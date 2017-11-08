Убийство девушки, найденной в пакете в водохранилище в Заинске: ее зарезали сутенеры

Стали известны подробности убийства 22-летней Дианы, которая 4 мая была найдена мертвой и завернутой в пакет в водохранилище в Заинске, о них рассказал замначальника полиции по оперативной работе МВД РТ Павел Серов.

На теле девушки было обнаружено 46 колото-резаных ранений, выяснилось, что она занималась проституцией в Набережных Челнах и Лениногорске.

- Экспертиза показала, что девушка была убита еще в феврале. В кратчайшие сроки были установлены преступники – они сутенеры, дали признательные показания. По их словам, девушку раздели, избили, нанесли ножевые ранения, тело бросили в стороне от дороги и засыпали снегом. Через два дня вернулись на место преступления, чтобы проверить не видно ли трупа. Убедившись, что все нормально, уехали. Снова вернулись через десять дней со скотчем. Обмотали труп, и отвезли его к водохранилищу. Заехали на территорию водохранилища, в полутора километрах от берега пробурили прорубь и выбросили тело, - цитирует Sntat.ru Серова.

Напомним, на следующий день после обнаружения трупа подруга девушки рассказывала, что Диана уже попадала в сводки новостей. В 2014 году в Казани на улице Волгоградская ее нашли около мусорных контейнеров без сознания.

- В один из дней в мае 2014 года она пошла на квартиру к каким-то парням, там ее напоили, изнасиловали и выбросили на помойку, завернув в ковер, где ее без сознания затем нашли прохожие. После этого, видимо, она не смогла угомониться и с кем-то опять связалась, - рассказала ProKazan.ru подруга.

По словам девушки, Диана приехала в Татарстан несколько лет назад из Октябрьского (Башкортостан), семья у нее была неблагополучная, мать и отец умерли, у нее осталась только бабушка.

- На протяжении многих лет она особо нигде не работала, жила в разных городах - Нижнекамске, Челнах, Уфе и других. Постоянно с кем-то встречалась, гуляла, пила алкоголь и употребляла наркотики, могла с абсолютно незнакомым человеком уехать в другой город. Около месяца назад пошли слухи, что она пропала, но тогда выяснилось, что с ней все нормально, она жила в Челнах и вот, после этого, она опять пропала, но теперь ее нашли мертвой, - отметила девушка.

Сейчас продолжается расследование, в будущем уголовное дело будет направлено в суд.

Также Серов рассказал, что в Татарстане в 2017 году раскрываемость убийств составляет 97, 6 процента, причинение тяжкого вреда здоровью и изнасилования – 100 процентов, раскрываемость квартирных краж – 80 процентов, разбоев – 90 процентов, грабежей – 89 процентов.