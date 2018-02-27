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В СК РТ объяснили, почему хотят возобновить дело на бизнесмена, убившего двух грабителей

В СК РТ объяснили, почему хотят возобновить дело на бизнесмена, убившего двух грабителей
16+
Фото: business-gazeta.ru (Евгений Деданин)
Грабители, по данным следователей, пытались обороняться, а также скрыться с места преступления, но сделать этого им не удалось

В Следственном комитете по Татарстану сегодня объяснили, почему они будут добиваться возобновления уголовного дела на 41-летнего бугульминского бизнесмена Евгения Деданина, который зарезал двух грабителей.

Напомним, трое грабителей - это двое жителей Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев, а также их знакомый - 47-летний местный фитнес-тренер, который не признает своего участия в нападении. Двое жителей Самарской области утром 12 сентября напали на мужчину и его семью, связали их. В ходе драки бизнесмен схватил ножи и убил их.

Было возбуждено дело о превышении пределов необходимой обороны, но прокуратура РТ закрыла его.

В СК заявили, что множество ран у убитых были сзади, при этом они пытались убежать, их убийство может свидетельствовать о превышении пределов необходимой обороны.

- Тело Нетроголова с множественными колото-резанными ранениями в области спины, головы, шеи, лица, верхних конечностей было обнаружено в помещении гаража, тело Колоярцева с аналогичными ранениями было обнаружено в восьми метрах перед входом в гараж, за территорией домовладения.

Характер и локализация повреждений, имеющихся на телах указывает на то, что повреждения были нанесены преимущественно сзади, при этом погибшие пытались обороняться, о чем свидетельствуют множественные ранения, а также скрыться с места происшествия, о чем свидетельствует места обнаружения их тел, - отметили в СК.

Без возбуждения уголовного дела в рамках доследственной проверки у следователей не будет возможности изучить все обстоятельства убийства, а также провести необходимые экспертизы - судебно-медицинские, судебно-генетические, судебно-баллистические, судебно-судебно-психиатрические и судебно-психофизиологические (полиграф). 

Поэтому в СК будут добиваться повторного возбуждения уголовного дела по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны", постановление прокуратуры будет обжаловано у прокурора РТ Илдуса Нафикова.

N. Vildanov, 15.09.2018, 17:22
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин15 сентября 2018, 17:15
90е вернулись, че уж там
Лучший комментарий
1
33
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Горожанин15 сентября 2018, 17:16
В кризисе 2009-2010 тоже активизировались грабежи фур на дорогах.
20
18
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Горожанин15 сентября 2018, 17:19
В следственном комитете считают, что с бандитами нужно драться на шпагах, предварительно смахнув пыль с ботфорт шляпой с перьями.
25
27
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Горожанин15 сентября 2018, 17:22
В состоянии аффекта добивал до обездвиживания.
14
31
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Горожанин15 сентября 2018, 17:23
Что за кухонные ножи такие?
16
29
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Горожанин15 сентября 2018, 17:24
Ага, бандиты развернулись спиной к человеку с ножом и медленно, в режиме стелс, удалялись, на цыпочках, а этот гад их догонял и тыкал ножом в спину.
17
18
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Горожанин15 сентября 2018, 17:25
А боксеры в ближнем бою, обнявшись, куда бьют?
10
16
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Горожанин15 сентября 2018, 17:26
Молодец мужик! Защищал себя и семью!!!!!
26
31
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Горожанин голова тк15 сентября 2018, 17:28
я бы тоже добил,а если он в машину за стволом...
21
26
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Горожанин15 сентября 2018, 17:37
Бандит у которого руки по локать в крови, хлодкровный убийца отдыхает дома, ппц?!
20
22
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Горожанин15 сентября 2018, 17:49
А вот не надо без пригласительного в гости ходить. Незваный гость - хуже некуда.
14
26
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Картман15 сентября 2018, 17:51
напал? Лови перо в печень B-|
9
21
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Горожанин15 сентября 2018, 18:01
В ответ на комментарий пользователя
В следственном комитете считают, что с бандитами нужно драться на шпагах, предварительно смахнув пыль с ботфорт шляпой с перьями.
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Кухонный нож для того, что бы нарезать, а не втыкать!
7
3
Согласны с автором?
Горожанин15 сентября 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
Кухонный нож для того, что бы нарезать, а не втыкать!
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Если ты живешь в шуваловке и покупаешь разделанные полуфабрикаты, то у тебя понятие кухонного ножа ограничивается ковырялкой в попе.
1
12
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Горожанин15 сентября 2018, 18:07
В ответ на комментарий пользователя
Молодец мужик! Защищал себя и семью!!!!!
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Никого ограбления не было, была просто обычная бандитская стрелка.
11
11
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Горожанин15 сентября 2018, 18:10
Правильно сделал! Хорошо,что ему удалось отбиться,а не наоборот. Разбойники,грабители они и в африке подонки. А почему с таким же старанием не занимаются теми,кто"прихватизировал" чужие миллиарды,миллионы?
11
16
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Горожанин15 сентября 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
Никого ограбления не было, была просто обычная бандитская стрелка.
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Я всегда знал, что большая масса комментаторов, где живут там и cpyт, потому и скотские у них размышления.
11
12
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Горожанин15 сентября 2018, 18:19
Если по обстоятельствам дела насквозь просвечиваются черты уличного бандитизма все установки и субьективные суҗдения настараҗивают.все истинные причины выходят на первый план.долги мотет кое у кого были.вынуҗденно моҗет вошли.что то весомое для совершения таких грубых деяний было.моҗет наооборот нанять хотел и те отказались.мухаметзянов икрам.т
3
1
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Горожанин15 сентября 2018, 18:20
В ответ на комментарий пользователя
В состоянии аффекта добивал до обездвиживания.
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Похоже, что для него это уже не впервой - убить человека, тем более на него ни кто не нападал, а наоборот, как выяснилось защищался!
8
10
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Горожанин15 сентября 2018, 18:21
Что за хрень? Трое на одного, да ещё и с огнестрелом! Он что, как барашек, должен был себя вести? Наоборот, не надо никакого преследования, глядишь в следующий раз грабители задумаются, что вот таким макаром на кладбище поедут!
10
14
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Горожанин15 сентября 2018, 18:23
Посмотри а зеркало , сам увидешь засранную скотину ( для 18: 11 , 15,09 .2018 ).
2
1
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Горожанин15 сентября 2018, 18:26
В ответ на комментарий пользователя
Что за хрень? Трое на одного, да ещё и с огнестрелом! Он что, как барашек, должен был себя вести? Наоборот, не надо никакого преследования, глядишь в следующий раз грабители задумаются, что вот таким макаром на кладбище поедут!
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Ты дебил или прикидываешься??
4
10
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Горожанин15 сентября 2018, 18:27
В ответ на комментарий пользователя
Ты дебил или прикидываешься??
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В зеркало посмотрись - там точно дибилоид окажется.
11
5
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Манштейн15 сентября 2018, 18:30
В ответ на комментарий пользователя
Если ты живешь в шуваловке и покупаешь разделанные полуфабрикаты, то у тебя понятие кухонного ножа ограничивается ковырялкой в попе.
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Товарищ, есть ГОСТЫ на холодняк и закон о ХО, в котором четко разнесены кухонные, туристические и шкуросъемные ножи. Двумя последними категориями еще можно успешно затыкивать, они коммерчески успешны и производитель делает их на грани, например, колд стил "рекон танто", стил вилл "кураж", ими дел можно наделать и они легальны. Но мать вашу, покажите мне плс кухонник, который удовлетворяет ГОСТу,т.е. у которого обух пара миллиметров и твердость стали ниже 60 роквеллов, которым можно наповал валить. Ну попробуй таким 5 рубящих ударов по свиной ноге нанести) Результат удивит, ножик ты, блин, испортишь. Есть исключения специальные для разделки мяса, с толстым обухом и классными спусками, но у них кончика как такового нет, им колющий удар не нанесешь. Учитывая фотки трупов из других газет мне очень стало интересно, что за ножи у него на кухне такие, я бы тоже прикупил если не холодняк они. Прирезать двоих несколькими ударами каждому и располосовать всех троих еще (они под наркозом чтоли были?) на лоскуты (у всех трупов лица рассечены в кашу) парой ножиков не меняя их - круууутой производитель кухонной утвари. У меня японские Kanetsugu бы сломались, я думаю, еще на первом бы жмуре.
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13
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Манштейн15 сентября 2018, 18:36
Я просто промолчу про удароопасную рукоять (гарда у идиотов), которая в принципе отсутствует на таких изделиях (исключение рекон танто вышеупомянутый мной, но это ломик и топор и лопата, а не нож, он не режет ни хрена). Ну вот если делать нех воткните кухонник в доску, только в перчатках это делайте, сустав а то потеряете. Мутная история, даже если дядя спецназовец, лицом к лицу не положит он даже раздельно двух оболдуев с травматикой кухней. Мне больше нравится версия про совместную беседу предварительную и нападение на пару с другом из-под тишка и дальнейший замаз под самооборону.
1
8
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Горожанин15 сентября 2018, 18:37
В ответ на комментарий пользователя
Товарищ, есть ГОСТЫ на холодняк и закон о ХО, в котором четко разнесены кухонные, туристические и шкуросъемные ножи. Двумя последними категориями еще можно успешно затыкивать, они коммерчески успешны и производитель делает их на грани, например, колд стил "рекон танто", стил вилл "кураж", ими дел можно наделать и они легальны. Но мать вашу, покажите мне плс кухонник, который удовлетворяет ГОСТу,т.е. у которого обух пара миллиметров и твердость стали ниже 60 роквеллов, которым можно наповал валить. Ну попробуй таким 5 рубящих ударов по свиной ноге нанести) Результат удивит, ножик ты, блин, испортишь. Есть исключения специальные для разделки мяса, с толстым обухом и классными спусками, но у них кончика как такового нет, им колющий удар не нанесешь. Учитывая фотки трупов из других газет мне очень стало интересно, что за ножи у него на кухне такие, я бы тоже прикупил если не холодняк они. Прирезать двоих несколькими ударами каждому и располосовать всех троих еще (они под наркозом чтоли были?) на лоскуты (у всех трупов лица рассечены в кашу) парой ножиков не меняя их - круууутой производитель кухонной утвари. У меня японские Kanetsugu бы сломались, я думаю, еще на первом бы жмуре.
Развернуть
Очень долго читать, я не стал, остановился на гостах. У меня у самого такой нож есть, свободно купил в магазине, стамесочного назначения, вся обратная сторона избита молотком. Классифицировать его не хочу, надо будет использовать на кухне, будет значит кухонным.
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3
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Железный Феликыс15 сентября 2018, 18:59
Зачем он убил нападавших,пусть лутче они его убили,тогда было бы все понятно.
4
0
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Манштейн15 сентября 2018, 18:59
В ответ на комментарий пользователя
Очень долго читать, я не стал, остановился на гостах. У меня у самого такой нож есть, свободно купил в магазине, стамесочного назначения, вся обратная сторона избита молотком. Классифицировать его не хочу, надо будет использовать на кухне, будет значит кухонным.
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Вместо тысячи слов: https://

К слову, я похожее много раз на развалах Казани видел, так что аргумент "йа спокойна купил и мне нармальна" не катит. До первой станции метро или первого патруля ППС вам нормально будет.
0
3
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Горожанин15 сентября 2018, 19:02
В ответ на комментарий пользователя
В состоянии аффекта добивал до обездвиживания.
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Не было аффекта, он осознано добивал, а когда они перестали дышать вызвал скорую и полицию, при этом придумав версию об ограблении.
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