В Казани осудили сутенера, который выбросил в озеро убитую девушку, замотав ее в скотч

Убийство произошло еще в 2016 году

В Казани в Верховном суде Татарстана осудили Ильнура Исламова и Дамира Замалетдинова, их признали виновными в том, что они убили 22-летнюю Диану, которая была найдена мертвой и завернутой в пакет в водохранилище в Заинске в мае 2016 года. О вердикте суда сообщили в прокуратуре.

Как стало известно в суде, в 2016 году Исламов в Набережных Челнах нанял на работу в агентство секс-услуг 20 девушек, включая позже убитую Диану. Мужчина заставлял работать их проститутками, постоянно избивая их. Спустя некоторое время несколько девушек сбежали в Казань, но затем Диана вернулась в Челны, продолжив работать проституткой.

После этого Исламов вместе с Дамиром Замалетдиновым решили убить девушку, в феврале 2016 года они раздели ее, избили, нанесли ножевые ранения, тело бросили в стороне от дороги и засыпали снегом, через несколько недель они вернулись, обмотали труп скотчем и отвезли его к водохранилищу. Заехали на территорию водохранилища, в полутора километрах от берега пробурили прорубь и выбросили тело. Погибшая была найдена только в мае рыбаками, позже были задержаны и убийцы.

Сегодня суд приговорил Исламова на 19 лет колонии строгого режима, а Замалетдинова на 17 лет колонии.

Ранее подруга погибшей девушки рассказала, что Диана приехала в Татарстан несколько лет назад из Октябрьского (Башкортостан), семья у нее была неблагополучная, мать и отец умерли, у нее осталась только бабушка. "На протяжении многих лет она особо нигде не работала, жила в разных городах - Нижнекамске, Челнах, Уфе и других. Постоянно с кем-то встречалась, гуляла, пила алкоголь и употребляла наркотики, могла с абсолютно незнакомым человеком уехать в другой город", - отметила девушка.