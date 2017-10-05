«Это созревшее решение»: глава Минсельхоза РТ о запрете на ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор РФ с 26 февраля запретил ввоз молочной продукции из Белоруссии

Решение о запрете поставок молочной продукции из Белоруссии приведет к расширению ассортимента отечественных производителей. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

- Это было созревшим решением, поскольку более 40 белорусских молокоперерабатывающих предприятий уже долгое время находятся под контролем госнадзора в связи с претензиями к качеству широкого ассортимента поставляемой ими продукции, - цитирует «Татар-информ» слова Ахметова.

По словам министра, решение о запрете на ввоз молока не приведет к повышению цен.

- Нам удержаться надо на этих ценах, тем более мы идем к весне, лету. У нас на прилавках появится больше проверенной качественной российской продукции, - сказал Ахметов.

Напомним, Россельхознадзор РФ с 26 февраля запретил ввоз молочной продукции из Белоруссии.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обещал дать поручение разобраться в ситуации с поставками сухого молока в Татарстан, которые обвалили цены на натуральное молоко.

- Я дам поручение во всем разобраться. Мне трудно возразить против тех аргументов, которые привел руководитель Татарстана. Мы должны развивать молочную продукцию, - сказал Медведев в ходе встречи с губернаторами.

Также премьер-министр усомнился в целесообразности ряда экономических принципов существующих в рамках Евразийского союза, которые спровоцировали эту ситуацию.