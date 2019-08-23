Казань сегодня: попытка спастись от изнасилования, приезд Путина и экс-депутат

В КАЗАНИ ДЕВУШКА СЛОМАЛА ПОЗВОНОЧНИК, ПЫТАЯСЬ СПАСТИСЬ ОТ ИЗНАСИЛОВАНИЯ

В Казани в доме по улице Меридианная 20-летняя девушка, пытаясь спастись от изнасилования, спрыгнула с 5 этажа и сломала позвоночник. Информацию подтвердил источник портала.

Как стало известно порталу, 32-летний водитель одного из заводов города встретился с 20-летней девушкой на съемной квартире в ночь на 24 августа.

- Предварительно, в 5 часов утра субботы он изнасиловал девушку, после чего та, пытаясь спастись от него, спрыгнула с 5 этажа дома вниз. В результате падения она сломала позвоночник, - сообщили порталу.

МЕТШИН РАССКАЗАЛ, КОГДА НАЧИНАЕТ «ПОДТАШНИВАТЬ» ОТ ШКОЛЫ

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня на совещании в мэрии шутливо сравнил школу с беременностью, зачитав СМС-рассылку со своего телефона.

- Вот мы, папы, никогда об этом не задумываемся, мы думаем: "Наши бедные дети!". Скоро 1 сентября, учебный год. Школа для мамочек - как беременность, длится 9 месяцев, но подташнивать начинает со второй недели.

Так что мамам нашим любимым терпения с нашими сладкими детками в новом учебном году, — пожелал мэр.

В КАЗАНЬ ЗАВТРА ВНОВЬ ПРИЕДЕТ ПУТИН

Президент России Владимир Путин приедет завтра в Казань, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

- Завтра закрывается WorldSkills в Казани, Путин там будет, — сказал Песков.

В прошлый раз Путин прилетал в Казань в мае.

В ГОССОВЕТЕ РТ РАСКРИТИКОВАЛИ ИДЕЮ ПРАЗДНОВАТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ МОНГОЛЬСКОГО ИГА

В Государственном совете Татарстан раскритиковали инициативу калужских властей праздновать День окончания стояния на реке Угре и освобождения от татаро-монгольского ига. Решение не поддержат проект закона было принято на заседании комитета.

В июне законопроект о новой памятной дате внес в Госдуму депутат Геннадий Скляр, предлагается установить новую памятную дату и отмечать 11 ноября День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).

- Вопрос сильно политизирован и вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Проблема находит отклик у наших граждан, — цитирует "Реальное время" слова председателя комитета по госстроительству Альберта Хабибуллина.

По словам директора Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандера Гилязова, эта идея является неконструктивной, предлагая произвольную интерпретацию исторических фактов.

- Если его примут, русские будут думать, что они победили татар, а татары — что их победили русские, - заметил Искандер Гилязов.

При этом депутат от КПРФ Хафиз Миргалимов даже предложил проверить психическое здоровье инициаторов инициативы.

В ТАТАРСТАНЕ СКОНЧАЛСЯ 60-ЛЕТНИЙ ЭКС-ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Сегодня в Альметьевске скончался 60-летний экс-глава Альметьевского района и экс-депутат Госдумы от Татарстана Ришат Абубакиров. Об этом сообщают местные СМИ.

Политик более 10 лет возглавлял район, с 2001 по 2011 годы. Перед этим работал помощником генерального директора компании "Татнефть", начальником отдела общественных связей (был создателем одной из первых в республике пресс-служб), руководителем аппарата, заместителем генерального директора по кадрам и социальному развитию.

В декабре 2011 года Ришат Абубакиров был избран депутатом Государственной Думы шестого созыва.