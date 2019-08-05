Казань сегодня: Путин, закрытие дела о смерти школьницы и потоп

В КАЗАНИ ЗАКРЫЛИ ДЕЛО О СМЕРТИ ШКОЛЬНИЦЫ В ПОДЪЕЗДЕ НА УЛИЦЕ ПАРИНА

В Казани закрыли дело о смерти 13-летней школьницы в подъезде дома по улице Парина, об этом сообщил источник портала.

Напомним, девочка была найдена мертвой в 9 часов утра 30 мая в подъезде своего дома. К тому моменту она была мертва чуть меньше часа. Эксперты не смогли установить причину смерти, в этот же день было возбуждено дело по статье "Убийство".

- В ходе расследования выяснилось, что смерть девочки не носила насильственных причин. 24 июля уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, - сообщили порталу.

Отметим, девочка жила вместе с опекунами.

ПУТИН ПРИЕДЕТ В КАЗАНЬ НА «РАБОЧИЙ» ЧЕМПИОНАТ

В Казань на Чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills приедут президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщил сегодня в ходе пленарного заседания сессии Агентства стратегических инициатив президент РТ Рустам Минниханов.

По словам Минниханова, на открытии ЧМ ждут Медведева, а Путин посетит церемонию закрытия.

- Подготовка рабочих профессий и статус человека труда — это очень важно, - заметил президент РТ.

Мировой чемпионат пройдет в Казани с 22 по 27 августа.

У ПАРКА «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» НАЧАЛИ СОБИРАТЬ СМЫТЫЕ ДОЖДЕМ АВТОМОБИЛЬНЫЕ НОМЕРА

В Казани у парка "Черное озеро" начали собирать автомобильные номера, смытые накануне в ходе сильного ливня. Видео опубликовал "Бизнес Online".

Ряд водителей из-за дождя лишились своих номеров, их собрали у парка возле забора со стороны улицы Горького. Остальные номера прибило на улицы Дементьева и Гагарина.

БЛОГЕР ИЛЬЯ ВАРЛАМОВ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПРЕВРАЩЕНИЕ КАЗАНИ В «ЗАБОРНЫЙ» ГОРОД

Популярный блогер Илья Варламов отреагировал на петицию казанцев, которые требуют от властей прекратить ставить столько заборов, он подтвердил, что заборы не улучшают ситуацию с безопасностью на дорогах. Об этом он сообщил на своем сайте.

- Мне приходит всё больше сообщений с жалобами на тотальную заборизацию Казани. Заборов там построили уже столько, что хватило бы огородить всю трассу до Набережных Челнов. В этом году в Казани собираются установить 23 километра заборов за 97 миллионов рублей. Конкретные участки озаборивания определяет отдел ГИБДД по Казани, заказчик работ – ГКУ "Главтатдортранс" (фактически подразделение Минтранса Татарстана), - рассказал блогер.

По его словам, заборы в случае ДТП разлетаются как шрапнель, это своеобразная осколочная граната замедленного действия, которая ранит любого случайного прохожего. От удара такой забор пешехода тоже никогда не защитит.

ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛАПС НА ПЕРЕКРЕСТКЕ В КАЗАНИ: СЛОМАЛСЯ СВЕТОФОР

В Казани на пересечении улиц Вахитова и Большая Крыловка сегодня утром случился транспортный коллапс из-за сломавшегося светофора, об этом сообщил корреспондент ProKazan.ru.

Светофор сломался в районе 8 часов утра, в результате водители и кондукторы трамваев стали регулировщиками, попытавшись разрулить потоки.