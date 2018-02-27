Ничего не закончено? СК РТ оспорит прекращение дела на бизнесмена, убившего грабителей

Жалобу по факту закрытия дела передадут прокурору РТ Илдусу Нафикову

Следственный комитет будет добиваться отмены решения о прекращении уголовного дела, возбужденного на бугульминского бизнесмена 41-летнего Евгений Деданина, убившего двух грабителей в своем доме. Об этом сообщает "Реальное время".

- Уголовное дело в отношении бизнесмена возбуждалось не для того, чтобы доказать его виновность в убийстве при превышении пределов необходимой самообороны, а чтобы должным образом расследовать все обстоятельства случившегося, провести необходимые экспертизы, - говорится в сообщении.

Жалобу по факту закрытия дела передадут прокурору РТ Илдусу Нафикову.

Напомним, накануне прокуратура приняла решение закрыть уголовное дело по статье о превышении пределов необходимой обороны, решение было принято первым заместителем прокурора РТ Сергеем Старостиным. В прокуратуре напомнили, что согласно части 1 статьи 37 УК РФ не является преступлением причинение вреда лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц. При этом посягательство должно быть сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

Ранее стало известно, что трое грабителей - это двое жителей Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев, а также их знакомый - 47-летний местный фитнес-тренер. Они напали на мужчину и его семью, связали их. В ходе драки он схватил ножи и убил двух из них, а третий убежал, его после поймали.