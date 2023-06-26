"Две тонны баурсака и заплывы на китайских лодках": как в Казани прошло празднование Поднебесного и традиционного Сабантуя

В Казани впервые отметили два Сабантуя: традиционный и китайский

Впервые в Казани прошло празднование двух Сабантуев: традиционного и Китайского.

Привычный нам Сабантуй — праздник полей, прошёл 24 июня. Центральный майдан был в Берёзовой Роще посёлка Мирный.

Там работало 11 различных подворий с интерактивными зонами. Тут и дети пробовали самостоятельно молоть муку, делать посуду из глины и взбираться по бревну.

Автор фото: Алмакаева Алина

Кругом были музыканты, артисты, танцоры и аниматоры.

«Поражают масштабы торжества. Видно, что проделана большая организационная работа. Здорово, что уделяется такое внимание национальному празднику. Тут и традиционные бои, убранства, кушанья, даже аниматоры из татарских сказок», — рассказывает гость мероприятия Артём.

Не обошлось и без театральных постановок. Большая труппа показывала татарский поход с песнями, танцами и яркими костюмами.

Автор фото: Коммерсантъ

Также жителей и гостей города поздравил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Сабантуй занимает особое место в нашей многовековой истории. Это визитная карточка Татарстана, жемчужина культурного и духовного наследия татар, отражение души народа, которая живет в наших национальных мелодиях, танцах, спортивных состязаниях», — отметил мэр города.

Гости праздника также поддерживали национальные традиции. Они приходили в нарядной одежде, были как полноценные татарские образы, так и просто с атрибутикой.

Нельзя не упомянуть о гигантской баурсаке. Национальное лакомство готовили 30 человек. А на создание 1,6 тонного угощения потребовалось 700 килограмм теста больше тонны мёда с сахаром.

Автор фото: Алмакаева Алина

Несмотря на то, что людей было много, транспорта хватило всем. Курсировали, трамваи, автобусы и заказные автобусы.

«В тесноте, да не в обиде. Людей много, я не видели ни одного, кто бы не смог приехать или уехать. Хорошая организация ни только мероприятия, но и транспорта», — говорит Эльмира гостья праздника.

«Тот редкий случай, когда на автобусе добраться проще, чем на личном транспорте. Так как свою машину придётся оставлять за два километра от торжества», — рассказывает Рашид посетитель Сабантуя.

Если с классическим Сабантуем всё понятно, то как дела обстоят с Китайским.

Автор фото: Реальное время

Гвоздь мероприятия – заплыв на лодках, в котором приняли участие 6 экипажей по 10 человек. Отметим, что в Китае этот праздник называется «День драконьих лодок», он отмечается на протяжении 2 000 лет.

У нас же этот праздник проходил впервые в центре гребных видов спорта.

Площадка для проведения нетипичного нам мероприятия была полностью в колоритных украшениях. На каждом углу стояли аниматоры в китайской одежде и раздавалась тихая и спокойная музыка. А вот на привычном нам Сабантуе пришлось бы постараться, чтобы найти тихое местечко, так как с каждой стороны песни и танцы.

Более углубленно казанцев знакомили с культурой Поднебесной на мастер-классах. Там, каждый желающий мог запустить в небо воздушного змея, сделать китайский фонарик или изготовить собственными руками маску для пекинской оперы.



Не обошлось и без традиционных китайских церемоний. Были организованы уроки по классической оздоровительной практике, стрельбе из лука и ушу.

Также любой желающий мог поучаствовать в традиционной чайной церемонии. На ней не только пили напиток, но и изучали язык.

Для желающих познакомиться с письменностью были мастер-классы по каллиграфии.

На этот вопрос ответил министр торговли и промышленности республики Олег Коробченко.

«В Татарстане учится большое количество студентов из Китая, но про их культуру и традиции казанцам известно мало. Поэтому вместе с господином Сян Бо — генеральным консулом Китая в Казани — решили познакомить жителей с многовековой культурой страны», — рассказывает министр.

Этот праздник принято отмечать в пятый день пятого месяца по лунному календарю.