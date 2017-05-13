СМИ: «Рубин» в случае увольнения выплатит Хави Грасии около 10 миллионов евро‍

Снизить эту сумму получится только в том случае, если тренер решит уволиться сам

Казанский "Рубин" должен будет выплатить главному тренеру Хави Грасии 10 миллионов евро в том случае, если будет принято решение об его увольнении, об этом сообщает "Спорт Экспресс".

Контракт Грасии действует еще три сезона, клуб в случае увольнения тренера будет обязан выплатить гонорар за оставшийся по контракту срок.

Снизить эту сумму получится только в том случае, если тренер решит уволиться сам.

На данный момент руководство клуба еще не приняло решение, стоит ли увольнять главного тренера, однако результаты команды их не устраивают - казанцы занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав после 27 игр 35 очков.

При этом накануне стало известно, что ТАИФ продвигает идею возвращения бывшего главного тренера казанской команды Курбана Бердыева в клуб, который, якобы, намерен покинуть "Ростов", так как клуб имеет такие большие долги, что с ними не позволят расплатиться деньги, заработанные командой в еврокубках. Помимо Бердыева, клуб рассматривает кандидатуры перспективных российских тренеров.