Риэлторы уже давно это делают: как купить квартиру и получать от нее стабильный доход

Ставки по ипотеке растут вместе со стоимостью недвижимости, а положить накопления на банковский вклад, когда каждый день может подбросить «сюрприз» из-за ситуации в мире, кажется не совсем заманчивой идеей. Как правильно инвестировать, чтобы не только сохранить деньги, но и преумножить их, редакции ProKazan рассказал руководитель инвестиционного клуба компании «Альтера» Артем Заварихин.

При покупке недвижимости для инвестиций, что лучше выбрать - вторичку или новостройку?

Все в зависимости от целей и задач, если на руках наличные, то нужно обратить внимание на «вторичку»:

За последние годы цены квартир в новостройках и на вторичное жилье значительно поменялись. Раньше купить квартиру в строящемся доме было дешевле, чем во вторичке. Сейчас разница в цене составляет почти 40% в пользу вторичного жилья. Для любого покупателя важно не просто приобрести квартиру, а сделать это на максимально выгодных условиях. В нынешних реалиях в этом плане выигрывает вторичка.

Во-первых, приобрести квартиру на вторичном рынке дешевле, плюс она идет полностью готовая и иногда даже меблированная. Не нужно ждать, пока дом будет полностью сдан – можно сдать квартиру в аренду или перепродать уже сейчас. Во-вторых, при росте процентной ставки по кредитам, аренда недвижимости стала более востребованной – люди просто иногда не могут позволить себе ипотеку и снимают жилье на долгий срок. Поэтому покупка квартиры под аренду сейчас очень перспективная инвестиция, – рассказывает Артем Сергеевич, руководитель инвест-группы компании “Альтера”.

Кроме того, если для входа используется небольшой первоначальный взнос и задействуем ипотеку в качестве инструмента, то следует рассмотреть новостройки. К тому же часто у крупных агентств недвижимости бывают варианты из «закрытого пула», это когда застройщик на индивидуальных условиях согласовывает объекты со скидкой. Также на новостройки действуют льготные ипотеки, который значительно снижают нагрузку по платежам, а это очень выгодно использовать в долгую, т.к. действительно низкие платежи фиксируются, а стоимость аренды в будущем индексируется с учетом инфляции, тем самым быстрее можно выйти на окупаемость. И это лишь одна из программ. Только специалист на месте сможет проконсультировать и найти подходящий вариант для каждого, строго индивидуально.

Как лучше управлять недвижимостью - самостоятельно или с риэлтором?

Есть несколько вариантов получения дохода от недвижимости: сдавать в аренду посуточно или на длительный срок, сделать качественный ремонт и выгодно перепродать.

Когда к нам приходят с запросом покупки недвижимости с целью на ней заработать, мы даем развернутый стратегический план с расчетами и разъяснением своему клиенту. Из него он узнает ликвидность объекта, перспективу роста цен на недвижимость в районе, где он хочет купить квартиру, дом или коммерческую площадь. Мы учитываем, берет он объект в ипотеку или за наличные, хочет ли перекрывать платежи по кредиту со стоимости аренды, сколько он планирует зарабатывать и на каком виде аренды. В итоге мы даем не просто совет, а развернутую программу, бизнес-идею, где учитываются все риски.

Покупку и дальнейшую продажу квартиры или сдачу ее в аренду собственник может осуществить самостоятельно. Для этого ему нужно учесть рыночную стоимость, заселять и выселять арендаторов в любое время суток, договариваться о быстром клининге перед заездом новых клиентов, делать текущий ремонт (амортизация).

При этом цена объекта должна быть оценена не по сервисам, где выкладываются объявления, а по фактическим ценам, указанным в договорах купли-продажи или аренды. Потому что снятое объявление с фиксированной стоимостью – это не гарант того, что контрагенты не договорились о других условиях. Профессиональный риэлтор оценит ваше имущество в соответствии с аналитикой агентства, а не по объявлениям, где собственники могут выставлять стоимость интуитивно, — комментирует эксперт.

А имеет ли смысл вкладывать деньги в коммерческую недвижимость или дом на земле?

Самый интересный, перспективный и недооцененный вид инвестиции – покупка коммерческой недвижимости под сдачу в аренду. Застройщик всегда откладывает продажу таких площадей под самый конец, а спрос на коммерцию среди арендаторов настолько высок, что собственник получает сразу несколько заявок, как только помещение снова освободится.

Кроме коммерческой недвижимости можно рассмотреть покупку дома на земле. Чаще всего такие дома можно сдавать посуточно, спрос на них есть круглый год. Это легко проверить, попробовав забронировать себе дом в Казани или пригороде на ближайшую дату. Также в ближайшее время будут введены эскроу счета при строительстве домов. Оглядываясь на прошлый опыт, при таких же изменениях в многоквартирных домах в моменте средняя стоимость квадратного метра выросла на 20%, поэтому мой совет - не откладывайте покупку дома. Буквально, каждая минута промедления - стоит денег.

Какие события могут ожидать нас в будущем году и к чему готовиться инвесторам?

Мы не даем прогнозы дальше, чем на полгода. Но могу предположить, что разница цен между вторичкой и новостройкой будет нивелироваться именно ростом цен на вторичное жилье. И здесь еще сыграет свою роль отложенный спрос – люди, которые планировали взять новостройку, но ждали снижения ставок, обратят внимание на вторичное жилье и это тоже даст толчок для роста цен. При любом раскладе недвижимость – это фундаментальный вид инвестиций, который как минимум сохранит ваши средства, а при грамотном управлении – приумножит. Самое важное – найти грамотного специалиста в этом деле, который услышит ваши цели и направит.

Артем Сергеевич, инвестировать в недвижимость – это сложно?

Не обязательно иметь первоначальный взнос или большой опыт, чтобы стать инвестором. Даже молодые мамы могут стать инвесторами. Ведь грамотно вложив материнский капитал и распорядившись объектом (квартирой или домом), они могут обеспечить своего ребенка в будущем жильем, при этом закрывая ипотеку в ноль и даже зарабатывая с аренды недвижимости.

То же самое может сделать любой желающий – вложить свои средства так, чтобы они не только сохранили, но и увеличили свою ценность. Последние пять лет капитализация и инфляция постепенно поднимали стоимость недвижимости и инвесторы всегда оставались в плюсе. Но чтобы действительно заработать, нужно глубже разбирать инвестиционные варианты. Именно этим и занимается «инвестиционный клуб» компании «Альтера».

Что такое «Инвестиционный клуб» компании «Альтера»?

Стать инвестором и получать доход с недвижимости может любой желающий. В компании «Альтера» создан специализированный клуб, в котором риэлторы не просто наставники, а активные участники. Благодаря чему, они не только сами инвестируют, но и заинтересованы в том, чтобы повышать свой профессионализм. Поэтому работать с ними комфортно как начинающим, так и профессиональным инвесторам. Они расскажут простым языком о сложных процессах, о том, как работает система, предложат наиболее интересные варианты инвестиций.

Ресурсы компании «Альтера» могут помочь выявить недооцененную недвижимость. Возможно именно этот объект через несколько лет будет стоить в несколько раз дороже. Здесь рассчитают все риски и не предложат объект, потенциально невыгодный. Потому что репутация – самый важный показатель компании, для которой ценен каждый клиент.