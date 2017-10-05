Глава Минсельхоза России сравнил Татарстан с сырьевым придатком

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, отвечая на вопрос о снижения закупочных цен на молоко в Татарстане, назвал республику сырьевым придатком. Об этом сообщает "Бизнес Online".

- Уникальная ситуация: в Татарстане нет серьезной перерабатывающей базы молочной. Она была в прошлом. Не знаю, разрушили, продали, в общем, остановилось. Эти предприятия во многом способствуют стимулированию цены. Вы сырье вывозите на другие территории за сотни километров. Понятно, что вас используют как сырьевой придаток. Поэтому вы и получаете по 18−19 рублей на выходе, - отметил министр.

По словам Ткачева, он переговорит с руководством республики, чтобы решить проблему.

Напомним, в середине января в Татарстане резко снизились цены на закупочное молоко — примерно на 5 рублей за кг. Ведомствам было поручено принять меры к увеличению закупочных цен молокосборщикам и молокоперерабатывающим предприятиям, доведя их до среднероссийских показателей – 25,0 руб./кг и выше. Тогда сообщалось, что одна из причин снижения цены - конкуренция со стороны белорусских произовдителей молока.