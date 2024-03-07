Как избежать "строительных кошмаров" и не переживать за свои инвестиции — советы от эксперта

На рынке недвижимости полно историй, от которых у покупателей и инвесторов могут волосы встать дыбом. Разобраться в этом лабиринте страхов и мифов нам помог Артур Хабибуллин, генеральный директор строительной компании «Иман», который указал на реальные угрозы и поделился проверенным способами минимизации рисков, чтобы процесс покупки или строительства жилья стал максимально безопасным и приятным.

Эскроу-счета — защита от мошенников, а не от трещин в доме

Безопасность инвестиций в многоэтажное строительство улучшилась благодаря внедрению системы эскроу-счетов, которая защищает дольщиков от потери средств, но проблемы с качеством строительства остаются актуальными.

«Государство регулирует вопрос управления эскроу-счетов: теперь застройщики не берут деньги у людей, а получают их в банке», — поясняет Артур Хабибуллин. «Эта система действительно повысила безопасность инвестиций, но не устраняет вопросы качества строительства. В стенах вашей будущей квартиры могут скрываться неприятные сюрпризы».

ИЖС: заманчивая перспектива с подвохом

Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) набирает популярность, но скрывает риски из-за недостаточной регуляции и контроля качества, что может привести к возникновению "бомбы замедленного действия" в виде массового строительства некачественного жилья.

«Рынок ИЖС бурно развивается, но это бомба замедленного действия. В гонке за красивым фасадом легко потеряться, забыв о надежности вашего дома», — отмечает эксперт.

Так, по его мнению, популярность индивидуального строительства растет, но отсутствие строгого контроля может привести к массовому возникновению некачественного жилья.

Экономия на качестве: когда дешевле — не значит лучше

Проблема качества строительства и экономии на материалах: застройщики часто удешевляют проекты, жертвуя качеством, что приводит к постройке так называемых "говнодомиков", не способных обеспечить должный уровень теплоизоляции и долговечности.

Артур Хабибуллин пояснил: «Застройщики начали удешевлять свои проекты, и в кулуарах “домики” называют “говнодомики”. Печально, но факт: экономия на материалах и строительстве приводит к созданию домов, далеких от идеала комфорта и долговечности».

По его словам, это типичная потребительская ошибка: покупатели, ориентируясь на цену и сроки, часто игнорируют качество строительства, что может привести к дополнительным расходам, судебным искам и разочарованию в приобретенном жилье.

Профессиональный совет и проверка: ваш щит и меч

Эксперт убежден, что значение профессионального совета и предварительной проверки жилья перед покупкой нельзя недооценивать.

«Прежде чем вложить деньги, убедитесь в надежности застройщика и качестве строительства. Привлеките стороннего юриста и проверьте все бумаги, предоставляемые застройщиком. Это может избавить вас от многих проблем в будущем», — настоятельно порекомендовал Артур Хабибуллин.

Не забывайте: важно не только проверить юридическую надежность компании-застройщика, но и лично убедиться, что используемые материалы и технологии соответствуют вашим ожиданиям и стандартам качества.

«Поэтому на аудите и независимой экспертизе всех аспектов, которые касаются хозяйственной деятельности подрядчика, не стоит экономить», — уверен наш эксперт.

Геологическая разведка: не пренебрегайте основами

К строительству дома надо подходить фундаментально, во всех смыслах. Это касается как ответсвенности к каждому шагу, так и непосредственно важности геологической разведки перед строительством для выбора подходящего типа фундамента, предотвращения трещин и других проблем.

«Начинать всегда нужно с геологоразведки. Если на месте строительства есть глина, при первом морозе все поползет», — поясняет Артур. «Понимание особенностей грунта и подбор подходящего типа фундамента — залог долговечности и надежности вашего дома. Вода и глина — невидимые враги».

Проблемы с водоносными грунтами и пучинистыми глинами могут привести к деформации фундамента и структурным повреждениям здания. Не игнорируйте этот аспект при выборе места для строительства.

Принцип застройщика “copy + paste” — опасный путь

Оказывается, клише — это не только скучно, но и опасно. Сразу вспоминается СССР с его типовыми постройками…

Гендиректор “Имана” пояснил: «Проблема "копирования и вставки" в строительстве, когда застройщики используют типовые проекты без учета особенностей участка, может привести к непредвиденным последствиям. Поэтому изучите портфель проектов застройщика и вы сразу поймете: он дома клепает по шаблону или при каждом строительстве учитывает нюансы».

Риелторы: не всегда на вашей стороне

Взаимодействие с риэлторами — это всегда отдельная песня. Они заинтересованы в совершении сделки и могут не обладать достаточной компетенцией в оценке качества строительства.

«Риелторы — не специалисты в строительстве. Их основная задача — совершение сделки, а не гарантия качества вашего будущего дома», — пояснил Артур.

Технадзор: ваши глаза и уши

В качестве резюме нашей беседы, Артур Хабибуллин еще раз подчеркнул важность привлечения независимых специалистов по технадзору или по недвижимости для оценки качества строительства и предотвращения потенциальных проблем. Причем это важно делать как до начала строительства, так и после.

«Лучше всегда довериться профессионалу — дешевле выйдет, чем потом кусать локти», — заключил специалист по недвижимости.

И помните, в мире недвижимости вашим лучшим союзником является информация. Чем больше вы знаете, тем меньше шансов, что вас сможет что-то напугать. Специалисты строительной компании «Иман» смогут проконсультировать и помочь вам на каждом этапе, начиная с готовых рекомендаций участков, заканчивая заселением в дом вашей мечты.