Большинство родителей предпочитают отдавать своих детей в спортивные секции. Так, согласно данным Skillbox Media, самые популярные направления на сегодня - это единоборство и плавание. Тем не менее маленькие спортсмены все чаще жалуются на мышечный дисбаланс после тренировок. В таких обстоятельствах важно подходить к проблеме комплексно.

Приносит ли спорт пользу, как вовремя обнаружить нарушения у ребенка, а также зачем нужна коррекция мышечных дисбалансов - об этом и многом другом рассказала Сагидова Светлана Александровна, руководитель направления физической реабилитации, главный реабилитолог РЦ "Добрые руки".

Сагидова Светлана Александровна, руководитель направления физической реабилитации, главный реабилитолог РЦ "Добрые руки"

- Родители часто стремятся записать своих детей в спортивные кружки. Спорт - это только польза или есть и негативные аспекты?

- Безусловно, спортивные секции положительно сказываются на физическом состоянии, здоровье и даже закаляют характер ребенка к достижению результатов и целей, не только в спорте, но и в жизни.

Мышечный дисбаланс - это нарушение функции укороченной мышцы.

Однако здесь есть свои нюансы. Порой дети приходят в спорт уже имея какие-либо мышечные дисбалансы, например, вальгусная деформация стоп. Тогда в процессе занятий тренировки могут лишь усугубиться.

Важно следить за состоянием ребенка ребенка с самых первых этапов. Тренер не всегда может вовремя заметить отклонения от нормы и подсказать родителю, что нужно делать в этой ситуации. Поэтому следует взять на себя ответственность и самостоятельно контролировать физическое состояние ребенка. Только такой подход может гарантировать, что спорт пойдет ребенку на пользу. И спортивный результат ребенка, который не имеет функциональных нарушений, намного выше!

Безусловно, почти в каждом спортивном кружке предусмотрены упражнения для общего укрепления организма. Но, повторюсь, что они несут лишь укрепляющий характер, не корригирующий! Они не исправляют нарушения!

История из практики Светланы Александровны о мастере спорта по синхронному плаванию. На диагностике Светлана Александровна задала ряд вопросов: выходит ли спортсменка из воды с ногами в вертикальном положении и действительно ли она хорошо удерживает позу. Девушка ответила, что ей трудно удерживать вертикальное положение ног, они “заваливались” в другую сторону. Светлана Александровна заметила дисбаланс, который как оказался был даже не в мышцах ног. Далее был составлен план реабилитации и успешно проведена коррекция.

Сагидова Светлана Александровна, руководитель направления физической реабилитации, главный реабилитолог РЦ "Добрые руки"

"После спортсменка прислала видео с соревнований, в котором она выносит ноги из воды в абсолютно ровном положении. И знаете что? Она лично заняла почетное второе место на международных соревнованиях и первое командное. Вот так, порой коррекция даже "незначительного" дисбаланса в теле способна существенно облегчить состояние пациента и принести спортивные результаты. Нужно только вовремя его диагностировать", - поделилась Светлана Александровна

Если вы родитель маленького спортсмена, всегда спрашивайте ребенка: есть ли у него неприятные ощущения в какой-либо области тела. Заметка для родителей: если вы уже видите, что у ребенка есть отклонения в области позвоночника или стоп - ни в коем случае не откладывайте коррекцию и обратитесь к специалисту, который подберет индивидуальную программу реабилитации. Рекомендуем не заниматься самолечением.

- Какие дисбалансы характерны для представителей видов спорта, с которыми вы встречались?

- У боксеров есть привычка повсеместно делать "закрытую позу". Этот паттерн формируется, когда они делают блоки, чтобы отразить удары соперника: они "округляют" спину и соединяют плечи. И логично, что при этом ребята часто сутулятся в обычной жизни. Данная привычка формирует нарушение осанки. Хотя, что интересно. Такая деформация нисколько не помогает им. Чем эластичнее мышцы, а напомним, что она у них укорочена и "зажата", тем они лучше сокращаются и тем быстрее они могут принять закрытую позу, отразив атаку соперника. Но об этом мало кто задумывается.

У пловцов свои характерные заболевания, например, отит - воспалительный процесс в области уха. Если мы говорим об особенностях нарушений опорно-двигательного аппарата, это, например, различные нарушения осанки. При той же сутулой спине выполнять такой стиль плавания, как "кроль", ему будет намного тяжелее, а в "баттерфляй" наоборот - при сгорбленной спине дается намного легче (при выполнении нужна округленная спина).

Отмечу, что не спорт формирует дисбаланс, а спортсмены приходят с ним и усиливают их. Также увеличивается вероятность травматизма.

20 декабря в 16:00 у нас состоится бесплатный онлайн-вебинар "О чем спорт? Мышечные дисбалансы спортсменов". Будет много полезной информации, приходите! Ссылка на группу вебинара в телеграмм-канале.

- Что является источником развития мышечных дисбалансов? От чего они возникают?

- На самом деле, такие проблемы могут возникать еще с первого года жизни ребенка, когда он только начинает делать первые шаги. Например, при ползании малыш может неправильно поставить свою стопу в опору и подняться. Впоследствии, приобретенный дисбаланс стабилизируется и образуется вальгусная установка стоп у детей.

Есть еще одна проблема - слишком ранняя вертикализация ребенка. Так бывает, когда родители раньше времени "помогают" ребенку встать на ноги и стимулируют первые шаги. При этом малыш привыкает стоять у опоры и часто прислоняет таз к поверхности (стопы позади, а таз впереди), формируя перенос таза на переднюю часть стопы. Ребенок растет, ходит в привычном ему положении, а позже приходит в спорт с этим дисбалансом и формирует новый.

- Как определить у ребенка нарушения в его физической форме? Возможно ли родителю самостоятельно узнать о дисбалансе?

- Конечно можно! Например, по отпечатку ноги можно легко узнать, есть ли у ребенка вальгусная установка стопы: если она полностью отпечатывается - это отклонение. Нормальное положение: отпечатывается вся стопа, кроме середины внутренней стороны.

Как помочь ребенку расти и развиваться с правильной осанкой, чтобы избежать серьезных последствий? Читайте в предыдущем материале ProKazan!

Также вы можете определить дисбаланс мышц осанки по положению резинки нижнего белья: если белье в ровном положении, значит отклонений нет, если же резинка расположена под наклоном - это признак дисбаланса. Обратите внимание и на пупок ребенка, он должен быть по центру.

Если мы смотрим на ребенка и видим, что положение пупка смещено относительно центральной оси тела - это также говорит о неправильном положении таза.

- Сколько времени потребуется на коррекцию мышечных дисбалансов и можно ли убрать симптомы самостоятельно?

- В данном случае, все зависит от количества и качества проблем. Если мы наблюдаем дисбаланс в каждой части тела, то в любом случае мы начинаем работать с таза. Это фундамент всего тела и если он неправильно «отстроен», то это может повлиять на работу всего организма. Например, в нашем центре мы за 3-4 курса успешно коррегируем дисбалансы. Исправляем различные нарушения осанки, работаем с различными деформациями стоп (вальгус, варус и т.д). Когда говорим о сложных нарушениях, то нужно быть готовым: на реабилитацию понадобится больше времени.

Результаты курсов коррекции в Telegram-канале.

Все также зависит от возраста: когда ребенок находятся в осознанном возрасте, специалист может дать ему задание на выполнение упражнений и он это сделает. Но если мы говорим о малышах младше 3-х лет, которые пока не могут выполнять методические указания, коррекция проходит сложнее и дольше.

Дисбалансы могут определяться с 3-х месяцев жизни ребенка.

Отмечу, что нельзя выявить нарушения у малышей самостоятельно, нужно обратить внимание на стабилизацию таза в стойке. Что касается детей, которые уже ходят самостоятельно - некоординированная походка и частые падения на ровном месте говорят о дисбалансе нижних конечностей и таза.

- А есть ли такие приемы, которые помогают поддерживать осанку в нормальном положении?

- Дело в том, что не существует "золотой таблетки", которая поможет за короткое время скорректировать осанку. Но есть некоторые полезные привычки, благодаря которым вы поможете себе не усугубить ситуацию:

Если человек часто находится в положении сидя, он обычно облокачивается на спинку стула, заваливаясь в крестец. И это, очевидно, неблагоприятное для позвоночника положение. Поэтому для отстройки осанки важно садиться на седалищные бугры, когда тазовые кости располагаются не под наклоном, а в перпендикулярном по отношению к стулу положении.

- Каким образом в вашем центре происходит коррекция дисбалансов?

- В нашем центре коррекция происходит в несколько этапов:

Диагностика – первый этап нашей работы. Во время этой встречи мы тщательно обсуждаем состояние ребенка и разрабатываем индивидуальный план реабилитации. Также мы делаем фотографии, чтобы наглядно показать родителям имеющиеся проблемы и зафиксировать состояние "до реабилитации".

Главный реабилитолог обсуждает с инструктором план коррекции по установленному диагнозу и рассказывает, какие дисбалансы нужно исправить в первую очередь. Как правило, в реабилитационном процессе участвует родитель, чтобы быть в курсе происходящего.

Коррекция укороченных мышц проводится с помощью ручных техник миофасциального релиза (МФР).

Физические упражнения. После ручной коррекции используются упражнения стабилизирующего характера, при котором формируется стереотип правильной осанки.

Таким образом строится процесс работы.

Светлана Александровна поделилась случаем из практики: к ней по рекомендации обратился пловец. Он пришел на встречу в иммобилизационной повязке и рассказал, что через неделю у него запланирован старт на Россию, а он не в состоянии двигать рукой без боли.На момент обращения спортсмен не знал даже причины болей, но заявил, что в любом случае поедет на соревнования и будет плыть. И, действительно, на соревнования он поехал и поставил свой личный рекорд. Благодаря реабилитации в центре "Добрые Руки" сделать это удалось без болей и последствий для здоровья!

Медицинский центр "Добрые Руки" предлагает уникальную методику коррекции для спортсменов, которая позволяет повысить их профессиональную подготовку. Команда специалистов обладает значительным опытом работы со спортсменами из различных областей спорта: хоккей, баскетбол, лыжный спорт, футбол, велосипедный спорт, плавание и другие дисциплины.

В процессе работы спортсмены приходят к следующим результатам:

Устраняется дискомфорт и боль

Улучшается спортивный результат

Укрепляется общее состояние с целью профилактики травматизма

Улучшается физическая работоспособность при занятии спортом.