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архив ProKazan.ru

Блогер Илья Варламов отреагировал на превращение Казани в «заборный» город

Cегодня, 10:38 277 12 Автор: prokazan.ru

Популярный блогер Илья Варламов отреагировал на петицию казанцев, которые требуют от властей прекратить ставить столько заборов, он подтвердил, что заборы не улучшают ситуацию с безопасностью на дорогах. Об этом он сообщил на своем сайте.

- Мне приходит всё больше сообщений с жалобами на тотальную заборизацию Казани. Заборов там построили уже столько, что хватило бы огородить всю трассу до Набережных Челнов. В этом году в Казани собираются установить 23 километра заборов за 97 миллионов рублей. Конкретные участки озаборивания определяет отдел ГИБДД по Казани, заказчик работ – ГКУ "Главтатдортранс" (фактически подразделение Минтранса Татарстана), - рассказал блогер.

По его словам, заборы в случае ДТП разлетаются как шрапнель, это своеобразная осколочная граната замедленного действия, которая ранит любого случайного прохожего. От удара такой забор пешехода тоже никогда не защитит.

При этом довод, что заборы заставят пешеходов отказываться от "несанкционированного перехода проезжей части", он также назвал несостоятельным. 

- Существует только один надёжный способ бороться с "несанкционированным переходом" улиц – делать больше санкционированных, причём в тех местах, которые удобны для людей, - заметил Илья Варламов.

Напомним, ранее казанцы составили петицию против заборов. Ее автор считает, что заборы выглядят "максимально уродски", никого не защищают и не соответствуют "современным трендам градостроительства". Петицию направили в адрес исполнительного комитета города и Государственного совета Татарстана. На момент написания заметки петицию подписали 1226 человек.

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комментарии

Горожанин
18
06 августа 2019
10:51
Ну он не прав! Если делать больше переходов, то движение вообще остановится. Всё только и будут стоять и пропускать пешеходов. Хотя в некоторых местах переходы организованы по дебильному: чтобы перейти на другую сторону улицы не нарушая правил надо через три перехода пройти.
Горожанин
28
06 августа 2019
11:20
А кто это? И почему его "реакция" должна быть так мне важна?
Горожанин
25
06 августа 2019
11:24
А кто это? И почему его "реакция" должна быть так мне важна?
Горожанин
20
06 августа 2019
11:26
А ты кто? Его миллионы знают. А тебя, бес, кто знает?
В ответ на комментарий пользователя
А кто это? И почему его "реакция" должна быть так мне важна?
Развернуть
горожанин
3
06 августа 2019
11:34
можно подземки больше строить и надземки,
Горожанин
0
06 августа 2019
11:35
В Москве еще хуже
Горожанин
0
06 августа 2019
11:42
У меня вопросы токо к оформлению, забор сделан уродски. Можно же просто столбики втыкать, из-за забора неудобно высаживать пассажиров, производить разгрузку-погрузку. Из-за этого доставщики товара объезают за несколько десятков метров и едут по тротуару - где безопасность???
Горожанин
0
06 августа 2019
11:43
Столбы ещё и дешевле!
Горожанин
1
06 августа 2019
12:10
Миллионы ? Да не . Пара сотен пархатых хамов . На вроде тебя . Не скучай - шлеппер .
В ответ на комментарий пользователя
А ты кто? Его миллионы знают. А тебя, бес, кто знает?
Развернуть
Горожанин
0
06 августа 2019
12:11
А потом читаем новости, что очередного тупого барана, перебегающего дорогу сбили. Просто народ привык как стадо ходить по прямой, вытаптывать газоны, ломать все на пути и когда стаду перекрывают путь, оно мычит. Все правильно делают. Нехрен шастать везде
Горожанин
0
06 августа 2019
12:12
Педик какой-то
В ответ на комментарий пользователя
А кто это? И почему его "реакция" должна быть так мне важна?
Развернуть
Горожанин
1
06 августа 2019
12:18
Барана забор остановит, человека - нет. Вот только при наличии забора он окажется очень неожиданным на проезжей части - вероятность наезда выше
В ответ на комментарий пользователя
А потом читаем новости, что очередного тупого барана, перебегающего дорогу сбили. Просто народ привык как стадо ходить по прямой, вытаптывать газоны, ломать все на пути и когда стаду перекрывают путь, оно мычит. Все правильно делают. Нехрен шастать везде
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