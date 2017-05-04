Подруга девушки, найденной мертвой в озере: «В 2014 году ее нашли у мусорки в Казани»

Новость с предыдущим нападением на девушку выходила на портале ProKazan.ru

Подруга 22-летней Дианы З., найденной мертвой и завернутой в пакет в водохранилище Заинска, рассказала подробности о личности погибшей. По ее словам, в 2014 году о ней уже писали на ProKazan.ru, когда в городе на улице Волгоградская у мусорки нашли девушку без сознания.

- В один из дней в мае 2014 года она пошла на квартиру к каким-то парням, там ее напоили, изнасиловали и выбросили на помойку, завернув в ковер, где ее без сознания после нашли прохожие. После этого, видимо, она не смогла угомониться и с кем-то опять связалась, - рассказала ProKazan.ru подруга.

Скриншот видео с предыдущего инцидента

По словам девушки, она приехала в Татарстан несколько лет назад из Октябрьского (Башкортостан), семья у нее была неблагополучная, мать и отец умерли, у девушки была только бабушка.

- На протяжении многих лет она особо нигде не работала, жила в разных городах - Нижнекамске, Челнах, Уфе и других. Постоянно с кем-то встречалась, гуляла, пила алкоголь и употребляла наркотики, могла с абсолютно незнакомым человеком уехать в другой город. Около месяца назад пошли слухи, что она пропала, но тогда выяснилось, что с ней все нормально, она жила в Челнах и вот, после этого, она опять пропала и ее нашли мертвой, - отметила девушка.

Напомним, девушку убили около недели назад, ее тело с многочисленными ножевыми ранами без одежды, завернутое в пакет, было найдено в водохранилище утром 4 мая. Сейчас ведется поиск убийцы, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство".