«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ

Рыночные условия ипотеки на данный момент делают покупку жилья недоступной для большинства. В Москве, например, при стоимости квартиры в 12 млн рублей, средний размер кредита достигает 10 млн, а ежемесячный платеж при ставках в 22-23% превышает 180 тыс. рублей. При этом основная часть платежа идет на погашение процентов, а не тела кредита, что приводит к значительной переплате.

В таких условиях участники рынка видят несколько сценариев его развития, которые могут оказать существенное влияние на строительную отрасль в целом. Об этом шла речь на деловом завтраке «Без поддержки: как себя чувствует ипотечный рынок», организованном Группой компаний «А101», который прошел в Казани.

ГК «А101» — один из ключевых игроков на московском рынке недвижимости. На мероприятии она представила свой анализ ситуации и прогнозы на ближайшее будущее.

– До сегодняшнего дня наша деятельность была сосредоточена в двух ключевых регионах страны, где мы зарекомендовали себя как крупный федеральный девелопер, - отметил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов. — Наш объем строительства превышает 2 миллиона квадратных метров. Мы входим в топ-10 крупнейших застройщиков страны и занимаем шестое место по объему продаж. В Московском регионе наши проекты признаны одними из самых востребованных.

Рустам Азизов поделился своим видением ситуации. Он отметил, что банки и девелоперы заинтересованы в поддержании объемов продаж жилья и выдачи ипотечных кредитов. При этом привлекательными для банков являются ипотечные заемщики с низким уровнем просроченной задолженности (0,02%).

Что происходит на рынке

Ипотечное кредитование — ключевой элемент доступности жилья для большинства граждан. В свете отсутствия государственной поддержки ипотеки и прекращения льготных программ Рустам Азизов предсказывает появление «промежуточных» ипотечных решений от банков. Эти программы будут направлены на поддержание спроса на первичное жилье до тех пор, пока рынок не стабилизируется. Он упомянул, что уже существуют программы с начальной ставкой, сниженной до уровня прежней льготной ипотеки, которая затем повышается до рыночных значений.

Статистика и тенденции

Статистика и тенденции говорят о том, что в июне 2024 года доля покупок квартир с использованием ипотечных кредитов достигла рекордного показателя в 95%. При этом большинство кредитов было выдано на условиях, отличных от рыночных. Рост доли ипотечных покупок наблюдается на фоне увеличения цен на первичное жилье и неопределенности в сфере государственной поддержки ипотеки.

Молодые специалисты — это движущая сила экономики и будущее нашего общества. Именно поэтому, по мнению Рустама Азизова, разработка ипотечных программ, отвечающих их потребностям и возможностям, является одним из приоритетных направлений в работе финансовых учреждений и застройщиков.

– В последнее время мы наблюдаем значительный интерес к ипотечным программам среди молодых специалистов в возрасте 25-28 лет. Это связано с желанием обзавестись собственным жильем и стабильностью, которую оно обеспечивает. Однако, сталкиваясь с реальностью ипотечных платежей, многие из них осознают, что обязательства по ипотеке могут серьезно ограничить их финансовую свободу. Для молодых специалистов в Московском регионе средний доход позволяет рассчитывать на приобретение однокомнатной или двухкомнатной квартиры. Однако, когда ежемесячный платеж по ипотеке составляет 55-60 тысяч рублей, что является значительной частью дохода, многие задумываются о целесообразности таких вложений. Молодежная ипотека может стать ключевым инструментом для поддержки молодых специалистов. Предложения, такие как ипотека с первоначальным взносом в 15 % и сроком до 50 лет, могут сделать жилье более доступным, несмотря на кажущуюся длительность кредитования, — рассказал Рустам Азизов.

Выводы и прогнозы эксперта свидетельствуют, что рынок ипотеки вступает в период значительных изменений. Банки и девелоперы активно ищут пути поддержки спроса, а потребители — возможности приобретения жилья в условиях высоких ставок. В ближайшее время можно ожидать новых ипотечных программ, которые будут адаптированы к текущим экономическим реалиям и потребностям рынка.

Как отмечают специалисты, важно, чтобы ипотечные программы были гибкими и адаптированными к изменяющимся жизненным обстоятельствам молодых людей. Только так можно достигнуть того, чтобы ипотека была не бременем, а шагом к финансовой независимости и личному благополучию.