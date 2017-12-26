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Новый парк, зона для фанатов и благоустроенные леса: Фишман о планах на 2018 год

Новый парк, зона для фанатов и благоустроенные леса: Фишман о планах на 2018 год
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Помощник Президента РТ рассказала о потраченных миллионах, результатах и планах на следующий год

Помощник Президента РТ Наталия Фишман подвела итоги развития общественных пространств в республике в 2017 году. Несмотря на то, что парковыми зонами команда Фишман активно начала заниматься еще в 2015-ом году, в 2017-ом тоже было сделано не мало.

В этом году часть общественных зон просто продолжили совершенствовать, но также были парки, обновления в которых впервые продемонстрировали горожанам. За год в республике появилось 68 новых объектов в 45 районах республики. На эти работы потратили 3,3 миллиарда рублей, при чем из них 1,8 миллион рублей — из бюджета Татарстана, остальные деньги —  из федерального бюджета и вложения привлеченных инвесторов. 

По словам Фишман, некоторые российские регионы не полностью освоили средства, выделенные на программы развития общественных пространств. И по правилам финансирования эти деньги могут быть распределены по тем регионам, которые справились. В Татарстане стопроцентное освоение выделенных денег.

— В Татарстане деньги освоены на 100%. Мы по всем показателям первые. Хотя некоторые регионы не полностью освоили деньги на развитие общественных пространств. Надеюсь, нам это зачтется, и мы сможем построить что-то еще, — с надеждой высказалась Фишман.

ПАРКИ И СКВЕРЫ

Если говорить конкретно о Казани, то, конечно же, в первую очередь, стоит упомянуть Горкинско-Ометьевский лес, который из обычной дремучей лесопосадки превратили в уникальную, современную общественную зону. 

Его торжественно презентовали жителям города в 2016 году. Казанцы единогласно признали: впервые за 30 лет в густонаселенном районе появился большой благоустроенный уголок живой природы. В этом году на здесь обустроили освещенные лыжные трассы, зону памп-трека и воркаута, площадку для выгула собак. Создали дополнительные входных группы со стороны улиц Родины и Братьев Касимовых. Установили скамейки, урны, гамаки. Сейчас возводят специальную площадку из контейнерных блоков, где будут работать различные сервисы для гостей парка — образовательные, спортивные и кафе. 

Закончилась третья очередь реконструкции парка Урицкого. Рассказывая о проделанных работах, Фишман упомянула о крысах, из-за которых, по мнению некоторых горожан, из парка в свое время улетели утки. Сейчас, по ее словам, уточки на месте, а крыс, которые оказывается водились в подвале ДК, во время реконструкции потравили.

-Уточки никуда не исчезли, я их не потравила ничем, — в шуточной форме прокомментировала помощник президента. - Кстати, ЦКС «Московский» (бывший ДК Урицкого — прим. Ред) после ремонта откроется уже в марте следующего года.

РЕГИОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Помимо казанских парков и скверов, большое внимание было уделено и районам Татарстана.  В поселке Красный ключ открылся европейского уровня «Кама» со специальным оборудованием и спусками для людей с ограниченными возможностями. Обустроенные набережные появились также в Лаишево, Набережных Челнах, Альметьевске. Облагородили центральный водоем в Бугульме и создали парк в поселке городского типа Уруссу. Особое внимание помощник президента уделила благоустроенной площади «Октября» в Бавлах. На будущий год здесь планируют установить памятник елке, после съемок там одноименного фильма, благодаря которому об этом небольшом городке узнала вся страна. Наталия Фишман рассказала, что, помимо их желания, свой интерес проявил и Тимур Бекмамбетов -  продюсером и один из режиссеров картины.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД

В следующем году помощница президента займется обустройством 57 общественных пространств (26 парков, 17 пляжей, 6 улиц, 3 сквера, 3 бульвара и 1 площадь). Будет выделено 2 млрд рублей из регионального бюджета и 655 млн рублей - из федерального.

— Мы сейчас готовим концепции, стоит задача в январе их утвердить, чтобы выходить к жителям и инвесторам, — заявила она. 

ЛЕБЯЖЬЕ

В следующем году продолжатся масштабные работы по проекту экореабилитации системы озер Лебяжье. Напомним, три озера были практически утеряны – Сухое, Светлое и Большое Лебяжье. В этом году городские власти приступили к масштабной реабилитации водоемов. Озеро Сухое восстановить не представлялось возможным, но Большому и Светлому озерам дали новую жизнь. Этой осенью оба озера наполнили водой из Карьера. В 2018 году здесь благоустроят прилегающие территории. По словам Фишман, при разработке концепции будут учитывать мнение горожан, для этого сейчас создается специальный сайт swanlakes.tatar. В начале февраля на нем запустят сбор инициатив и поиск всех небезразличных к судьбе озер. Кстати, уже сейчас рядом с озерами прокладывают освещенную лыжную трассу.

ГОРОДСКИЕ ЛЕСА

Список крупных мероприятий, которые пройдут в Казани в 2018 году пополнится первой международной научно-практической конференцией «Городские леса».

– У нас есть много дебатов на тему Горкинско-Ометьевского леса, много запросов от горожан относительно Ноксинского спуска, Дубравной, Лебяжьего. У нас есть прибрежный парк в Набережных Челнах, экопарк в Нижнекамске, национальный парк «Нижняя Кама».

Мы понимаем, что в России очень мало практического опыта с городскими лесами и сформулированной позиции о том, как они должны осваиваться, нет. Кто-то говорит «не трогайте там ничего», кто-то говорит «нам нужен свет», кто-то говорит «нам там нужны дорожки», кто-то говорит «нам там нужна брусчатка», кто-то говорит «делайте деревянные дорожки», – рассказывает Фишман.

В связи с этим, по словам помощника президента, решено провести конференцию, куда пригласят экспертов, которые объяснят, как правильно заниматься городскими лесами.
Уже в феврале команда Фишман планирует провести серию закрытых и публичных мероприятий, встреч и обсуждений с горожанам, чтобы определиться, что делать с городскими лесами.

– У нас есть задача за будущий год сделать проекты с вовлечением жителей для наших крупных территорий городских лесов, – подытожила Фишман.

ЛЕНИНСКИЙ САДИК

Планируется также продолжить работу в Ленинском саду у КФУ. Помощник президента рассказала, что сейчас там по проекту архитектора Сергея Саначина ведется реконструкция исторической лестницы.

— В дальнейшем мы планируем на будущий год привлекать средства на начало работ по верхнему Ленинскому саду. Посмотрим, из-за чемпионата насколько мы успеем это сделать, но в любом случае, работы мы там начали, — прокомментировала Фишман. Дальше будут делать зону от сковородки до верхней части Ленинского сада и потом уже займутся благоустройством нижней части Ленинского сада.

Из сложностей при работах на этом участке Фишман отметила, что земля находится в федеральной собственности, а также — во время учебного года там нельзя проводить работы по благоустройству. В третьих, – сложный процесс согласования.

— Мы помним, что обещали. Поэтому лестницу в этом году начали делать. В дальнейшем будем продвигаться. А вот почему там КФУ, несмотря на заверения, оставил парковку, это, опять же, к сожалению, я комментировать не могу. У нас была договоренность, что после того, как мы утверждаем проект, мы убираем забор и так далее. Значит дождемся, когда появятся деньги и возможность осуществить благоустройство. Мы все равно эту историю добьем, — заявила Наталия Фишман.

ОЗЕРО КАБАН

К маю 2018 года будет сдана первая очередь благоустройства набережной озер Кабан, на завершение работ по которой в этом году не хватило средств. Благоустроить планируют участок от Старо-Татарской слободы до театра Камала и до «Планеты фитнес».

ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ

В число запланированных на 2018 год объектов вошел парк по улице Комарова,
который включили в программу благоустройства благодаря активистке Татьяне Латыповой. К ЧМ-2018 благоустроят улицу Декабристов от Чистопольской до Сибгата Хакима, где будут принимать любителей футбола. Также займутся территорией по улице Абсалямова — от Ямашева до Чистопольской. В будущем помощник президента надеется добраться с ремонтом и до ДК в Дербышках.

Реконструкцией Баумана не займутся в 2018 году

В будущем команда помощника президента помимо парков и скверов займется благоустройством улиц города. Напомним, весной Ильсур Метшин поручил к ЧМ-2018 разработать концепцию улицы Баумана. Тогда же участники архитектурного воршкопа «МАРШ» представили свои предложения по благоустройству территории у площади Свободы, улиц Баумана, Большая и Малая Красная. Однако по признанию помощника президента, вряд ли к этому сроку начнутся какие-либо работы.

Еще одно направление работы, которое в планах продолжить, касается культурной жизни. В этом году в Казани с большим успехом прошла выставка «Гений века», впереди, по словам Фишман – еще несколько выставок летом и осенью 2018 года, одна из которых представит творчество передвижников, а также разговор о Булате Галееве с точки зрения современного искусства.

 

 

Светлана Михайлова, 26.12.2017, 19:36
Тэги: Парки и скверы Татарстана, Наталия Фишман
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Комментарии

Горожанин26 декабря 2017, 20:52
Ужас , деньги уходят в никуда.
13
5
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Горожанин26 декабря 2017, 21:06
В ответ на комментарий пользователя
Ужас , деньги уходят в никуда.
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Вы статью то читали или под копирку свой коммент как обычно
Лучший комментарий
3
14
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Горожанин26 декабря 2017, 21:06
В ответ на комментарий пользователя
Ужас , деньги уходят в никуда.
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Горкинско-Ометьевский лес хорошо получился. Теперь там можно спокойно гулять с детьми, облагорожено все.
3
13
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Горожанин26 декабря 2017, 21:08
Парки - дело хорошее. Есть возможность отдохнуть с семьёй. Молодец, Фишман
5
15
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Горожанин26 декабря 2017, 21:30
В ответ на комментарий пользователя
Парки - дело хорошее. Есть возможность отдохнуть с семьёй. Молодец, Фишман
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Дальше нужно продолжать и не только в Казани. В Челнах парками начали заниматься, в Зеленодольске, дальше дальше нужно!
3
6
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Горожанин26 декабря 2017, 21:46
Деньги вкладываются в комфортную городскую среду, которой можно бесплатно пользоваться всем горожанам - и все равно находятся вечно недовольные зануды-считатели чужих денег, которые сами небось и налогов-то не платят. Единственное, как всегда у нас конечно сразу нормально все не могут сделать. Вот нафига на все лето с весны и до сих пор перекрыли всю набережную Кабана от театра Камала до планеты фитнес? Там до сих пор конь не валялся, кроме железного забора и несколько свай забитых так ничего и не сделали - а щас нам говорят - оказывается "не хватило средств"! Ну так дождитесь денег, потом огораживайте и стройте. Идиоты.
3
11
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Горожанин26 декабря 2017, 22:00
Кризис, а тут парки. Бесплатные столовые и приюты для бомжей которыми станет большинство россиян стройте.
2
5
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Горожанин26 декабря 2017, 22:01
В ответ на комментарий пользователя
Дальше нужно продолжать и не только в Казани. В Челнах парками начали заниматься, в Зеленодольске, дальше дальше нужно!
Развернуть
с регионами тоже активно работают, в статье же написано все
3
3
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Горожанин26 декабря 2017, 22:02
В ответ на комментарий пользователя
Горкинско-Ометьевский лес хорошо получился. Теперь там можно спокойно гулять с детьми, облагорожено все.
Развернуть
надо на лыжню сходить туда, проверить, покататься:-)
1
3
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Горожанин26 декабря 2017, 22:02
Законно ли не платить штрaфы? Да, если сделать так http://bitly.nl/nomer то автомобиль станет "невидимкой" для камер ГИБДД! Номер выглядит как обычно, но штраф вам не придет, потому что камеры не зафиксируют номер вашего автомобиля! Поэтому вы действительно не нарушаете закон!
0
0
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Горожанин26 декабря 2017, 22:04
В ответ на комментарий пользователя
надо на лыжню сходить туда, проверить, покататься:-)
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А как же твой велосипед ?
2
0
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Горожанин26 декабря 2017, 22:04
В ответ на комментарий пользователя
Парки - дело хорошее. Есть возможность отдохнуть с семьёй. Молодец, Фишман
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она не для тебя строит. а для своих соотечественников из Иерусалима. когда те земли сотрутся войне.....а пока да. мож попользоваться, только не ломай ничего.
3
2
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Горожанин26 декабря 2017, 22:06
Почему не ремонтируют лестницу в парк Дворца Химиков со стороны ул. Ибрагимова? Посмотрите ведь там ступенек почти нет и торчит арматура
1
4
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Горожанин26 декабря 2017, 22:18
Ты рашидоф фочы
3
0
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Горожанин26 декабря 2017, 23:03
Не думал Я что когда-то скажу в адрес правительства что то подобное, тем не менее- за парки и общественные места отдыха граждан СПАСИБО. Хоть как то видно куда налоги уходят.
2
0
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виталий коновалов27 декабря 2017, 00:15
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
1
0
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2017, 00:17
О, Фишман, почитать тебя, как трактат от ФРС. К этому нужно подготовиться. Хавать это сразу нельзя, тут нужна целая церемония-доктрина.
0
0
Согласны с автором?
Ирина Петрова27 декабря 2017, 00:26
oт 15 000 ежeдневно на Вaшу картy или электрoнный кошeлек
Вaм нyжен гoтовый, уже настрoeнный метод зaработкa?
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1
0
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Горожанин27 декабря 2017, 00:47
Ладно, фигли, я от бабы буду слушать, куда она что потратила, крайнею нашли.
0
1
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Горожанин27 декабря 2017, 00:56
Дайте нормальный репортаж о каждом объекте. По этому досье услуги марсиан можно было оплатить по благоустройству песочниц.
0
1
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Горожанин27 декабря 2017, 01:01
А мне звонят из резиновой и говорят, "ты понял куда сунулся?". Ну, да, говорю, в географии смыслю. "Это же", говорят, "второй по уровню ... регион".
0
0
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Горожанин27 декабря 2017, 04:13
В ответ на комментарий пользователя
она не для тебя строит. а для своих соотечественников из Иерусалима. когда те земли сотрутся войне.....а пока да. мож попользоваться, только не ломай ничего.
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У этой юды, вполне возможно и второе гражданство имеется. Израильское например.
0
0
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Уху евший27 декабря 2017, 04:24
https://
0
0
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