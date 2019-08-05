Путин приедет в Казань на «рабочий» Чемпионат

В Казань на Чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills приедут президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщил сегодня в ходе пленарного заседания сессии Агентства стратегических инициатив президент РТ Рустам Минниханов.

По словам Минниханова, на открытии ЧМ ждут Медведева, а Путин посетит церемонию закрытия.

- Подготовка рабочих профессий и статус человека труда — это очень важно, - заметил президент РТ.

Мировой чемпионат пройдет в Казани с 22 по 27 августа.

Последний раз Путин приезжал в Казани в мае.