В Татарстане среди сезонных вирусов 89% составляет коронавирус

Каждую осень неизбежно растет заболеваемость вирусными инфекциями по всему Татарстану. Последние несколько лет особое волнение вызывает COVID-19, который продолжается активно выявляться у население во время эпидсезона. В первой половине 2024 года отмечался рост по заболеваемости коклюшем, а в августе в республике выявили случаи лихорадки Западного Нила.

Редакция PROKAZAN обратилась в Роспотребнадзор по РТ с вопросами о заболеваемости осенью 2024 года: выявляется ли сегодня COVID и как часто, какие штаммы встречаются, как обстоят дела с коклюшем осенью этого года.

Грипп и ОРВИ в республике

В Роспотребнадзоре подтвердили: с сентября отмечается сезонный подъем заболеваемости. Но эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Казани, как и по всему Татарстану, остается стабильной. На последней неделе сентября в Казани было зарегистрировано 6098 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Этот показатель на 23,8% ниже эпидемического порога.

По статистике сентября, среди сезонных респираторных вирусов 89% составляет сезонный коронавирус. На втором месте в прошлом месяце был риновирус.

На тему коронавируса мы пообщались с главным внештатным инфекционистом, заместителем главврача по медчасти Набережно-Челнинской инфекционной больницы Татьяной Аглямовой. Она отметила, что на сегодняшний день COVID-19 уже перешел в разряд сезонных инфекций:

«В большинстве случаев COVID-19 протекает как респираторная инфекция верхних дыхательных путей. В подавляющем большинстве случаев болезнь проходит достаточно легко».

Однако, до сих пор заражение COVID-19 может быть опасно для пожилых и старых людей, у которых слабый иммунитет, а также имеются хронические заболевания.

По республике в сентябре этого года наиболее распространенным был штамм коронавируса «Омикрон». Новые подвиды данного штамма среди заболевших выявлены не были.

Как себя защитить?

Татьяна Аглямова выделила несколько пунктов, которые важно помнить, чтобы защитить себя в эпидсезон от вирусов:

Респираторный этикет. Это основа профилактики. Врач советует чаще мыть руки, использовать маску и антисептики. По возвращению домой после улицы следует не только помыть руки, но и промыть нос, глаза и горло водой. Укрепление иммунитета. Здесь важно проводить подготовку заранее. Иммунитет становится сильнее при соблюдении здорового питания, достаточном количестве сна, регулярной физической активности. Все это позволит вашему организму противостоять вирусам не только в эпидсезон, но и на протяжении всего года. Вакцинация. Наиболее эффективная мера профилактики гриппа а также его осложнений. Особенно такая мера важная для людей, попадающих в группы риска: пожилых, детей, беременных, людей, имеющих хронические заболевания и ослабленный иммунитет. Важно помнить, что прививку необходимо делать еще до эпидсезона, так как максимальный эффект достигается только через две недели. Если вы делали прививку в прошлом году, - этого мало. Эффект сохраняется в течение одного года, а после прививку нужно делать вновь.

В случае, если вы все же почувствовали недомогание, но температуры еще нет, специалист все же советует обратиться к врачу:

«В любом случае не стоит заниматься самолечением, так как это может привести к ухудшению состояния здоровья. В первую очередь нужно обратиться к врачу. Он поможет определить причину недомогание и назначит соответствующее лечение. Постельный и полупостельный режим будет полезен», — отмечает Татьяна Аглямова.

А отсутствие температуры при недомогании может быть связано с тем, что возбудитель инфекции неагрессивный, организм борется и справляется более мягкими методами. Не будет подниматься температура и в том случае, если человек раньше уже переносил похожее заболевание, в организме сохраняются антитела к возбудителю инфекции.

Коклюш: пошло ли заражение на спад?

Еще летом в Республике Татарстан наблюдался рост заболеваемости коклюшем. При этом в Казани он начался с конца 2023 года. За шесть месяцев 2024 года в РТ зарегистрировали 1044 случая выявления коклюша. Этот показатель в 11 раз выше, нежели в тот же период 2023 года. При этом большая часть приходилась именно на Казань — 53% от всей республики.

Напомним, что коклюш — это особо заразное заболевание бактериальной природы. Оно поражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей Передается коклюш воздушно-капельным путем, рассказала замруководителя Управления здравоохранения Набережных Челнов Валентина Моисеева.

К сентябрю 2024 года число выявленных случаев коклюша достигло отметки в 1144. Из этого количества 68% пришлось на первый квартал 2024 года. Уже с марта началось постепенное снижение заболеваемости, а в августе число случаев заболеваемости снизилось в 8 раз по сравнению с январем 2024 года.

Опасность лихорадки Западного Нила

В августе этого года в Татарстане также были зарегистрированы случаи выявления лихорадки Западного Нила. Ко 2 августа число зарегистрированных случаев заражения выросло до шести.

На сегодняшний день, как отмечает Татьяна Аглямова, угрозы лихорадки в нашей зоне не ожидается. Заболевание является сезонным и распространяется через укусы инфицированных комаров. С наступление холодного периода комары исчезают и опасность заражения снижается до минимума. А значит, в отличие от коклюша и коронавируса, этой инфекции казанцам опасаться уже не стоит.