СМИ: ТАИФ продвигает идею возвращения Курбана Бердыева в «Рубин»

Спонсор казанского «Рубина» ТАИФ продвигает идею возвращения бывшего главного тренера казанской команды Курбана Бердыева в клуб, сообщает «Спорт Бизнес Online».

По данным источника, Бердыев намерен покинуть «Ростов», клуб имеет такие большие долги, что с ними не позволят расплатиться деньги, заработанные командой в еврокубках. Помимо Бердыева, клуб рассматривает кандидатуры перспективных российских тренеров.

- Отставка нынешнего главного тренера «Рубина» Хави Грасии является решенным вопросом – это может поменять только яркие победы в следующих матчах с «Ростовом» и ЦСКА, которые состоятся 14 и 17 мая, - сообщает издание.

Хави Грасия возглавил «Рубин» в минувшее межсезонье, на сегодня клуб занимает девятое место в таблице РФПЛ. Бердыев был главным тренером «Рубина» с 4 августа 2001 года по 20 декабря 2013 года. С 18 декабря 2014 года по 6 августа 2016 года был главным тренером ФК «Ростов», с 9 сентября 2016 года совмещает в клубе две должности — вице-президента и тренера.