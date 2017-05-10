Мэр Казани: «Улица Баумана приобретет новый вид»

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разработать требования к объектам, которые расположены на улице Баумана, и представить общую концепцию ее развития. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, во время обхода центральной пешеходной улицы начальник отдела городского дизайна Управления архитектуры и градостроительства Жанна Белицкая отметила, что на первом этапе важно провести эскизный пешеходно-транспортный анализ, чтобы определить, как будут идти пешеходы и в зависимости от этого – как будут размещаться на улице объекты.

- На Баумана немало уютных закоулков и двориков, которые можно было бы сделать более «живыми». Территория, которая сейчас пустует и, по сути, является безликой, могла бы стать интересной, - считает Белицкая.

Кроме того, главный архитектор Казани Татьяны Прокофьевой также добавила, что комплексное решение концепции этой улицы должно включать размещение объектов сезонной торговли, летних кафе, проработку фасадов зданий, мощения улицы и многие другие моменты, которые бы сделали эту центральную улицу города благоустроенной, более комфортной для казанцев и туристов.

Таким образом, градоначальник поставил задачу разработать концепцию территории до чемпионата мира по футболу 2018 года.