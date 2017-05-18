СМИ: Карпин и Бердыев вошли в число кандидатов на пост главного тренера «Рубина»

При этом официально о возможной отставке нынешнего тренера казанцев Хави Грасии не сообщалось

Казанский "Рубин" рассматривает кандидатуры телекомментатора Валерия Карпина и вице-президента "Рубина" Курбана Бердыева на пост главного тренера команды. Об этом накануне сообщил "Чемпионат".

Бердыев был главным тренером "Рубин" с 2001 по 2013 год, сейчас он - вице-президент "Ростова". За эту кандидатуру, как ранее сообщали СМИ, выступает главный спонсор казанцев ТАИФ.

Карпин был тренером "Спартака", "Армавира" и испанской "Мальорки", а сейчас работает на телевидении телекомментатора.

При этом официально о возможной отставке нынешнего тренера казанцев Хави Грасии не сообщалось, однако "Рубин" проиграл последнюю домашнюю игру против ЦСКА, за тур до конца чемпионата казанцы с 35 очками занимают 9-е место в турнирной таблице. В заключительном, 30-м туре чемпионата России "Рубин" 21 мая сыграет в гостях с пермским "Амкаром".

Напомним, "Рубин" должен будет выплатить главному тренеру Хави Грасии 10 миллионов евро в том случае, если будет принято решение об его увольнении. Контракт Грасии действует еще три сезона, клуб в случае увольнения тренера будет обязан выплатить гонорар за оставшийся по контракту срок.