В Татарстане рыбаки на берегу водохранилища нашли мертвую девушку, завернутую в пакет

В Заинске на берегу водохранилища сегодня было найдено тело мертвой девушки возрастом 20-25 лет, завернутое в полиэтиленовый пакет, об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

Мертвую девушку с многочисленными ножевыми ранами нашли рыбаки.

- Предположительно, оно пролежало в воде не менее недели. В настоящее время останки направлены на экспертизу, - рассказали в СК.

Сейчас устанавливается личность девушки, возбуждено дело по статье "Убийство".