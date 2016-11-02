“Рубин” проиграл московскому ЦСКА в последнем домашнем матче сезона

После поражения казанцы сохранили за собой 9-е место

Казанский “Рубин” уступил ЦСКА со счётом 0:2 на домашней арене. В первом тайме болельщики голов не увидели. Кстати, посетить последний матч сезона можно было абсолютно бесплатно, оформив паспорт болельщика.

Развязка произошла во втором тайме. В самом его начале Цакташ заработал красную карточку и оставил “Рубин” в меньшинстве. До 72-й минуты хозяева смогли продержаться, но точный удар Витиньо вывел ЦСКА вперёд. Точку в матче поставил Дзагоев, забив уже в дополнительное время. 0:2 - очередное поражение “Рубина”.

За тур до окончания чемпионата казанцы занимают 9-ое место и выше уже не поднимутся. В последнем матче сезона “Рубин” в это воскресение сыграет с пермским “Амкаром”. В случае поражения казанцы опустятся на 10-ую строчку.