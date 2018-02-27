Прокуратура закрыла дело, возбужденное в Бугульме на бизнесмена за убийство грабителей

Решение Следственного комитета о возбуждении уголовного дела было признано незаконным

В Бугульме прокуратура приняла решение закрыть уголовное дело, возбужденное на владельца магазина "Изобилие" 41-летнего Евгения Деданина, который убил двух грабителей в своем доме. О решении ведомства, принятом первым заместителем прокурора РТ Сергеем Старостиным, сообщается на официальном сайте.

Что произошло в доме

Напомним, около 8 часов утра 12 сентября трое грабителей - двое жителей Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев, а также их знакомый - 47-летний местный житель, напали на бизнесмена в его доме.

Угрожая травматическими пистолетами, они накинулись на хозяев дома, а также на находившегося у них в гостях приятеля, связав руки бизнесмену пластиковым хомутом, а жене и его другу - 30-летнему генеральному директору предприятия в Казани - скотчем. После этого под угрозой расправы они стали требовать деньги.

В какой-то момент Деданину и его другу удалось расцепить повязки, в результате между мужчинами завязалась драка, в ходе которой хозяин дома выбежал на кухню, где схватил два ножа, которыми начал "хаотично" отмахиваться от нападавших.

- При этом один из нападавших продолжал держать пистолет в руке, нажимал на спусковой крючок, а другой рукой пытался выбить ножи из рук оборонявшегося, - сообщили в прокуратуре.

В результате двое грабителей погибли, а третий смог скрылся с места происшествия, но через некоторое время был задержан.

В связи с тем, что у убитых грабителей были ножевые ранения на спине, Следственный комитет возбудил дело на бизнесмена, заподозрив того в превышении пределов необходимой обороны.

Что решила прокуратура

В прокуратуре заявили, что согласно части 1 статьи 37 УК РФ не является преступлением причинение вреда лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц. При этом посягательство должно быть сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

- Таким образом, бугульминский предприниматель действовал в условиях необходимой обороны. Вывод следствия о превышении им пределов необходимой обороны объективными данными не подтвержден, - заявили в прокуратуре.

Сегодня было принято решение об отмене решения в возбуждении уголовного дела. Ход дополнительной проверки прокуратура республики взяла на особый контроль.