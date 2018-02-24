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Россия с сегодняшнего дня запретила ввоз из Белоруссии молока и сливок

Россия с сегодняшнего дня запретила ввоз из Белоруссии молока и сливок
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Власти Татарстана ранее жаловались, что из-за белорусского молока резко упали закупочные цены в самой республике

Сегодня вступил в силу запрет на ввоз из Белоруссии в Россию молока, сыворотки, сливок и другой молочной продукции, об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Под запрет на ввоз попали пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко и сливки наливом, сухие, концентрированные, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, консервированные и сгущенные молоко и сливки, сывороточный концентрат и молочный белок.

Запрет введен "в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ".

В 2017 году Белоруссия поставила в Россию 296,2 тысячи тонн молока и сливок. По сравнению с 2016 годом рост белорусского импорта молочной продукции составил 23,7 процента.

При этом ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов заявил, что решение о запрете на ввоз молока не приведет к повышению цен.

В середине января в Татарстане резко снизились цены на закупочное молоко — примерно на 5 рублей за кг. Ведомствам было поручено принять меры к увеличению закупочных цен молокосборщикам и молокоперерабатывающим предприятиям, доведя их до среднероссийских показателей – 25,0 руб./кг и выше.  Тогда сообщалось, что одна из причин снижения цены - конкуренция со стороны белорусских производителей молока.

После этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обещал дать поручение разобраться в ситуации в Татарстане.

N. Vildanov, 26.02.2018, 08:26
Тэги: Еда
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Комментарии

Горожанин26 февраля 2018, 08:44
Запрет под кого делают, Вамин это не спасло.
Теперь под Хайруллиных делают.
0
13
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Горожанин26 февраля 2018, 08:50
Что то, жалоб.со стороны населения на белорусскую продукцию, не слышно было. В основном она звучала, на местную. Если взглянуть на эту проблему глазами обывателя, вывод.таков, одного жаба душить стала,пожаловался, другой указ издал. В итоге как всегда, страдает народ.Выбора не остаётся, как только покупать у местных.монополистов. А это не правильно, в условиях рынка.
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2
28
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Давно живу26 февраля 2018, 08:53
"Будут грабить"
0
5
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Ага26 февраля 2018, 09:04
В ответ на комментарий пользователя
Что то, жалоб.со стороны населения на белорусскую продукцию, не слышно было. В основном она звучала, на местную. Если взглянуть на эту проблему глазами обывателя, вывод.таков, одного жаба душить стала,пожаловался, другой указ издал. В итоге как всегда, страдает народ.Выбора не остаётся, как только покупать у местных.монополистов. А это не правильно, в условиях рынка.
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Скорее всего порошок ввозили с Белорусской территории. А вот, откуда порошок - вопрос. Поэтому и прикрыли.
6
3
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Горожанин26 февраля 2018, 09:09
Белорусская продукция делается еще по ссср гостам, поэтому качество у нее хорошее в отличии от нашей.
2
21
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Горожанин26 февраля 2018, 09:13
В ответ на комментарий пользователя
Белорусская продукция делается еще по ссср гостам, поэтому качество у нее хорошее в отличии от нашей.
Развернуть
А ты сам веришь в то что одна Белоруссия может поставить столько молока что бы хватило на всю Россию? Да по-любому со всей Европы в Белоруссию, а они к нам.
7
7
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глас народа26 февраля 2018, 09:15
Эти скулившие, хитро сделанные барыжные рожи, без всяких санкций вылазят на плечах народа, сделав пакет из 1000мл в 800мл, а цена разве сильно упала????
0
11
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Горожанин26 февраля 2018, 09:20
В ответ на комментарий пользователя
Скорее всего порошок ввозили с Белорусской территории. А вот, откуда порошок - вопрос. Поэтому и прикрыли.
Развернуть
С Польши, кули. Страна НАТО.
2
3
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Горожанин26 февраля 2018, 09:21
Скоро опять можем потерять еще одного братского народа.
1
10
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Горожанин26 февраля 2018, 09:23
В ответ на комментарий пользователя
А ты сам веришь в то что одна Белоруссия может поставить столько молока что бы хватило на всю Россию? Да по-любому со всей Европы в Белоруссию, а они к нам.
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Из.Татарстана тоже молочку возят, в соседние регионы. И тоже можно подумать, откуда столько.молока, коода на полях республики, коров столько не видно.Сами то они типа, голодают что ли, все вывозят и вывозят.
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7
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Евгения26 февраля 2018, 09:33
Рогачевская сгущенка (((( если бы знала, что будет запрет, закупила бы её штук 50
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7
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Горожанин26 февраля 2018, 09:37
В ответ на комментарий пользователя
Белорусская продукция делается еще по ссср гостам, поэтому качество у нее хорошее в отличии от нашей.
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Кто тебе сказал,что там гост СССР?? Там давно уже бадяжить научились,как и везде или перепродают чьё-нибудь.
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Горожанин26 февраля 2018, 09:41
Эти запреты не на нашу пользу.увидети через неделю цена на молоко поднимется . Ипотекло ахметову в карман бабки шальные
0
6
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Горожанин26 февраля 2018, 09:51
В ответ на комментарий пользователя
Белорусская продукция делается еще по ссср гостам, поэтому качество у нее хорошее в отличии от нашей.
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Тупица,есть такое понятие : " межгосударственный стандарт",по этому стандарту они делают всё,чем торгуют с Россией,Узбекистаном и тд.
0
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Jules Winnfield26 февраля 2018, 09:58
Белорусская продукция очень даже неплохого качества. Тут политика.
1
5
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Горожанин26 февраля 2018, 10:39
Пральна! Пущай сами пьют сливки с цезием и стронцием)
1
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Горожанин26 февраля 2018, 10:47
В ответ на комментарий пользователя
Рогачевская сгущенка (((( если бы знала, что будет запрет, закупила бы её штук 50
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Потом булки бы как стала раздвигать?
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Горожанин26 февраля 2018, 10:59
А батька Лука зарубит нам тягачи для ,,Тополя,,
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Горожанин26 февраля 2018, 11:03
Наши ,,патриоты,, не кушают Рогачевскую , а путинскую с ,,пальмой,,
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Горожанин26 февраля 2018, 11:07
Кремль замучил белорусских производителей своими ,,подлянками,, на политической почве. Толкают братский народ в НАТО и Евросоюз.
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Генаий Свердлов26 февраля 2018, 11:29
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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