Без ипотеки и переплаты банку: в Казани набирает обороты продажа квартир в рассрочку

Реальные процентные ставки на ипотеку выросли до 15-16% и выше, а льготная ипотека со ставкой от 8% от стоимости недвижимости доступна лишь определенным категориям населения. Покупка квартиры в таких условиях становится непосильной задачей для многих семей, учитывая постоянный рост цен. Решением может стать рассрочка от застройщика.

С ноября 2023 года застройщики Татарстана запустили новую программу, по которой можно купить квартиру без процентов и переплат. Редакция ProKazan выяснила, как работает рассрочка, кому она выгодна и есть ли в этой схеме подводные камни.

Что такое рассрочка

Рассрочка – это приобретение квартиры с поэтапной оплатой ее стоимости. Есть варианты покупки даже с 5%-м первоначальным взносом. В среднем вносится 20-50% при первоначальном взносе, а остальная часть выплачивается ежемесячными или квартальными платежами.

Основной плюс рассрочки – это возможность в период стройки будущей квартиры не переплачивать за проценты по ипотеке. В среднем рассрочка бывает от 1 до 2 лет, максимальный срок до 7 лет. При этом здесь не требуется огромного пакета документов.



Отсюда же большой плюс - покупка в рассрочку не отображается в кредитной истории, что позволяет в будущем взять ипотеку или другие кредиты. Да, дают ее не все, но тем не менее это работает.

Как найти квартиру с оплатой в рассрочку

Таких предложений на рынке действительно немного, и найти подходящую квартиру самостоятельно практически невозможно. Так как всегда застройщик дает только небольшой пул квартир в рассрочку: одно-, двух-, трехкомнатная квартира. В зависимости от площади и стоимости объекта застройщик, устанавливает количество квартир, продаваемых по этой программе и размер первоначальных взносов. К примеру, от 5% на однокомнатные квартиры и от 10% на двух- и трехкомнатные. Более того, пул таких квартир максимально ограничен как по времени, так и по количеству.

Покупка квартиры в рассрочку - это такая же сделка, как договор долевого участия. Основной плюс рассрочки для застройщика – это моментальное наполнение эскроу-счета за счет быстрой продажи определенного пула квартир. Сроки акции ужимаются не только ограниченным пулом, но и суммой, которую необходимо направить на эскроу-счет. Как только необходимые средства будут собраны, возможность покупки квартир по программе будет недоступна. Это небольшое окно для покупки невероятно сложно отследить самостоятельно потенциальному покупателю, однако агенты получают информацию о подобных возможностях первыми, а, как следствие, их клиенты получают уникальные условия.

Мы всегда узнаем первыми о таких предложениях. И здесь очень важно, чтобы клиент заранее обратился к агенту и сказал о своем намерении купить квартиру именно таким образом. Есть застройщики, у которых есть программы, которые работают всегда. В этом случае, как правило, требуется уже около 50% первоначального взноса. В этой ситуации мы можем приобрести огромный пул квартир. Потому как застройщику также выгодно показать на эскроу-счетах большую сумму первоначального взноса. Напомним, что выигрывает, в случае покупки в рассрочку - клиент, покупая квартиру без процентов, переплат и рисков, — комментирует ТОП-1 риэлтор агентства недвижимости “Альтера” Евгения Рипко.

Кому выгодно брать квартиру в рассрочку?

— Учитывая небольшой срок рассрочки, нужно быть уверенным, что через 1-4 года удастся внести всю необходимую сумму. Этот вариант, например, отлично подходит при переезде из другого города. То есть у вас есть недвижимость, вы планируете ее продать и успеваете купить квартиру у застройщика в рассрочку, - говорит Евгения Рипко. - Тогда вы уверены, что через какое-то время полностью расплатитесь за новую квартиру.

Что нужно знать, покупая квартиру у застройщика

Покупка недвижимости – это всегда сложный процесс. Есть подводные камни, о которых нужно знать заранее. В частности, необходимо проверить, работает ли застройщик с эскроу-счетами. Этот момент обезопасит ваш капитал, который вы внесли в еще недостроенный объект. Ведь в этом случае деньги замораживаются на счете в банке, и застройщику они будут переведены только когда объект введут в эксплуатацию, а вы получите свою квартиру.

Застройщик не всегда предлагает выгодные программы. Работая с большим потоком клиентов, он просто не успевает применять индивидуальный подход. Он также не будет рассказывать об объективной ликвидности квартиры или о других инвесторах, заинтересованных в этом объекте.

— Вы не узнаете у него, сможете ли потом продать квартиру, - говорит Евгения Рипко. - Параллельно с вами по программе рассрочки квартиру может купить другой инвестор, и не один – какие условия выставит он при продаже? Какой спрос на квартиры в этом районе? Все это мы анализируем на 5 лет вперед, поэтому работа с агентством недвижимости – это не только мощная юридическая поддержка на протяжении всего процесса сделки и даже после, но и хороший анализ недвижимости.

Важно понимать, зачем вы берете квартиру. Нужно учитывать два разных момента: насколько комфортно будет вам жить в квартире и как выгодно вы сможете продать ее через несколько лет и насколько выиграете в цене.

Как выбрать агентство недвижимости: советы от профессионалов

Опыт компании и довольные клиенты. Если агентство работает с инвесторами и дорожит своей репутацией, зарекомендовало себя как надежного партнера, а его клиенты постоянно получают выгодные условия покупки недвижимости, у него должно быть много положительных отзывов.

Прозрачность. Это значит, что можно наблюдать за жизнью агентства через соцсети или на сайте, где оно показывает свою работу, записывает видео и дает обратную связь. В соцсетях и на сайте указаны контакты, в комментариях идут беседы с подписчиками и транслируются реальные примеры успешных сделок. Такое агентство дорожит своим именем и приложит все усилия, чтобы клиент остался довольным.

Постоянное обучение. Сотрудники такого агентства в курсе последних обновлений законодательства, они держат тесную связь с застройщиком, повышают квалификацию, первыми узнают об эксклюзивных предложениях и знают, как выгодно для своего клиента провести сделку, при этом соблюдая все нормы права.

— Не будет потока клиентов, если агентство работает плохо или даже нормально, - рассказывает Евгения Рипко. - У нас в этом плане все четко – регламент для всех одинаковый, политика открытая, все – начиная от риэлтора-новичка и до руководителя – проходят обучение. Концепция компании заточена на то, что всегда выигрывает клиент. Он либо экономит крупную сумму, либо зарабатывает с инвестиций. Это лицо нашей компании, и для нас позиция однозначна: каждый клиент должен уходить с выгодой.

Преимущества работы с АН “Альтера”

В ноябре 2023 года застройщики ввели программу рассрочки на свои квартиры, и агентство недвижимости “Альтера” стало первым, кто предложил такие варианты своим клиентам. В то время многие агентства даже не знали о такой выгоде и работали только с ипотеками. Поэтому ликвидные квартиры достались именно клиентам АН “Альтера”. Это отличает компанию от других – она всегда в тесном контакте с застройщиками и может диктовать им свои условия. “Альтера” работает на репутацию, являясь надежной броней для каждого своего клиента в решении вопросов покупки или продажи недвижимости.