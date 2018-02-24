Россия с сегодняшнего дня запретила ввоз из Белоруссии молока и сливок

Власти Татарстана ранее жаловались, что из-за белорусского молока резко упали закупочные цены в самой республике

Сегодня вступил в силу запрет на ввоз из Белоруссии в Россию молока, сыворотки, сливок и другой молочной продукции, об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Под запрет на ввоз попали пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко и сливки наливом, сухие, концентрированные, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, консервированные и сгущенные молоко и сливки, сывороточный концентрат и молочный белок.

Запрет введен "в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ".

В 2017 году Белоруссия поставила в Россию 296,2 тысячи тонн молока и сливок. По сравнению с 2016 годом рост белорусского импорта молочной продукции составил 23,7 процента.

При этом ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов заявил, что решение о запрете на ввоз молока не приведет к повышению цен.

В середине января в Татарстане резко снизились цены на закупочное молоко — примерно на 5 рублей за кг. Ведомствам было поручено принять меры к увеличению закупочных цен молокосборщикам и молокоперерабатывающим предприятиям, доведя их до среднероссийских показателей – 25,0 руб./кг и выше. Тогда сообщалось, что одна из причин снижения цены - конкуренция со стороны белорусских производителей молока.

После этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обещал дать поручение разобраться в ситуации в Татарстане.