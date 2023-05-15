Эксперт: летние школьные каникулы надо сокращать

В преддверии школьных летних каникул в России вновь заговорили о возможности сокращения длинных "выходных". Тема не новая, разговоры о сокращении летнего периода отдыха для детей ходят уже 15 лет. Последними на эту тему высказались специалисты РАНХиГС. Там считают, что три месяца для детей слишком много. Также сокращение летних каникул, по мнению специалистов вуза позволит сократить детский травматизм — летом дети часто предоставлены сами себе, считают в учебном заведении. Ожидать ли в скором времени сокращения летних каникул казанским школьникам в материале PROKAZAN.

Что подразумевала система советских каникул? И почему она была хороша?

В Советское время, каникулы служили «рабочим семестром», когда ещё были колхозы и трудовые лагеря. А также не забывали и о просвещении школьников. Функционировали дома культур, куда ходили дети на занятия по интересам.

А вот сейчас же школьники «отдыхают» в телефонах. И чаще всего предназначены сами себе. Ведь в большинстве своём, родители всё время на работе.

Также эту проблему отметили и в РАНХиГС. Там специалисты указали на то, что больший процент смертности и травматизма среди детей появляется именно в летний период.

Как к предложению о сокращении каникул отнеслись родители?

Среди читателей PROKAZAN мы провели опрос, и выяснили, что 75,7% респондентов хотят оставить всё как есть — 3 месяца каникул летом то, что надо. А 16,22% считают, что два месяца каникул летом — достаточно. Но если вы думаете, что два месяца – это слишком мало, то нашлись и 4%, которые вовсе предлагают оставить и вовсе один месяц. А еще 4% оказались самыми радикальными — они готовы дать своим чадам только пару недель отпуска. При этом, среди тех, кому за 35 лет — сторонниками 3 месяцев летних каникул выступают уже 87,5%.

В Казани есть школы, где учатся не четверть, а триместр

В Казани есть школы, где дети учатся не по классической системе, с 4 четвертями в год, а с 3 триместрами — правда, и аттестаций у школы больше. К примеру, такая система существует в Лицее №23. Одной из причин перехода на такую систему в документах учебного заведения называется как раз возможность более частой аттестации. Благодаря триместровой системе обучения, дети могут отдыхать на несколько дней в году больше.

Что показывает мировая практика?

В России самые длинные летние каникулы в мире. А, например, в Африке учёба заканчивается только 7 июля и начинается 3 сентября. Но насколько это удобно?

«Мои дети учатся в Танзании во французской школе. И у них учебный период заканчивается после первой недели июля, а обучение начинается с 3 сентября. Также в процессе занятий, каждые 8 недель назначается каникулярная неделя. А на Новый год три недели отдыха. Каникулы там гораздо интереснее и продуктивнее. Организовывают совместные мероприятия, отдых, путешествия и всё это ребята делают с интересом, а не по «обязаловке» и принуждению. На мой взгляд, это гораздо лучше нежели в России», — рассказала PROKAZAN жительница Танзании Арина.

Автор фото: birhayalinpesinde.com. Радостные дети Танзании

Такая же система действует и в самой Франции.

Что думают эксперты?