В Татарстане скончался 60-летний экс-депутат Госдумы

Сегодня в Альметьевске скончался 60-летний экс-глава Альметьевского района и экс-депутат Госдумы от Татарстана Ришат Абубакиров. Об этом сообщают местные СМИ.

Политик более 10 лет возглавлял район, с 2001 по 2011 годы. Перед этим работал помощником генерального директора компании "Татнефть", начальником отдела общественных связей (был создателем одной из первых в республике пресс-служб), руководителем аппарата, заместителем генерального директора по кадрам и социальному развитию.

В декабре 2011 года Ришат Абубакиров был избран депутатом Государственной Думы шестого созыва.

Причина смети политика не называется.

Отметим, согласно анализу «Диссернет» докторская диссертация Абубакирова содержала масштабные недокументированные заимствования из нескольких кандидатских диссертаций. 20 ноября 2015 года он был лишен докторской степени по решению ВАК.