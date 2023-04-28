В Татарстане суд признал директора кладбища Шайхулова виновным сразу по четырем эпизодам

В Набережных Челнах суд вынес приговор директору кладбища Рашиду Шайхулову, его признали виновным по четырем преступным эпизодам.

Ему назначено наказание в виде условного срока на 2,5 года с испытательным сроком на 3 года.

Помимо этого Рашид Шайхулов не сможет занимать руководящие должности и вести любую деятельность в сфере погребальных услуг в течение 3 лет.

Вменяли мужчине шесть эпизодов, произошедших с осени 2020 года до февраль 2021. Его обвинили в превышении должностных полномочий, незаконном производстве и использовании спецтехсредств для получения негласной информации, а также в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.