Согласно медицинским исследованиям, у детей часто встречаются нарушения опорно-двигательного аппарата. Медицинский ресурс Доктор.ru сообщает, что они обнаруживаются примерно у 12% малышей, а с возрастом процент возрастает в 4 раза.

Реабилитологи подтверждают, что одним из основных и эффективных средств профилактики данной проблемы является плавание. Однако просто посещать бассейн самостоятельно недостаточно, здесь требуется комплексный подход под присмотром тренеров-реабилитологов.

Как плавание может помочь ребенку, с какого возраста рекомендуется посещать водные занятия – об этом и многом другом рассказала ProKazan Юлия Кочеткова, главный тренер Центра раннего плавания "Карасики".

Юлия Алексеевна, главный тренер Центра раннего плавания "Карасики" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- С какого возраста ребенку можно ходить на плавание?

- Рекомендую начинать занятия с возраста 2-х недель, только после ультразвукового исследования головы и сердца. Если роды прошли без осложнений и гипоксии, то стресса от погружения в воду у детей не возникает. Учитывая, что в течение 9 месяцев эмбрион развивался в водной среде у матери, дети ощущают себя комфортно, погружаясь в воду.

- Занятия с двух недель жизни проводятся в бассейне или перед этим есть какой-то подготовительный этап?

- Чтобы познакомить малыша с новой средой, перед погружением в бассейн с ним занимаются в специальной ванночке, где он учится правильно держать головку, а также двигать руками и ногами. Мы уделяем особое внимание и температуре воды, постепенно снижая ее до 33 градусов, и только потом приступаем к следующему этапу – погружению в бассейн. Там мы прорабатываем основные моменты подводящих упражнений для правильного развития ребенка и запуска движения, а именно: перевороты, ползание, сидение, вставание и первые шаги.

Заметка для родителей: не сажайте своих детей самостоятельно до 6-8 месяцев. В противном случае последствия могут выражаться через гиперлордоз, грыжи и проблемы с поясницей. Как понять, что ребенку пора садиться? Все просто – когда он самостоятельно предпримет попытки это сделать.

- Есть ли отличия в проведении занятий с малышами и детьми повзрослее? Если да, то чем они отличаются?

Конечно, обучение детей плаванию в возрасте от 2 месяцев до 7 лет предполагает постепенное поэтапное развитие, начиная с ванны и заканчивая бассейном. Если кратко:

Занятия в ванночке (2 недели - 3 месяца): знакомство ребенка с водой, где он получает новые эмоции в комфортной привычной для него среде.

Переходим в бассейн (3 месяца - 1 год). Самый важный этап, тут мы помогаем ребенку совершить самостоятельно перевороты, ставим правильную технику ползания "по пластунски" и "на четвереньках", учим правильно вставать у опоры, запускаем первые шаги. Делаем мы все это, опираясь на моторный онтогенез, который каждый наш специалист знает как свои 5 пальцев. Ну и конечно же, это положительные эмоции и знакомство ребенка с водой в комфортной для него среде.

Следующий этап (1 - 3 года). Здесь мы сосредотачиваемся на развитии уверенности в себе и способности управлять своим телом в воде без посторонней помощи, используя только плавательные принадлежности (нудлы, доски, плоты), развивать дыхательную и сердечно сосудистую систему. Поощряем малыша к самостоятельности, активности и положительным эмоциям, прививаем любовь и тягу к занятиям плаванием. До 3 лет происходит обучение деток базовым навыкам плавания и уходу от страхов.

Занятие с детьми в центре раннего плавания "Карасики"

Самостоятельное плавание (3-4 года). Когда ребенок достигает данного возраста, занятия выстраиваются следующим образом: ребенок находится в воде без поддержки, где используются досточки, стабилизирующие правильное положение тела в воде, нудлы для поддержания на поверхности, плоты и другие плавательные средства, подготавливающие ребенка к поиску баланса тела. Мы стремимся дать возможность малышу открыть для себя новые возможности нахождения в водной среде.

Осознанное плавание (5-7 лет). Учим ребенка самостоятельно плавать и держаться на воде. Поощряем ребенка отрабатывать эти навыки, учим основным техникам плавания, таким как: плавание на спине и кроль на груди. Особое внимание уделяется правильной технике дыхания и координации. Продолжаем совершенствовать технику плавания, добавляя такие сложнокоординационные виды, как: брасс и баттерфляй.

Тренеры центра раннего плавания "Карасики" обеспечивают позитивную и благоприятную атмосферу обучения и всегда уделяеют первостепенное внимание безопасности. Важно адаптировать занятия к комфорту и прогрессу ребенка, а также сделать процесс обучения приятным, чтобы привить любовь к плаванию на всю жизнь. Конечно, это примерные этапы, все зависит от того, с какими навыками и особенностями приходит ребенок. В данном случае речь шла о нормотипичных детях.

Юлия Алексеевна, главный тренер Центра раннего плавания "Карасики" в процессе работы

- Многие говорят о пользе бассейна для детей с нарушениями осанки и деформацией стоп. Правдиво ли это утверждение?

- Конечно, плавание является отличным способом укрепления мышц спины, улучшения осанки и развития координации у детей. Плавание в бассейне помогает укрепить мышцы спины и тела, а также развить правильную осанку, потому что вода поддерживает тело и позволяет ребенку выполнять движения без излишней нагрузки на позвоночник. Для детей с деформацией стоп плавание может помочь скоррегировать плоскостопие или другие проблемы. Таким образом, дети улучшают свою походку и осанку, развивая силу мышц.

Важно отметить, что перед началом занятий плаванием рекомендуется проконсультироваться со специалистом, особенно если у ребенка имеются серьезные проблемы с осанкой или стопами, так как если бездумно пойти на занятия плаванием, то они могут быть и в ущерб ребенку.

Самое главное - плавание должно быть безопасным и приносить удовольствие ребенку. Поэтому мы и работаем от медицинского центра "Добрые руки", где успешно коррегируем осанку, стопы и другие нарушения опорно-двигательного аппарата.

Результат за 10 дней работы в центре "Добрые руки"

Все наши тренеры обладают знаниями анатомии и биомеханики движения, мы создаем преемственность опыта специалистов. Интегрируем методы работы медицинского центра "Добрые руки" в наши занятия в водной среде. Весь богатый опыт центра мы применяем и в бассейне.

Так, занимаясь с детками, имеющими различные нарушения, наши тренеры знают, что делать. Они могут определить подходящий уровень нагрузки, подобрать правильные упражнения и контролировать процесс реабилитации для достижения наилучших результатов.

- Зачем особенные детки приходят в центр раннего плавания?

- Прежде всего, для оздоровления. Скажу сразу – ребята, которые посещают наши занятия два раза в неделю, меньше болеют! Физическая активность и закаливание оказывают положительное влияние на их здоровье. Даже были случаи, когда после наших занятий ребенок начинал говорить, ведь мы запускаем его дыхательную систему.

Также со стороны ребенка для него складывается такая картина: то, что он не может делать в повседневной жизни, он может делать в воде. И это приносит ему большую радость. Когда рад ребенок, родители тоже очень рады. И это непередаваемые эмоции.

В данном случае мы создаем облегченные условия. Вода создает безопасную и поддерживающую среду, которая снижает нагрузку на суставы и мышцы, позволяя детям более эффективно работать над своими физическими навыками и функциональностью. Рука тяжелее на суше, чем в воде. В бассейне мы работаем в условиях невесомости, исключая силу тяжести.

При выполнении упражнений в воде включаются в работу все звенья опорно-двигательного аппарата. Развивается и укрепляется костно-мышечная система, улучшается подвижность суставов, увеличивается их гибкость, что является хорошим дополнительным средством коррекции. Работаем с детьми с неврологическими и нервно-мышечными заболеваниями, такими как: ДЦП, поражения ЦНС и др.

При работе с детьми для решения конкретной задачи мы используем стабилизирующие платформы для того, чтобы улучшить функции мышц стабилизаторов того или иного звена опорно-двигательного аппарата. Решая вопрос стабилизации тазобедренного сустава либо плечевого сустава, мы используем нестабильные платформы в качестве средств ускоряющих этот процесс.

Детей с более серьезными нарушениями, с заболеваниями ЦНС, где необходим более тщательный контроль за их состоянием. Отслеживание и контроль происходит в данном случае в центре "Добрые руки". Здесь идет работа в тандеме с реабилитологом центра, четко поставлены и прописаны цели и задачи процесса коррекции. В "Добрых руках" мы запускаем умения, а в “Карасиках” уже совершенствуем их. Занятия плаванием являются тренирующим этапом реабилитации детей с заболеваниями и повреждениями ЦНС и т.д.

Как помочь ребенку расти и развиваться с правильной осанкой, чтобы избежать серьезных последствий? – узнайте в предыдущем материале ProKazan!

- Как плавание может помочь малышам с гипер-гипо тонусом?

- Да, есть такой диагноз как мышечная гипотония, когда ребенок стоит и у него не стабилизирован тот или иной сустав. В таком случае в бассейне на нестабильной платформе мы "включаем" мышцы, которые он ранее не задействовал. При диагнозе гипертонуса мы сначала увеличиваем, например, амплитуду движения сустава, прорабатываем мышцы, которые ограничивали движение. Все это мы делаем в реабилитационном центре "Добрые руки" и потом закрепляем этот результат в центре раннего плавания "Карасики".

Каждый наш специалист прекрасно понимает различие между этими диагнозами, а также грамотно подбирает упражнения, темп и количество повторений, что немаловажно.В нашем бассейне мы не просто занимаемся с вашим ребенком. Нам важно его состояние: физическое, эмоциональное, а главное то, к чему мы "придем" с помощью этих занятий. Если на этапе занятий инструктор понимает, что необходима консультация реабилитолога, чтобы комплексно проводить коррекцию опорно-двигательного нарушения, ребенок направляется в центр "Добрые руки" к Сагидовой Светлане Александровне, где происходит полная оценка функционального состояния организма вашего ребенка.

Записаться на консультацию в реабилитационный центр "Добрые руки" можно на сайте.

- Заключительный вопрос. В чем же ключевая польза воды? В чем польза занятий в бассейне?

- Когда выполняется то или иное движение на земле на наше тело, костно-мышечную, сердечно-сосудистую, респираторную системы жизнедеятельности огромное воздействие оказывают силы гравитации. Когда выполняются те же движения в воде, воздействие гравитационного притяжения на тело ослаблено. В воде уменьшается действие силы тяжести и инерции, на нас действует влияние выталкивающей силы, вязкая среда превращается в опору и место перемещения. Тело человека в воде значительно уменьшает вес, двигательный аппарат освобождается от лишних усилий, которые затрачиваются на поддержание его позы в обычных условиях.

Центр раннего плавания "Карасики"

Вязкость воды становится также и источником сопротивления при движении. При вертикальном погружении тела в воду различные его части испытывают разное давление воды. Величина этого давления зависит от глубины погружения, то есть от веса и уровня воды над погруженным телом.

Также вода влияет и на психику ребенка, что несомненно! Посещение бассейна поможет избавиться от неврозов, депрессий, хронической усталости. Вода оказывает мягкое массирующее действие на рецепторы кожи, что способствует продуцированию эндорфинов – гормонов удовольствия.