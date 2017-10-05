«Нафиг такие принципы»: Минниханов рассказал Медведеву о проблемах на рынке молока

Медведев пообещал дать поручение во всем разобраться

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обещал дать поручение разобраться в ситуации с поставками сухого молока в Татарстан, которые обвалили цены на натуральное молоко.

- Я дам поручение во всем разобраться. Мне трудно возразить против тех аргументов, которые привел руководитель Татарстана. Мы должны развивать молочную продукцию, - сказал Медведев в ходе встречи с губернаторами.

Также премьер-министр усомнился в целесообразности ряда экономических принципов существующих в рамках Евразийского союза, которые спровоцировали эту ситуацию.

- Действительно, если мы по сути блокируем поставки нормального молока и открываем рынок для сухого молока только ради соблюдения экономических принципов, то нафиг нам такие принципы нужны. Надо просто подумать, каким образом из этого выйти, - цитирует ТАСС слова Медведева.

Напомним, ранее Минниханов дал обещание встретиться с Медведевым и обсудить с ним вопрос цен на молоко.

С просьбой обратить внимание на проблему к Минниханову обратился глава Атнинского района РТ Габдулахат Хакимов.

- В этом году закупочные цены на натуральное цельное молоко упали на 40% от прошлогоднего уровня. Если так пойдет, произойдет крах. Во вчерашней статье в «Сельской жизни» Ткачев пишет, что закупочная цена зависит от спроса. То, что закупочная цена зависит от спроса, это любому понятно. Если в России господствует пальмовое масло и сухое молоко — это тоже любому понятно. У меня к вам просьба, Рустам Нургалиевич: обратиться к Дворковичу, потому что Ткачев не решит вопрос. Это просьба всего зала — а то крах будет! — отметил районный глава.