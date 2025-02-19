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Масленица в 2025 году

Масленица в 2025 году
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Масленица — это древний славянский праздник, который знаменует окончание зимы и начало весны. В 2025 году Масленичная неделя пройдет с 24 февраля по 2 марта. Этот период также совпадает с финалом подготовки к Великому посту в Православной Церкви, который начнется 3 марта и завершится 19 апреля, накануне Пасхи (20 апреля).

Оригинальную статью можно прочитать на сайте iapn.kz (Агентство профессиональных новостей)

Смысл и значение Масленицы

Масленица символизирует переход от зимы к весне и является временем подготовки к Великому посту. Исторически праздник отмечался во время весеннего равноденствия, но с приходом христианства он сдвинулся на период перед Великим постом.

Изначально блины были блюдом для поминовения усопших

Сожжение чучела Масленицы символизирует жертву земле для будущего урожая. В Масленичную неделю устраиваются гуляния с обильными трапезами, песнями и плясками, а также поминовение усопших. Блины, главный атрибут праздника, изначально были поминальным блюдом.


Ароматный чай из самовара – неотъемлемая часть празднования Масленицы

Масленица в Православной Церкви

Хотя Масленица не является религиозным праздником, она может служить временем духовного очищения перед Великим постом. В эту неделю рекомендуется посещать родных, примиряться, прощать обиды и совершать дела милосердия. Также следует отказаться от обильных трапез и сосредоточиться на духовной подготовке к посту. Сырная седмица, предшествующая заговенью, позволяет употреблять молочные продукты, яйца и рыбу, но мясо уже запрещено.

В последний день Масленицы принято сжигать чучело, символизирующее зиму

Масленичная неделя делится на две части: Узкую Масленицу (понедельник-среда) и Широкую Масленицу (четверг-воскресенье).

Каждый день имеет свои традиции:

Понедельник — Встреча.
Пекут первые блины и раздают их бедным.

Вторник — Заигрыши.
Устраиваются смотрины невест и устанавливается чучело Масленицы.

Среда — Лакомка.
Начинается Широкая Масленица, зять приходит к теще на блины.

Четверг — Разгуляй.
Прекращаются хозяйственные работы, проводятся кулачные бои и катания на санях.

Пятница — Тещины вечерки.
Мужчина приглашает мать жены в свой дом для угощения блинами.

Суббота — Золовкины посиделки.
Невестка угощает сестру мужа блинами и подарками.

Воскресенье — Прощеное воскресенье.
Прощают друг другу обиды, сжигают чучело Масленицы.


Статья предоставлена Агентством профессиональных новостей (АПН)

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