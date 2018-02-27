СК опубликовал видео из дома в Бугульме, где бизнесмен зарезал двух грабителей

На записи видно, как связанного предпринимателя выводят двое мужчин в черных толстовках с капюшонами

Следственный комитет опубликовал видеозапись из дома бугульминского бизнесмена Евгения Деданина, который убил двух из трех напавших на него грабителей. Запись появилась сегодня на сайте YouTube.

На записи видно, как связанного предпринимателя выводят двое мужчин в черных толстовках с капюшонами, у мужчины руки связаны за спиной. Оба грабителя держат в руках предметы, похожие на пистолеты.

Именно благодаря видеокамерам из системы охраны бизнесмену удалось освободиться, он повел преступников показывать, где находится в доме видеорегистратор, в этот момент ему удалось освободить руки, он напал на грабителей с ножами и зарезал их. Грабители требовали перед этим у связанного бизнесмена деньги.

После на месте смерти грабителей нашли травматические пистолеты МР-80-13Т и три ножа со следами крови.

Напомним, грабителями оказались двое жителей Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев, а также их знакомый - 47-летний местный житель, работающий тренером в спорткомплексе "Инфитно" в Альметьевске, он сбежал с места преступления, его после поймали.

Ранее стало известно, что на Евгения Деданина завели уголовное дело, бизнесмена подозревают в превышении пределов необходимой обороны. Сейчас он находится дома под обязательством о явке. По факту нападения на его дом возбуждено дело по статье "Разбой".

Пострадавший бизнесмен и его жена