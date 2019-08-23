В Казани девушка сломала позвоночник, пытаясь спастись от изнасилования

В Казани в доме по улице Меридианная 20-летняя девушка, пытаясь спастись от изнасилования, спрыгнула с 5 этажа и сломала позвоночник. Информацию подтвердил источник портала.

Как стало известно порталу, 32-летний водитель одного из заводов города встретился с 20-летней девушкой на съемной квартире в ночь на 24 августа.

- Предварительно, в 5 часов утра субботы он изнасиловал девушку, после чего та, пытаясь спастись от него, спрыгнула с 5 этажа дома вниз. В результате падения она сломала позвоночник, - сообщили порталу.

Пострадавшую госпитализировали, а подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Изнасилование".