Метшин рассказал, когда начинает «подташнивать» от школы

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня на совещании в мэрии шутливо сравнил школу с беременностью, зачитав СМС-рассылку со своего телефона.

- Вот мы, папы, никогда об этом не задумываемся, мы думаем: «Наши бедные дети!» Скоро 1 сентября, учебный год. Школа для мамочек - как беременность, длится 9 месяцев, но подташнивать начинает со второй недели.



Так что мамам нашим любимым терпения с нашими сладкими детками в новом учебном году, — пожелал мэр.

На совещании стало известно, что школы сами будут решать, проводить ли им "линейки" 1 сентября или 2-го числа. Всего к поступлению в школы Казани готовятся 19 тысяч первоклассников, 72 тысячи детей продолжат дошкольное образование. Их будут ждать 166 образовательных учреждений и 310 детсадов.