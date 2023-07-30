Не согласился бы даже за миллион в месяц: отслуживший год во флоте рассказал о времени, проведенном в море

Отслуживший во флоте мужчина рассказал о месяцах в море

День Военно-Морского флота в 2006 году был закреплен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным - с тех пор его отмечают в последнее воскресенье июля. В этом году праздник выпал на 30 июля. На данный момент военно-морской флот постоянно готовит молодых ребят, чтобы, если возникает такая необходимость, они могли пополнить ряды моряков. С одним из них нам удалось пообщаться.

Иван Иммель сейчас работает учителем рисования в школе, но вот два года назад, летом 2021, он только пришел после года службы во флоте. Молодой человек рассказал, что до сих пор хорошо помнит все эмоции, которые ему удалось пережить и часто вспоминает это время. Иван поделился не только историями со службы, но и, так как прошло уже достаточно времени, смог сказать, пригодился ли ему какой-нибудь из обретенных навыков в жизни.

Чаще всего перед отправлением на службу в армию ребятам не могут сказать, где именно они будут проходить ее. Но, как рассказывает Иван, у него все проходило совсем не так:

«Все мне говорили, что я не буду знать, куда пойду, но мне в комиссариате сразу предложили - не хочу ли я служить во флоте. Для выхода в море необходимо безупречное здоровье, чем я как раз мог похвастаться. Проверяли потом очень долго - зрение, психику, нет ли проблем с ногами. Я, конечно, сразу согласился, во флот не многие попадают».

Молодой человек поделился, что самым запоминающимся во время службы для него было само море и красота, которая его окружала:

«Я больше всего запомнил выход в моря на полтора - два месяца. Это было невероятно красиво. Я, как истинный художник, ежедневно просто наслаждался морями и кораблями. Думаю, я запомню это на всю жизнью».

Служба на флоте считается более тяжелой, нежели на суше, отметил Иван. Из-за этого нельзя было не спросить, не пожалел ли он о своем решении отправиться служить в море:

«У меня абсолютно никакой зависти к ребят на суше не было, потому что те, кто служит на земле, в большинстве своем проводят год очень скучно. Я же каждый день сталкивался с чем-то новым, чем-то интересным, чего нельзя встретить в обычной жизни. Единственное, когда у меня могли закрадываться сомнения о правильности решения, это спустя длительное время на корабле. Я начал ощущать себя так, будто нахожусь в каком-то бомбоубежище. Было чувство, что вот-вот с ума сойду. В этот момент мне и правда захотелось скорее вернуться».

Прошло уже два года с момента возвращения Ивана со службы. За это время действительно полезные навыки могли успеть пригодиться. Однако, молодой человек заявил, что нет ничего такого, чему бы он научился за год во флоте, что хоть немного пригодилось ему в обычной жизни. Единственное, что действительно было полезно, но Иван надеется, что воспользоваться этим навыком никогда не придется, - это тушение пожара. Парень отлично знает, как раскручивать рукав, подключать его к источнику воды, а также использовать большое количество разных огнетушителей.

«Из действительно полезного еще - я научился на корабле хорошо шить, потому что сам занимался своей формой. Мне хотелось, чтобы она хоть чуть-чуть отличалась от обычной, насколько можно было сделать это, не нарушая правил. Все это я делал сам. Но как вернулся, больше шить не приходилось, так что не уверен, что умею до сих пор шить, но, наверное, при необходимости руки вспомнят. Многие рассказывают, что учатся стрелять во время службы, но у меня этого не было совсем. Для обычно жизни я, на мой взгляд, ничего особо полезного не узнал».

Иван красочно описывает свои воспоминания и с теплом отзывает об этом времени, однако о том, чтобы связать с флотом жизнь он никогда не думал. Даже сразу после окончания службы пойти служить в ВМФ Ивану не хотелось:

«Желания такого никогда не было. Тут дело просто в том, что мне не нравится сама по себе профессия военного. Я бы не хотел одеваться в форму каждый день, следовать строгим правила, мне не очень приятно выполнение приказов. Ладно, когда это просто указания к работе - я сейчас работаю в школе, здесь не мало правил, часто какие-то просьбы. Но это именно просьбы, а там выполняешь приказ. На обычной работе все всегда можно оспорить, а там ты либо делаешь, либо с тобой прощаются. Конечно, на флоте хорошо платят, но даже если бы мне пообещали по миллиону за каждый месяц, я не согласился бы».

Мы поинтересовались, считает ли Иван, что в службе в ВМФ что-нибудь стоило бы поменять. Однако, молодой человек уверен, что менять что-либо попросту нет никакого смысла. Он считает, что сейчас все работает как часы и любые изменения приведут к распаду огромной, формировавшейся десятилетиями, системы.