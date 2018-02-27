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Прокуратура закрыла дело, возбужденное в Бугульме на бизнесмена за убийство грабителей

Прокуратура закрыла дело, возбужденное в Бугульме на бизнесмена за убийство грабителей
16+
Фото: коллаж ProKazan.ru (на фото бизнесмен и трое грабителей)
Решение Следственного комитета о возбуждении уголовного дела было признано незаконным

В Бугульме прокуратура приняла решение закрыть уголовное дело, возбужденное на владельца магазина "Изобилие" 41-летнего Евгения Деданина, который убил двух грабителей в своем доме. О решении ведомства, принятом первым заместителем прокурора РТ Сергеем Старостиным, сообщается на официальном сайте.

Что произошло в доме

Напомним, около 8 часов утра 12 сентября трое грабителей - двое жителей Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев, а также их знакомый - 47-летний местный житель, напали на бизнесмена в его доме.

Угрожая травматическими пистолетами, они накинулись на хозяев дома, а также на находившегося у них в гостях приятеля, связав руки бизнесмену пластиковым хомутом, а жене и его другу - 30-летнему генеральному директору предприятия в Казани - скотчем. После этого под угрозой расправы они стали требовать деньги.

В какой-то момент Деданину и его другу удалось расцепить повязки, в результате между мужчинами завязалась драка, в ходе которой хозяин дома выбежал на кухню, где схватил два ножа, которыми начал "хаотично" отмахиваться от нападавших.

- При этом один из нападавших продолжал держать пистолет в руке, нажимал на спусковой крючок, а другой рукой пытался выбить ножи из рук оборонявшегося, - сообщили в прокуратуре.

В результате двое грабителей погибли, а третий смог скрылся с места происшествия, но через некоторое время был задержан.

В связи с тем, что у убитых грабителей были ножевые ранения на спине, Следственный комитет возбудил дело на бизнесмена, заподозрив того в превышении пределов необходимой обороны.

Что решила прокуратура

В прокуратуре заявили, что согласно части 1 статьи 37 УК РФ не является преступлением причинение вреда лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц. При этом посягательство должно быть сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

- Таким образом, бугульминский предприниматель действовал в условиях необходимой обороны. Вывод следствия о превышении им пределов необходимой обороны объективными данными не подтвержден, - заявили в прокуратуре.

Сегодня было принято решение об отмене решения в возбуждении уголовного дела. Ход дополнительной проверки прокуратура республики взяла на особый контроль.

A. Nabiullin, 13.09.2018, 16:20
Тэги: Криминал
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Комментарии

Горожанин13 сентября 2018, 16:18
Хорошая Судебная практика будет. Впринципе, легко отделался. Быстро дело закрыли. Третьего все равно добить нужно, для профилактики. Да и тем двоим на том свете не скучно будет.
5
23
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Горожанин13 сентября 2018, 16:20
Открывают, закрывают, не какой слаженности в работе правоохранителей.
4
15
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Горожанин13 сентября 2018, 16:20
Надо заказ дать, на депутатку Бильгельдееву. Пока руки не забыли рукоять ножа.:-)
8
1
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Манштейн13 сентября 2018, 16:22
Это прекрасно, безусловно. Одно только смущает - простых мужиков за самооборону вынужденную утюгом или палкой мурыжат на условке или в лучшем случае таскают по судам. А тут бббббааах и на следующий день по такой типично спорной статье дело закрыли, когда еще не весь кровяк во дворе коттеджа засох. Не зря грабители местного коммерса и генерального вязали, не рассчитали силенки. Магия бабок и связей или торжество татарстанского правосудия, принявшего человеческий облик? Решать вам, в меру своей испорченности.
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31
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Манштейн13 сентября 2018, 16:23
Но хоть убей, не верю, что если я прямо сейчас 2 нариков ножом кухонынм насмерть зарешаю, которые в плохо закрытую дверь пролезут моей квартиры и свяжут меня с женой - мне дело ровно спустя сутки закроют без следов и последствий и без заноса куда надо.
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24
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Манштейн13 сентября 2018, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
Справедливое решение, есть ещё в судах справедливость.
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Есть еще в судах справедливость, когда директора местного магаза преуспевающего прямо в его коттедже вяжут на пару с другим генеральным. Есть. Без базара, сомнений ноль, РФ страна равных возможностей для всех, а ведь так за мужика переживали, боялись что присядет ненароком.
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7
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Горожанин13 сентября 2018, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
Открывают, закрывают, не какой слаженности в работе правоохранителей.
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... и не только у них !!!
4
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Манштейн13 сентября 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Причём тут бабки. Читайте внимательно. Статью привели. Чётко обозначили деяние.
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На следующий день? У нас ребенку сертификат о прививках в детской поликлинике при предоставленных справках за такой срок перед санаторием не делают, сказочки не лечи мне тут плс про белого бычка и доброго Путина.
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Манштейн13 сентября 2018, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
Причём тут бабки. Читайте внимательно. Статью привели. Чётко обозначили деяние.
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Ильнур, ............. моя наивная, ты хоть понимаешь сколько бумажек надо чтобы дело открыть? Ты представляешьс ебе работу СК вообще и МВД? Ты настолько .............. ................., что веришь, что ровно за мать вашу сутки можно закрыть возбужденное дело? Да по такой статье? Ильнул, меняй ник обратно плс на Икрама или Димаса, ты точно болен и ненормален.
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Манштейн13 сентября 2018, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
Ильнур, ............. моя наивная, ты хоть понимаешь сколько бумажек надо чтобы дело открыть? Ты представляешьс ебе работу СК вообще и МВД? Ты настолько .............. ................., что веришь, что ровно за мать вашу сутки можно закрыть возбужденное дело? Да по такой статье? Ильнул, меняй ник обратно плс на Икрама или Димаса, ты точно болен и ненормален.
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Угораю просто! Слово "ч а п л аш к а" многоточиями скрывается! Круто! Почему "марджушка" я могу спокойно писать? Не газета, а анальный цирк клоунов просто на выезде и филиал Кащенко.
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Горожанин13 сентября 2018, 17:13
Очень подозрительно.
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Горожанин13 сентября 2018, 17:17
Да вы заколебали. То пишете как так дело завели, теперь как так прекратили. ( Это комментаторам ) как женщины недотр... которым никогда никто уже не угодит.
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Манштейн13 сентября 2018, 17:20
В ответ на комментарий пользователя
Да вы заколебали. То пишете как так дело завели, теперь как так прекратили. ( Это комментаторам ) как женщины недотр... которым никогда никто уже не угодит.
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Покажи плс еще хотя бы один прецендент из судебной практики навскидку из гугла, чтобы дело с 2 жмурами сразу на след.день закрывали безапеляционно. При наличии третьего уцелевшего тем более.
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Горожанин13 сентября 2018, 17:30
не простой фрукт этот Ваш бизнесмен
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