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СК опубликовал видео из дома в Бугульме, где бизнесмен зарезал двух грабителей

СК опубликовал видео из дома в Бугульме, где бизнесмен зарезал двух грабителей
16+
Фото: скриншот
На записи видно, как связанного предпринимателя выводят двое мужчин в черных толстовках с капюшонами

Следственный комитет опубликовал видеозапись из дома бугульминского бизнесмена Евгения Деданина, который убил двух из трех напавших на него грабителей. Запись появилась сегодня на сайте YouTube.

На записи видно, как связанного предпринимателя выводят двое мужчин в черных толстовках с капюшонами, у мужчины руки связаны за спиной. Оба грабителя держат в руках предметы, похожие на пистолеты.

Именно благодаря видеокамерам из системы охраны бизнесмену удалось освободиться, он повел преступников показывать, где находится в доме видеорегистратор, в этот момент ему удалось освободить руки, он напал на грабителей с ножами и зарезал их. Грабители требовали перед этим у связанного бизнесмена деньги.

После на месте смерти грабителей нашли травматические пистолеты МР-80-13Т  и три ножа со следами крови. 

Напомним, грабителями оказались двое жителей Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев, а также их знакомый - 47-летний местный житель, работающий тренером в спорткомплексе "Инфитно" в Альметьевске, он сбежал с места преступления, его после поймали. 

Ранее стало известно, что на Евгения Деданина завели уголовное дело, бизнесмена подозревают в превышении пределов необходимой обороны. Сейчас он находится дома под обязательством о явке. По факту нападения на его дом возбуждено дело по статье "Разбой".

Пострадавший бизнесмен и его жена

A. Nabiullin, 13.09.2018, 14:59
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин13 сентября 2018, 15:08
По наводке чьей то пришли к нему, не просто так решили его обокрасть. Писали ато что просто гастролеры.
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Горожанин13 сентября 2018, 15:10
В инфитно тренер есть Климанов, неужели он.
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Горожанин13 сентября 2018, 15:15
В ответ на комментарий пользователя
В инфитно тренер есть Климанов, неужели он.
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Да он! А ты как думал? Тренерская з/п маленькая!
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Горожанин13 сентября 2018, 15:28
Ну и законы в россии. Они бы его однозначно убили, может даже медленно, жене бы тоже досталось. Наверно он слышал о подобных происшествиях, в тех краях, когда находили только истерзанный труп, уже изрядно разложившийся.
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Горожанин13 сентября 2018, 15:28
В ответ на комментарий пользователя
Да он! А ты как думал? Тренерская з/п маленькая!
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Маленькая зп не дает тебе права на разбойное ограбление.
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Горожанин13 сентября 2018, 15:35
Зачем надели на него наручники? Страшно было?
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Горожанин13 сентября 2018, 15:38
В спину удары нанёс от того и превышение приписали. Даже, если выстрелишь в спину в человека у которого нож, все равно превышение. Со стороны омцамгадо стрелять.
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Я13 сентября 2018, 15:43
Говорят,лучше двое поведут,чем четверо понесут.Не каждый способен защитить жизни близких.Он ввшел с честью из создавшейся ситуации.
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