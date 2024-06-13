Наркоз, седация или принуждение? Как лечить зубы у детей, чтобы не посеять панический страх перед стоматологом на всю жизнь 

Поход к стоматологу у большинства людей ассоциируется со страхом и стрессом. А уж если речь идет о ребенке, то визита боится целая семья, потому что закончиться он может плачем, криками и истерикой. Редакция ProKazan выяснила, какие способы лечения кариеса у детей помогут избежать серьезных психологических травм, и почему некоторые родители предлагают удерживать ребенка, вместо того, чтобы использовать современные препараты.

За консультацией мы обратились к детскому врачу-стоматологу клиники “Энже” Алине Набиуллиной.

Расскажите, что такое седация, и чем она отличается от наркоза?

Седация – это искусственно вызванное обратимое состояние организма, при котором происходит расслабление сознания. Ребенок сохраняет все защитные рефлексы, самостоятельно дышит. Он слышит, видит и может общаться с родителем или врачом. Но его состояние расслабленное, снижается психомоторное возбуждение, и он спокойно сидит в кресле стоматолога, пока тот лечит его зуб. Такой способ подойдет, когда ребенок изначально идёт на контакт с врачом, и у него небольшой кариес.

Часто при слове седация у родителей возникает страх, что у ребенка нарушится психика, ведь такое спокойное поведение для него несвойственно, или появится привыкание к препарату. На самом деле, газ, который используется в стоматологических целях, абсолютно безопасен. Он не вызывает раздражения дыхательных путей и привыкания, быстро выводится из организма. К концу лечения действие седации полностью проходит, и ребенок встает с кресла в обычном состоянии.

Седация может применяться у детей от 3-х лет и только в том случае, если ребенок изначально не перевозбужден и может контролировать свои эмоции.

Есть и противопоказания: особенности психического развития, нарушения носового дыхания, инфекционные заболевания, эпилепсия, черепно-мозговые травмы.

Иногда бывает, что седация может не подействовать на ребенка, его организм просто не воспринимает препарат и не расслабляется. Тогда нужно перейти ко второму варианту лечения.

В каких случаях необходим наркоз?

Наркоз необходим, если у ребенка несколько кариозных зубов и лечение с седацией будет для него долгой процедурой, есть выраженный страх перед стоматологическими манипуляциями или сопутствующие патологии, которые не дают лечить ребенка в сознании. Наркоз, в отличие от седации, можно применять в любом возрасте. Более того, если ребенку не исполнилось 3-х лет, и у него есть осложнения, то наркоз – это единственный выход из ситуации.

Преимущества наркоза в том, что за один раз можно вылечить все кариозные зубы у ребенка, решить все проблемы за один раз. Единственное, что он запомнит, это как подышал “вкусным воздухом” и проснулся, когда все манипуляции уже были позади. У него не останется неприятных ощущений, он не будет испытывать страха перед стоматологом в будущем и спокойно пойдет на следующий прием, когда нужно будет провести осмотр или гигиену.

Почему некоторые родители боятся лечить ребенка под наркозом?

В практике стоматологии “Энже” бывали случаи, когда родители предлагали лечить ребенка в удержании, только чтобы не использовать наркоз или седацию. Конечно, врачи им отказывали – это незаконно. Нельзя насильно заставлять ребенка проходить лечение. Такое поведение родителей вызвано недоверием к новым технологиям в лечении зубов. Наркоз, как и седация, ошибочно воспринимаются многими взрослыми как процедуры, вредные для психики и общего здоровья ребенка. Мы хотим донести до родителей, что в современном мире седация или наркоз – абсолютно безопасные варианты, при которых можно спокойно лечить зубы ребенка без стресса и боли.

А вот держать ребенка, дрожащего от страха, когда в руках врача острая игла или работающий, вращающийся наконечник – действительно опасно. Одно неловкое движение может стать причиной травмы, для лечения которой потребуется самый настоящий операционный наркоз.

Какие препараты используются в вашей клинике для наркоза и седации у детей?

В клинике “Энже” используются препараты нового поколения. Более того, они широко известны. Это закись азота, что по существу, азот и кислород. Отличительная черта - действие заканчивается сразу после прекращения подачи газа. Также мы используем Севоран. У них высокий профиль безопасности, быстрое введение в сон и быстрое выведение из наркоза, когда пробуждение происходит уже через 10-15 минут после прекращения подачи препарата. Наркоз и седация в клинике допускают сочетание с другими компонентами и лекарствами, которые могут быть использованы при лечении.

Обратившись в стоматологическую клинику “Энже”, где применяются современные технологии, вы не только поможете своему ребенку безболезненно вылечить кариес, но и предотвратите серьезную психологическую травму и возможную боязнь стоматолога на всю жизнь.