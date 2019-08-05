Блогер Илья Варламов отреагировал на превращение Казани в «заборный» город

Популярный блогер Илья Варламов отреагировал на петицию казанцев, которые требуют от властей прекратить ставить столько заборов, он подтвердил, что заборы не улучшают ситуацию с безопасностью на дорогах. Об этом он сообщил на своем сайте.

- Мне приходит всё больше сообщений с жалобами на тотальную заборизацию Казани. Заборов там построили уже столько, что хватило бы огородить всю трассу до Набережных Челнов. В этом году в Казани собираются установить 23 километра заборов за 97 миллионов рублей. Конкретные участки озаборивания определяет отдел ГИБДД по Казани, заказчик работ – ГКУ "Главтатдортранс" (фактически подразделение Минтранса Татарстана), - рассказал блогер.

По его словам, заборы в случае ДТП разлетаются как шрапнель, это своеобразная осколочная граната замедленного действия, которая ранит любого случайного прохожего. От удара такой забор пешехода тоже никогда не защитит.

При этом довод, что заборы заставят пешеходов отказываться от "несанкционированного перехода проезжей части", он также назвал несостоятельным.

- Существует только один надёжный способ бороться с "несанкционированным переходом" улиц – делать больше санкционированных, причём в тех местах, которые удобны для людей, - заметил Илья Варламов.

Напомним, ранее казанцы составили петицию против заборов. Ее автор считает, что заборы выглядят "максимально уродски", никого не защищают и не соответствуют "современным трендам градостроительства". Петицию направили в адрес исполнительного комитета города и Государственного совета Татарстана. На момент написания заметки петицию подписали 1226 человек.