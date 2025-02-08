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На чем зарабатывают банки, если у кредитной карты есть льготный период?

На чем зарабатывают банки, если у кредитной карты есть льготный период?
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На чем зарабатывают банки, если у кредитной карты есть льготный период?

Банки зарабатывают на своих клиентах, это не секрет. Клиенты не отстают: получают кэшбэк, пользуются акциями и гасят долг по кредитке до того, как закончится льготный период. Давайте приоткроем завесу тайны и узнаем, какая выгода банку от кредитной карты с долгим беспроцентным периодом.

Что такое льготный период

У любой кредитки есть льготный период — он же беспроцентный или грейс. Как ясно по названию, в этом время проценты не начисляют.

Как это работает:

  1. Предположим, грейс-период по вашей карте — 30 дней. Вы потратили тысячу из кредитного лимита. Если закроете долг в течение 30 дней, проценты не начислят: тысячу потратили, тысячу и вернете.

  2. Банк продлил грейс до 180 месяцев. Это значит, что вы можете потратить больше: скажем, 50 тысяч рублей. У вас есть почти полгода, чтобы закрыть долг.

  3. Если вы просрочили платеж, проценты начислят.

Кредитка с долгим грейс-периодом фактически работает как карта рассрочки. Пока вы укладываетесь в срок, проценты не платите. Получается, банки на вас не заработают? Тогда почему они активно продлевают беспроцентное обслуживание?

Как зарабатывают банки

Банки зарабатывают на кредитных картах несколькими способами:

  1. Комиссия за эквайринг. Каждый раз, когда вы расплачиваетесь безналично, магазин перечисляет банку 1,5–2,5% от суммы покупки. Чем больше транзакций, чем ощутимее выгода.

  2. Проценты после льготного периода. Многие клиенты не успевают закрыть задолженность в срок. Когда он закончится, действуют повышенные процентные ставки: 20–40% годовых.

  3. Комиссии за снятие наличных. С некоторых кредиток можно снимать без комиссий: чаще всего банк берет 3–5% от суммы.

  4. Платные дополнительные услуги. Деньги могут снимать за годовое обслуживание, СМС-уведомления, программы лояльности. Например, к карте с бесплатным снятием наличных может прилагаться платная подписка.

  5. Психологический фактор. Многие люди тратят больше, расплачиваясь кредиткой, чем собственными деньгами. Это увеличивает проценты с эквайринга и повышает риск выйти за рамки льготного срока.

  6. Кросс-продажи. Кредитка — повод предложить клиенту другие банковские продукты: вклады, ипотеку, инвестиции.

Таким образом, даже при наличии льготного периода кредитные карты остаются высокодоходным продуктом для банков. Комплексная система монетизации позволяет зарабатывать буквально на каждой транзакции, при этом для пользователей кредитки тоже остаются выгодными.

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