В СК РТ объяснили, почему хотят возобновить дело на бизнесмена, убившего двух грабителей

Грабители, по данным следователей, пытались обороняться, а также скрыться с места преступления, но сделать этого им не удалось

В Следственном комитете по Татарстану сегодня объяснили, почему они будут добиваться возобновления уголовного дела на 41-летнего бугульминского бизнесмена Евгения Деданина, который зарезал двух грабителей.

Напомним, трое грабителей - это двое жителей Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев, а также их знакомый - 47-летний местный фитнес-тренер, который не признает своего участия в нападении. Двое жителей Самарской области утром 12 сентября напали на мужчину и его семью, связали их. В ходе драки бизнесмен схватил ножи и убил их.

Было возбуждено дело о превышении пределов необходимой обороны, но прокуратура РТ закрыла его.

В СК заявили, что множество ран у убитых были сзади, при этом они пытались убежать, их убийство может свидетельствовать о превышении пределов необходимой обороны.

- Тело Нетроголова с множественными колото-резанными ранениями в области спины, головы, шеи, лица, верхних конечностей было обнаружено в помещении гаража, тело Колоярцева с аналогичными ранениями было обнаружено в восьми метрах перед входом в гараж, за территорией домовладения.



Характер и локализация повреждений, имеющихся на телах указывает на то, что повреждения были нанесены преимущественно сзади, при этом погибшие пытались обороняться, о чем свидетельствуют множественные ранения, а также скрыться с места происшествия, о чем свидетельствует места обнаружения их тел, - отметили в СК.

Без возбуждения уголовного дела в рамках доследственной проверки у следователей не будет возможности изучить все обстоятельства убийства, а также провести необходимые экспертизы - судебно-медицинские, судебно-генетические, судебно-баллистические, судебно-судебно-психиатрические и судебно-психофизиологические (полиграф).

Поэтому в СК будут добиваться повторного возбуждения уголовного дела по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны", постановление прокуратуры будет обжаловано у прокурора РТ Илдуса Нафикова.