и делят квартплату, но далеко не все арендодатели согласны заселять сразу нескольких студентов, придётся знатно потрудиться в поиске адекватных соседей и квартиры.

На казанском рынке труда среднее зарплатное предложение составляет 50 тысяч, но это при полном рабочем дне — студенты часто работают на совмещении и получают меньше. Даже при минимальном потребительском бюджете (28 тыс. на человека по Казани) без излишеств работающему студенту может не хватить денег на жизнь вне стен общежития.

«Нужно будет изворачиваться»

Мы пообщались со студентами, проживающими в Деревне Универсиады КФУ. Они крайне возмущены сложившейся ситуацией: их никто не предупредил заранее, просто поставили перед фактом — собирайте вещи и выезжайте.

«В целом, печалит все это. Конечно, инициатива с проведением ремонта — это здорово, но не с таким повсеместным выселением. Плюсом, студентов, которые остаются в городе из-за работы (которая не является уважительной причиной, чтобы остаться), по сути, просто выкидывают. Говорят, мол, это не наша проблема, нас это не интересует. Давай как-нибудь сам», — делится студент КФУ Павел Мельников.

Павел, как и многие студенты, желающие остаться в Казани, озадачен поиском квартиры. Искать планирует сам — за услуги агентства или риэлтора переплачивать не хочет. Да и возвращение в общежитие в ноябре ставит под сомнение — кочевать туда-сюда с огромным количеством вещей желания нет. Бюджет на аренду у работающего студента около 20 тыс., при этом, по словам самого Павла, столько же стоит аренда жилья в районе «Меги» и квартиры идут не с не самым лучшим ремонтом, мебелью и техникой.

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