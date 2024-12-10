Плохая кредитная история (КИ) может довольно сильно осложнить жизнь человеку, которому понадобились деньги в долг. При таких условиях кредиты готовы одобрить далеко не все банки. Но все же получить банковскую ссуду возможность есть. А также существуют и иные варианты кредитования для клиентов с проблемной КИ.

Почему портится кредитная история?

Кредитная история – это информация о том, насколько добросовестно исполняет человек принятые на себя обязательства по различным кредитам, займам и т. д. Существует несколько основных причин, почему она может испортиться:

Просрочки. Банки и другие кредитные организации направляют информацию в бюро кредитных историй о внесении заемщиком каждого платежа по кредиту (займу). Если платеж внесен с опозданием, то это негативно скажется на качестве КИ. Особенно большое значение имеют просрочки на срок свыше 30 дней. Хотя частые задержки платежей на 1-2 недели также могут насторожить банки при рассмотрении новых заявок на кредиты.

Банки и другие кредитные организации направляют информацию в бюро кредитных историй о внесении заемщиком каждого платежа по кредиту (займу). Если платеж внесен с опозданием, то это негативно скажется на качестве КИ. Особенно большое значение имеют просрочки на срок свыше 30 дней. Хотя частые задержки платежей на 1-2 недели также могут насторожить банки при рассмотрении новых заявок на кредиты. Невыплаченные кредиты. Если долг был вовсе не погашен, или его удалось взыскать только через суд, то это крайне негативно отразится на кредитной истории и существенно затруднит получение новых ссуд.

Если долг был вовсе не погашен, или его удалось взыскать только через суд, то это крайне негативно отразится на кредитной истории и существенно затруднит получение новых ссуд. Ошибки банков и других кредиторов. Данные в БКИ передаются автоматически в соответствии с регламентами кредитных учреждений и действующим законодательством. Но полностью исключить технические сбои или ошибки нельзя. Иногда добросовестный заемщик обнаруживает, что в кредитной истории значатся просрочки, или просто не погашены давно закрытые кредиты.

Данные в БКИ передаются автоматически в соответствии с регламентами кредитных учреждений и действующим законодательством. Но полностью исключить технические сбои или ошибки нельзя. Иногда добросовестный заемщик обнаруживает, что в кредитной истории значатся просрочки, или просто не погашены давно закрытые кредиты. Частые запросы на проверку КИ по заявке на кредит. Банки опасаются, что клиент, отправивший множество заявок, планирует взять много кредитов и может столкнуться с проблемами при их погашении.

Где получить информацию о своей кредитной истории

Все данные о кредитной истории хранятся в специальных Бюро. Они так и называются – Бюро кредитных историй (БКИ). Каждый человек может 1 раз в год обратиться в БКИ и получить отчет о своей кредитной истории бесплатно.

Существуют также альтернативные варианты получения данных о своей КИ:

Обращение в банк, являющийся партнером БКИ. Не каждое финансовое учреждение предлагает такую услугу. Узнать о возможности получения отчета из БКИ через конкретный банк можно на его официальном сайте.

Получение отчета в режиме онлайн через официальный сайт.

Использование сторонних сервисов. Список партнеров БКИ можно найти на его официальном сайте.

Клиенту необходимо знать свой код субъекта кредитной истории для получения сведений о том, в каких БКИ хранится информация о нем. Если он неизвестен, то придется установить новый код в одном из банков, предлагающих данную услугу или заказать справку из ЦККИ в любом БКИ или у его партнеров.

Информация о кредитной истории

Срок хранения кредитной истории в Бюро кредитных историй

Каждый банк обязан передавать информацию о своевременности исполнения заемщиками обязательств хотя бы в 1 БКИ. Все сведения хранятся в специальных базах данных и надежно резервируются. Доступ к ним предоставляется в соответствии с законодательством о кредитных историях. Фактически любой банк или МФО всегда может просмотреть данные в БКИ по конкретному клиенту.

Хранятся данные в Бюро, согласно законодательству, в течение 15 лет с момента их последнего изменения. Только после этого КИ подлежит аннулированию.

Стереть или уничтожить данные в БКИ невозможно. Даже если Бюро ликвидируется, то данные передаются в другую аналогичную организацию или в Центральный каталог КИ.

Способы, позволяющие улучшить кредитную историю

В интернете можно встретить большое количество предложений по полному уничтожению, стиранию кредитной истории. Нужно понимать, что все они исходят исключительно от мошенников. Данные в БКИ довольно хорошо защищены. Вносить изменения могут только банки, а также сами Бюро на основании обращения граждан и решений судебных органов. Постороннему лицу даже получить информацию из БКИ почти невозможно без разрешения самого человека.

Но способы постепенно улучшить свою кредитную историю существуют:

Исправление ошибок . Если КИ пострадала из-за внесения некорректной информации банком, то человек может написать заявление и потребовать от кредитной организации внесения корректировок. Обычно больше ничего делать для исправления ошибок в КИ не нужно. Но если банк все же отказался вносить корректировки, то можно обратиться с претензией в само БКИ. Еще одним вариантом является подача иска в суд с требованием внесения исправлений в КИ.

. Если КИ пострадала из-за внесения некорректной информации банком, то человек может написать заявление и потребовать от кредитной организации внесения корректировок. Обычно больше ничего делать для исправления ошибок в КИ не нужно. Но если банк все же отказался вносить корректировки, то можно обратиться с претензией в само БКИ. Еще одним вариантом является подача иска в суд с требованием внесения исправлений в КИ. Получение небольших кредитов и займов . Своевременно погашая новые ссуды, клиент может постепенно улучшить свою кредитную историю и вернуть доверие остальных кредиторов. Изначально одобренные суммы могут быть очень маленькими, но они будут постепенно расти.

. Своевременно погашая новые ссуды, клиент может постепенно улучшить свою кредитную историю и вернуть доверие остальных кредиторов. Изначально одобренные суммы могут быть очень маленькими, но они будут постепенно расти. Участие в специальных программах по исправлению КИ от банков и МФО. Фактически они заключаются также в предоставлении небольших кредитов для постепенного улучшения кредитного рейтинга заемщика, но клиенту также обычно оказывается информационная поддержка.

Но все попытки улучшения ситуации могут оказаться тщетными, если клиент не погасил просрочку по ранее взятым кредитам. Именно с этого должна начинаться работа над исправлением КИ, если она была испорчена не из-за ошибок.

Получение кредита с плохой кредитной историей

Многие банки очень тщательно проверяют кредитную историю потенциальных заемщиков и предпочитают отказывать при наличии в ней негатива. Но следуя простым советам, можно попробовать все же получить кредит даже с негативной КИ:

Предоставьте обеспечение . Наличие ликвидного залога или поручительство физ. лица с хорошей КИ существенно повышают шансы на одобрение заявки.

. Наличие ликвидного залога или поручительство физ. лица с хорошей КИ существенно повышают шансы на одобрение заявки. Объясните банку причину испорченной КИ . Если проблемы с платежами были из-за болезни, резкого снижения доходов и т. д., то можно представить объяснения и документы, подтверждающие наличие уважительной причины. Иногда это будет учтено при принятии решения по заявке на новую ссуду.

. Если проблемы с платежами были из-за болезни, резкого снижения доходов и т. д., то можно представить объяснения и документы, подтверждающие наличие уважительной причины. Иногда это будет учтено при принятии решения по заявке на новую ссуду. Обращение в МФО . Обычно они гораздо лояльней относятся к клиентам, и можно без проблем получить кредит с плохой кредитной историей. Если долг будет погашен своевременно, то это положительно скажется на кредитном рейтинге.

. Обычно они гораздо лояльней относятся к клиентам, и можно без проблем получить кредит с плохой кредитной историей. Если долг будет погашен своевременно, то это положительно скажется на кредитном рейтинге. Обращение в лояльные банки. Кредитные организации, специализирующиеся на экспресс-кредитах, привыкли рисковать и закрывают глаза на некоторые недостатки потенциальных заемщиков, в т. ч. на негативные данные в отчете БКИ. Но ставки в них будут выше.

Банки, работающие с плохой кредитной историей

Каждая заявка на кредит рассматривается банком индивидуально. При принятии решения автоматическими скоринговыми системами и сотрудниками отделов безопасности учитывается огромное число факторов. Предсказать с точностью до 100%, будет или нет одобрен кредит, не может никто. Но есть ряд банков, которые довольно лояльны к клиентам с негативной кредитной историей:

​Kaspi Bank

Народный банк Казахстана

Отбасы Банк

Банк ЦентрКредит

ForteBank

Евразийский банк

Bank RBK

Фридом Банк Казахстан

Получение кредита в микрофинансовых организациях

Если кредитная история испорчена сильно, то в даже в относительно лояльных банках получить кредит будет практически невозможно. В этой ситуации можно обратиться в одну из многочисленных микрофинансовых организаций представленных на Foxmoney.kz. Они часто предоставляют кредиты даже клиентам с открытыми длительными просрочками.

Оформить заем в МФО можно в офисе компании или полностью дистанционно через интернет. Обычно одобрение заявки занимает не больше 30 минут.

Преимущества и недостатки обращения в МФО

Оформление займа от МФО – это быстрый способ получения денег в долг, без необходимости подтверждения доходов. Это главный плюс данного способа кредитования. Но при обращении в микрофинансовую организацию придется смириться с некоторыми минусами:

небольшая сумма кредита;

высокие процентные ставки;

короткие сроки кредитования;

большое давление в случае даже малейшей просрочки.

Еще одним преимуществом займов от МФО можно считать возможность с их помощью несколько улучшить кредитную историю.

Основные МФО, работающие с плохой кредитной историей

Рынок микрокредитов развивается очень активно в Казахстане, в том числе и за счет выдачи кредитов должникам с плохой кредитной историей. На сегодняшний день работает более 100 МФО. Но доверять стоит только надежным и проверенным фирмам:

Займер;

CreditPlus;

Credit365;

Acredit;

Turbomoney;

MoneyMan;

Ccloan.

Другие способы получения кредита с испорченной кредитной историей

Если банки отказывают в кредите, а МФО клиента не устраивают по условиям, то он может попробовать оформить кредитную карту. Обычно для их получения не нужно подтверждать доход, а банки к потенциальным держателям кредиток относятся довольно лояльно. Можно сказать, что кредитная карта – это кредит без проверки кредитной истории. Изначально лимит по карте может быть установлен совсем небольшой, но если не допускать просрочек и активно пользоваться, то он постепенно вырастет.

Еще одним способом решения финансовых проблем может стать получение кредита от частного лица под расписку. Условия по ним могут быть самыми разными и иногда оказываются даже лучше предложений банков. Но важно очень ответственно подойти к выбору кредитора.

На рынке частных займов очень много мошенников, старающихся «содрать» с нуждающегося человека последние деньги.

Плохая кредитная история является довольно серьезным препятствием для получения кредита. Но если задаться целью, то решить эту проблему можно. Главное, внимательно подходить к изучению условий каждого предложения по кредитам или займам и не допускать просрочек в будущем.