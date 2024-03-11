Интервью с экспертом: что будет с рынком жилой недвижимости в Казани в 2024 году

2023 год ознаменовался рекордным спросом на новостройки. Повышение ставок по ипотеке, угроза отмены льготных ипотечных программ, а также последовательное ужесточение требований к заемщикам - все это стимулировало покупателей к приобретению недвижимости. В этой ситуации цены естественным образом росли. Журналист ProKazan встретилась с представителем агентства недвижимости «Альтера» Александром Юрьевичем Столяровым, чтобы узнать о прогнозах специалистов на жильё в 2024 году.

По мнению экспертов, в отдельных регионах страны стоимость готового жилья просядет на четверть, цены на «вторичку» снизятся, тем не менее большой коррекции цен не произойдет. Так что же нас ждёт в 2024 году? Изменится ли спрос на жилье?

– Нельзя сказать в целом о России, только про Татарстан, Казань в особенности. Наш город сильно отличается в этом плане от всего региона. Мы предполагаем, что рынок будет достаточно стабилен, вряд ли что-то будет сильно меняться в ценообразовании. Роста, как такового, точно не будет на вторичном рынке. Скорее ожидается коррекция до 5-10% в определенных сегментах, – комментирует Александр Столяров.

Специалист отмечает, что наиболее востребованными останутся двухкомнатные хрущевки и панельные дома 80-х годов. Дело в том, что они являются самыми актуальными для комфортного жилья, учитывая доходы населения. К тому же, такие объекты недвижимости рассматриваются в первую очередь для жизни, а не для инвестиций. Текущий период называют временем, когда предложения соответствуют реальной рыночной стоимости.

–Когда человек готов купить вашу квартиру за наличные, мы называем это правильной ценой. Если же рынок не готов принять предложение таким способом, то это сигнализирует что реальная цена завышена, – директор офиса агентства недвижимости «Альтера» Александр Столяров.

Специалисты в области недвижимости отмечают, что цены могут немного «замереть». И дело не в пузыре, а в том, что сейчас ключевая ставка Центробанка достаточно высокая. Почему она планомерно растет? Чтобы приостановить инфляцию. Реальная ситуация отличается от декларированной. Соответственно, цель такой ставки – остановить рост недвижимости в цене.

– Ключевая ставка от Центробанка на данный момент 16%, за прошлый год она претерпела очень сильный изменения. Это привело к тому, что сейчас на рынок недвижимости будут выходить много новых предложений, что в свою очередь создаст сильную конкуренцию. У покупателей сегодня прекрасная возможность выбрать лучшие объекты, ведь когда рынок высокий (повышенного спроса), тогда покупателям главное успеть взять объект, – отмечает Александр Юрьевич.

Изменится ли спрос на жилье? Этим вопросом задаются не только риелторы, но и потенциальные покупатели, ведь цены напрямую зависят от спроса. По оценкам экспертов, в 2024 году ожидается отложенный спрос. Это ситуация, когда люди задумываются о покупке недвижимости, но не готовы совершить покупку в данный момент по финансовым причинам. Соответственно, когда они примут решение пойти на сделку и приобрести жильё, нас ожидает большой всплеск на рынке. В агентстве недвижимости «Альтера» есть полезная услуга, которая подойдёт тем, кто планирует совершить покупку, но через месяцы и даже годы.

– Мы проводим для клиентов стратегическое планирование: прописываем стратегию на ближайшие 5 лет. Если клиент пришел к нам с желанием совершить покупку, но не имеет финансовой возможности, то мы прописываем вместе стратегию, когда и при каких обстоятельствах он может для себя приобрести недвижимость и как к этому прийти. Первая консультация бесплатная, так как на ней мы ориентируем клиента, рассказываем, куда идти, как идти, что из этого можно получить ему и какие выгоды он дальше может для себя использовать. В целом, наша основная задача, чтобы каждый человек, который к нам пришел, приобрел достойный объект недвижимости и желательно не один, – поделился с нашими читателями Александр Столяров.

На рынке недвижимости существуют определённые тренды. В последнее время основным является приобретение недвижимости на будущее для своих детей. Это происходит из-за понимания, что цены на жильё всегда растут и они будут продолжать идти вверх. Особенно в столице Татарстана, так как город быстро развивается.

– Очень много жителей Казани уже сейчас заинтересовано в покупке новой квартиры для своего ребенка. Даже бывают случаи, когда ребенок только родился, ему три месяца, а родители уже приобретают жильё на будущее. Это не удивительно, так как через 18 лет эта квартира явно будет выше в стоимости, – рассказал специалист агентства «Альтера».

Постоянные изменения на рынке недвижимости, сложности в выборе квартиры и оформлении документов, во всём этом так легко запутаться. А покупка квартиры или дома – это серьёзное и дорогое мероприятие. Огромные потери времени, большой объём информации, в котором сложно найти нужную деталь – вот с чем сталкиваются те, кому приходится разбираться в этом без помощи профессионала.

– Мы рекомендуем к покупке то, что реально подходит клиенту и всегда даём выбор. Основная цель нашего агентства – сделать так, чтобы жизнь людей вокруг нас стала лучше, – заключил директор офиса агентства недвижимости «Альтера» Александр Столяров.