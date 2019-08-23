В Казань завтра вновь приедет Путин

Президент России Владимир Путин приедет завтра в Казань, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

- Завтра закрывается WorldSkills в Казани, Путин там будет, — сказал Песков.

В прошлый раз Путин прилетал в Казань в мае.

Напомним, на Церемонии открытия Чемпионата был премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Завтра на Церемонии, которая пройдет на "Казань Арене", будут выступать артисты L'One, Димаш Кудайберген, Zventa Sventana, BRIO SONORES, а также Светлана Лобода и Филипп Киркоров. Кроме того, в рамках церемонии состоится передача флага мирового движения WorldSkills следующему городу организатору чемпионата — китайскому Шанхаю.