Осанка влияет на организм гораздо сильнее, чем мы можем себе представить. Кажется, что неправильное положение спины или головы – это мелочи. Однако статистика говорит об обратном. Среди российских детей школьного возраста от 40% до 95% случаев отмечены патологией осанки, - сообщает Доктор.ru

Как помочь ребенку расти и развиваться с правильной осанкой, чтобы избежать серьезных последствий? На эти и другие вопросы ответила Сагидова Светлана Александровна, руководитель направления физической реабилитации, главный реабилитолог РЦ "Добрые руки"

Сагидова Светлана Александровна, руководитель направления физической реабилитации, главный реабилитолог РЦ "Добрые руки"

- Светлана Александровна, расскажите, как понять, что у ребенка неправильная осанка? Как понять, что нужно обратиться к специалисту?

- Не будем уходить в сложные термины. Постараюсь объяснить просто. Самые очевидные сигналы – это скругленная спина, опущенные голова и плечи, выпяченный живот, а также разная высота бедер, плеч и лопаток. При подобных нарушениях вы можете увидеть у ребенка асимметрию в области талии.

Кстати, еще с самого детства нас неправильно учили выпрямляться! Многие считают, что если вытянуться вверх, расправить плечи ("встать красиво", как часто говорят), то наша осанка сразу станет правильной. Вслед за этим движением, как правило, автоматически происходит прогиб в пояснице. Такое положение - это не здоровая осанка, а первый шаг к гиперлордозу. Не рекомендую так делать!

Как самостоятельно можно проверить осанку? Встаньте боком к зеркалу и обратите внимание на корпус и положение таза. При правильной осанке вы не найдете наклонов вперед или назад. Также важно отследить, нет ли деформации стоп: вальгус (завал стопы внутрь), варус (завал стопы наружу). Если вы обнаружили вышеперечисленные симптомы, то рекомендуем обратиться к реабилитологу.

Также есть еще несколько приемов, которые помогут определить неправильную осанку в домашних условиях:

1. Положение карманов на штанах. Если мы понимаем, что они “съехали вниз” - это задний наклон таза.

2. Нижнее белье. Обратите внимание на положение костей таза. Удобнее всего делать это, помещая резинку нижнего белья строго на кости. Так, если резинка находится под наклоном, то, вероятнее всего, это говорит о неправильной осанке.

3. Бюстгальтер. Часто ли девушки отмечают, что задняя резинка бюстгальтера так и норовит заползти повыше? Это нехороший знак, указывающий на сутулость.

Конечно, самостоятельно увидеть нарушение сложно. Одежда в данном случае может выступать подсказкой. Подмечу, что вышеперечисленные показатели не могут быть основой для постановки диагноза. Однако, они могут помочь вовремя обратить внимание на возможные нарушения! Это все критерии, на которые можно обратить внимание, а причины уже определит специалист.

Иллюстрация примера правильной осанки

- Расскажите, к каким проблемам может привести игнорирование проблем с осанкой?

- Самое распространенное – это головные боли, повышенная утомляемость, нарушение внимания и памяти. Мы уже упоминали вальгус и варус. Так, если мы говорим о вальгусной деформации стопы, то рано или поздно это нарушение приведет к операции. Дело в том, что при таком положении стопы каждое движение, каждый шаг понемногу стирает суставы. Варус влечет за собой аналогичные последствия. Если не решать проблему с гиперлордозом, то к 40 годам возможно появление грыж межпозвоночных дисков.

При этом мало кто знает, что нарушение осанки ведет еще и к неправильному прикусу: мышечный баланс нарушается и вырабатывается неправильная артикуляционная поза для произношения звуков.

Рассмотрим несколько случаев зависимости прикуса от положения позвоночника:

Наиболее распространены случаи сутулой осанки, когда голова относительно тела расположена спереди. При смещении центра тяжести спереди формируется дистальный прикус – это аномалия, связанная с сагиттальной плоскостью, это когда нижняя челюсть занимает заднее положение. В данном случае нарушается звукопроизношение букв «з», «с», «л»

В обратной ситуации, при наклоне таза вперед и гиперлордозе поясничного отдела, центр тяжести смещается назад и формируется мезиальный прикус – одна из разновидностей дефектов, при которой нарушается смыкание передних зубных рядов. Характеризуется передним положением нижней челюсти по отношению к верхней. Одним из отличительных признаков мезиального прикуса является выступающий подбородок. В данном случае нарушается звукопроизношение: «ш», «ж», «ч», «щ».

Все взаимосвязано! Поэтому специалисты начинают работу именно с осанки, иначе все остальные корректировки прикуса и прочего дадут лишь временный эффект.

- Если у ребенка уже сформирован неправильный прикус при нарушенной осанке, как правильно решить проблему?

- Главное подходить к решению комплексно. Допустим, родители решили просто поставить ребенку брекеты. Но что будет, когда их снимут? Неправильный прикус рано или поздно вернется! Зубы, челюсти, челюстные суставы, жевательная и мимическая мускулатура тесно связаны с положением опорно-двигательного аппарата! Прежде чем приступить к решению проблем с речью, нужно исправить осанку

Результат за 10 дней работы в центре “Добрые руки”

- Как долго проходит процесс коррекции осанки при работе с профессионалами?

- В зависимости от проблемы количество необходимых курсов терапии может варьироваться. В некоторых случаях достаточно одного курса, однако более сложные ситуации могут потребовать до трех курсов. Специалисты реабилитационного центра всегда проводят повторную консультацию через полгода, что позволяет оценить прогресс.

Результаты, которые мы публикуем в социальных сетях, обычно иллюстрируют лишь 10 дней работы. Однако даже это выглядит впечатляюще!



Сагидова Светлана Александровна, руководитель направления физической реабилитации, главный реабилитолог РЦ "Добрые руки"и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- С какими проблемами работают в центре «Добрые руки»?

- Мы занимаемся физической реабилитацией, логопедией, нейропсихологией, неврологией и делаем лечебный массаж. Работаем как со взрослыми, так и с детьми. Можем помочь в реабилитации травм, коррекции нарушений осанки, деформации стоп (вальгус/варус). Успешно реабилитируем деток с различными нарушениями (ДЦП, РДА, СД, ЗПР, ЗПРР, СДВГ). Коррегируем речь, эмоционально-поведенческие расстройства у детей и подростков.

Кроме того, мы работаем и со спортсменами, ведь понимаем, что если ребенок начинает заниматься спортом с уже имеющимся мышечным дисбалансом, то физическая нагрузка лишь усугубит ситуацию! Важно понимать, что правильная осанка помогает предотвращать перегрузку и травмы, а также повышает эффективность физических тренировок.

На карте отмечены места, откуда прибыли пациенты

Реабилитационный центр "Добрые руки" - единственный центр в Татарстане, специализирующийся на лечении причин дисбалансов, а не их последствий. Они успешно работают с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата и открыто демонстрируют результаты, поэтому к ним обращаются люди со всех уголков страны!



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