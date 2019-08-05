В Казани закрыли дело о смерти школьницы в подъезде на улице Парина

В Казани закрыли дело о смерти 13-летней школьницы в подъезде дома по улице Парина, об этом сообщил источник портала.

Напомним, девочка была найдена мертвой в 9 часов утра 30 мая в подъезде своего дома. К тому моменту она была мертва чуть меньше часа. Эксперты не смогли установить причину смерти, в этот же день было возбуждено дело по статье "Убийство".

- В ходе расследования выяснилось, что смерть девочки не носила насильственных причин. 24 июля уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, - сообщили порталу.

Отметим, девочка жила вместе с опекунами.

- Даже если и правда разрыв сердца, значит, её довели. Она была очень доброй, ласковой, впечатлительной девочкой и очень ранимой, - рассказала ProKazan.ru мать девочки.

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